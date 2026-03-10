నాగసర్ప దోషం కుజ దోషం ఉన్నవారు తప్పకుండా దర్శించాల్సిన ముక్తి నాగ క్షేత్ర మహిమ
Published : March 10, 2026 at 4:30 AM IST
Naga Dosha Pooja : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నా, నాగసర్ప దోషం, కాలసర్ప దోషం ఉన్నా జీవితం దుర్భరమవుతుంది. జీవితంలో ఆశించిన అభివృద్ధి లేకపోవడం, వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం, చర్మ సంబంధమైన వ్యాధులు వేధించడం వంటి సమస్యలు ఈ దోషాల కారణంగానే వస్తుంటాయి. సాధారణంగా 'సర్పదోషం' అని తెలియగానే కంగారు పడిపోతుంటారు. ఆ దోష నివృత్తికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అనేక క్షేత్రాలు దర్శిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా నాగ సర్ప దోషాలు, కుజ దోషాలు ఉన్నవారు ఏ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం వలన ఎక్కువ ఫలితం పొందుతారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నాగ సర్ప దోష బాధితుల పాలిట ఆశాకిరణం
నాగ సర్ప దోషాలతో బాధపడే వారి పాలిట ఈ క్షేత్రం ఒక ఆశాకిరణమని చెప్పవచ్చు. ఎంతో మహిమాన్వితమైన క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్రం పేరు 'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ'! ఈ క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టగానే, నాగ లోకంలోకి ప్రవేశించిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత్ర విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో ఎంతో విశిష్టమైనదిగా భావించే 'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రం కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరు నగరానికి సమీపంలో వెలసి ఉంది. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు నాగదేవత రూపంలో కొలువై ఉన్నాడు.
ఆలయ విశేషాలు
'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రంలో మొదటిసారి అడుగు పెట్టిన వారికి నాగ లోకం లోకి ప్రవేశించిన అనుభూతి కలుగుతుంది. అంతగా ఇక్కడ అనేక నాగదేవతా ప్రతిమలు కొలువుదీరి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక గర్భాలయంలోకి ప్రవేశించగానే గుండె ఝల్లుమంటుంది. పీఠ భాగాన్ని కలుపుకుని 12 అడుగుల ఎత్తు, 7 పడగలు గల నాగదేవత ప్రతిమ గర్భాలయంలో దర్శనమిస్తుంది. నల్లరాతితో మలచబడిన ఈ విగ్రహంలో దైవత్వం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది.
మహిమాన్వితం
ఇక్కడి నాగదేవత మహిమాన్వితమైనదనీ, సర్పదోష బాధల నుంచి వెంటనే విముక్తి ప్రసాదిస్తుందని అర్చకులు చెబుతుంటారు. అందుకే సర్ప దోషం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న భక్తులు ఎక్కువగా ఇక్కడికి వస్తుంటారు. నాగదేవతను దర్శించుకుని, శాంతి హోమాలు చేయించుకుంటూ వుంటారు. నాగదేవత చూపిన మహిమలు అనేకం ఇక్కడ ఆధారాలతో సహా కనిపించడం ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని చాటుతుంది.
పూజోత్సవాలు
ఎంతో ప్రసిద్ధి పొందిన 'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు ద్రవిడ సంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతాయి. ప్రతి మంగళవారం, ఆదివారం స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతాయి. శ్రావణ మాసంలో వచ్చే నాగ పంచమి, కార్తిక మాసంలో వచ్చే నాగుల చవితి, మార్గశిర మాసంలో వచ్చే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఇక్కడ ప్రధాన పండుగలు. ముఖ్యంగా 'సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి' ని ఇక్కడ ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి నాగదేవతను దర్శించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ ఉంటారు. ఇక నాగ సర్ప దోషాలకు కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.
దర్శనఫలం
'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రాన్ని దర్శించి పూజలు జరిపించుకుంటే నాగసర్పం దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఎంతోమంది కల్యాణ యోగాన్ని, సంతాన భాగ్యాన్ని పొందినట్లుగా స్థానికులు చెబుతుంటారు.
మనం కూడా నాగసర్ప 'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం, తరిద్దాం!
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
'శ్రీ క్షేత్ర ముక్తి నాగ' క్షేత్రం!