పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే కుటుంబ కలహాలు, ఏలినాటి శని దోషాలు తొలిగిపోతాయ్!
నవ నరసింహ క్షేత్రాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైనది ఇదేనా? పెంచలకోనలో వెలసిన స్వయంభూ నరసింహ స్వామి క్షేత్ర విశేషాలు!
Published : February 7, 2026 at 5:00 AM IST
Penusila Lakshmi Narasimha Swamy Nellore : శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వెలసిన పుణ్య క్షేత్రాలు నవ నరసింహ క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో నృసింహుడు స్వయంభువుగా వెలసి ఉండడం వల్ల ఈ క్షేత్రాలు అత్యంత మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాలుగా ఖ్యాతి పొందాయి. ఈ క్రమంలో పెంచలకోన గ్రామంలో వెలసిన పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ క్షేత్రంలో నరసింహ స్వామి చెంచులక్ష్మి సమేతుడై వెలసి ఉండడం విశేషం. ఈ కథనంలో శ్రీ పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కేంద్రం నెల్లూరు నగరం నుంచి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉంది. శకుంతల దుష్యంతుల పుత్రుడు భరతుడు తన బాల్యంలో ఈ ప్రాంతంలో సంచరించాడని ప్రతీతి. భరతుడు ఈ ప్రాంతంలోనే పుట్టి పెరిగాడని, అతనిని పెంచిన కణ్వమహర్షి ఈ ప్రాంతంలో తపస్సు ఆచరించారని అంటారు. కణ్వ మహర్షి ఆశ్రమం పక్కనే వున్న ఏరును కణ్వలేరుగా పిలిచేవారని కాలక్రమేణా అది కండలేరుగా మారినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. పెంచలకోనలో కండలేరు అతి పెద్ద జలాశయం.
స్థల పురాణం
నారసింహ పురాణం ప్రకారం, కృత యుగంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించిన తరువాత నరసింహ స్వామి అనేక ప్రాంతాల్లో సంచరించాడు. తన పయనంలో నరసింహ స్వామి సేదతీరిన ప్రదేశాలు నవ నరసింహ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ క్రమంలో నరసింహ స్వామి శేషాచలం కొండల్లో ఉగ్ర రూపంలో గర్జిస్తూ సంచరిస్తుండగా ఆయనకు చెంచు రాజు కుమార్తె చెంచులక్ష్మి తారసపడింది. స్వామి ఉగ్రరూపం చూసి చెంచులక్ష్మి చెలికత్తెలు పారిపోగా చెంచులక్ష్మి మాత్రం ధైర్యంగా నిలబడి ఉండటాన్ని చూసిన స్వామి ఆమె ధైర్యానికి ముగుడై ఉగ్రరూపాన్ని విడిచి శాంతించాడంట! తరువాత నరసింహ స్వామి చెంచు రాజుకు కప్పం చెల్లించి చెంచులక్ష్మిని వివాహమాడాడని, ఆమెను పెనవేసుకుని ఇక్కడే శిలారూపంలో వెలిశాడని అంటారు. అందుకే ఇక్కడ స్వామిని లక్ష్మీనరసింహస్వామిగా కొలుస్తారు.
మరో కథనం
పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రానికి సంబంధించిన మరో కథనం కూడా ప్రచారంలో ఉంది. పెంచలకోనకు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో గోనుపల్లికి చెందిన ఒక బోయ గొర్రెల కాపరి గొర్రెలు తీసుకుని పెంచలకోన అడవిలోకి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో నరసింహ స్వామి వృద్ధుని రూపంలో బోయ కాపరికి కనిపించి ఇలా అన్నారట. 'నరసింహ స్వామి శిలా రూపంలో ఇక్కడ వెలసి ఉన్నారు. ఈ విషయం గ్రామంలోని ప్రజలకు తెలిపి ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించాలని చెప్పు' అని అన్నారట. అయితే స్వామి గొర్రెల కాపరిని అక్కడ నుంచి వెనుదిరిగి చూడకుండా వెళ్లాలని ఆదేశించగా కాపరి ముందు సరేనని కొంత దూరం వెళ్ళిన తరువాత వెనుతిరిగి చూడడంతో స్వామి శిలగా మారినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న గ్రామప్రజలు స్వామి వారికి ఆలయం నిర్మించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ప్రారంభించారు. 1959లో ఈ దేవస్థానం దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి పెంచలకోన దినదినాభివృద్ధి చెందసాగింది.
ఆలయ విశేషాలు
చుట్టూ జలపాతాలు, దట్టమైన అడవి ప్రకృతి దృశ్యాలతో, ఎత్తైన కొండకోనల్లో, ప్రశాంత వాతావరణంలో కొలువైన క్షేత్రం పెంచలకోన. మామూలు రోజుల్లో అయితే చీమ చిటుక్కుమన్నా వినిపిస్తుందేమో అన్న ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అదే వేసవి కాలం అయితే భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. సుమారు 800 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినదిగా భావిస్తున్న పెంచలకోన క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో స్వామి ఏకశిలా విగ్రహంలో చెంచులక్ష్మి సమేతంగా వెలసి ఉంటాడు.
ఆదిలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఆదిలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి దగ్గరలో సంతానలక్ష్మి వటవృక్షం ఉంది. సంతానం లేని వారు ఈ చెట్టుకు చీర కొంగుతో ఊయల కడితే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
పవిత్ర తీర్థాలు
పెంచలకోన క్షేత్రంలో సప్త తీర్థాలు కొలువుదీరి ఉన్నాయి. కొండమీద నుంచి దిగువన ఉన్న కోనకు చేరుకునే వరకు ఏడు నీటి గుండాలు ప్రవహిస్తుంటాయి. ఈ గుండాల్లో స్నానమాచరిస్తే అన్ని దోషాలు పోయి పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
పెంచలకోన జలపాతం
పెంచలకోన పరిసరాల్లో పెంచలకోన జలపాతం కలదు. ఈ క్షేత్రానికి వచ్చిన భక్తులు ఈ జలపాతాన్ని కూడా సందర్శిస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతం ప్రతి శని, ఆది వారాల్లో సందడిగా ఉంటుంది. ఈ జలపాతం హోరు చాలా దూరం వరకు వినిపిస్తూ ఉండడం విశేషం.
విజయేశ్వరీ దేవి ఆశ్రమం
పెంచలకోనలో మాత విజయేశ్వరీ దేవి స్థాపించిన "విజయేశ్వరీ దేవి ఆశ్రమం" ఉంది. మాత విజయేశ్వరీ దేవి ఆమె ఇక్కడ 40 సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు ఆచరిస్తూ స్వామి సన్నిధిలో ఉంది.
బ్రహ్మోత్సవాలు
పెంచలకోన క్షేత్రంలో ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా చుట్టు పక్కల గ్రామాల నుంచే కాకుండా తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
పెంచలకోనకు చేరుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి బస్సులు ఉన్నాయి. జిల్లా కేంద్రమైన నెల్లూరు నుంచి ప్రతి గంటకు ఒక బస్సు ఉంది. అలాగే ఇతర జిల్లా ప్రధాన కేంద్రాల నుంచి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలున్నాయి. శ్రీ పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని ఒక్కసారి దర్శించి పూజిస్తే కుటుంబ కలహాలు, కోర్టు వ్యవహారాలు, ఏలినాటి శని దోషాలు వంటివి తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.