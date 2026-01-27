ఐదు ముఖాలతో అభయమిచ్చే పెనుమాక ఆంజనేయ స్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే శని దోషాలు తొలగిపోతాయ్!
పెనుమాక అభయ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం విశేషాలు మీ కోసం!
Published : January 27, 2026
Penumaka Anjaneya Swamy Temple : శ్రీ రామ భక్త హనుమాన్కు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. అసలు ఆంజనేయస్వామి గుడి లేని ఊరంటూ ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ముఖ్యంగా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి చాలా శక్తివంతమని విశ్వాసం. చాలా ప్రాంతాల్లో పంచముఖ హనుమాన్కు ఆలయాలున్నాయి. అలాంటి ఓ పంచముఖ హనుమాన్ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పెనుమాక అభయ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాలో పెనుమాక క్షేత్రంలో శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామిగా వెలసి ఉన్నాడు. ఇక్కడ స్వామి విగ్రహం ఐదు ముఖాలతో దర్శనమిస్తుంది. అతి పురాతనమైన ఈ దేవాలయం భక్తులు శని దోష నివారణ కోసం, అభీష్ట సిద్ధి కోసం దర్శిస్తుంటారు కాబట్టి ఈ క్షేత్రం కోరిన కోరికలు తీర్చే శక్తివంతమైన క్షేత్రంగా పేరుగాంచింది. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. శ్రీ అభయ ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
భక్తుల రక్షకుడు
పెనుమాకలో కొలువైన హనుమంతుడు అత్యంత శక్తివంతుడని, భక్తుల కష్టాలను తీర్చి వారిని ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తాడని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
అభయప్రదాత
పెనుమాక క్షేత్రంలో ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుంటే భయాలు తొలగి పోయి, మనోధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ఎంత కష్టంలో ఉన్నవాళ్లైనా సరే ఒక్కసారి ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి హనుమను పూజిస్తే చాలు. మరుక్షణం స్వామి అనుగ్రహంతో కష్టాలను ఎదుర్కోగల మనోధైర్యం లభిస్తుందని నమ్మకం.
ఆలయ విశేషాలు
పెనుమాక శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం ప్రశాంతతకు నిలయం. గర్భాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి పంచముఖాలతో దర్శనమిస్తాడు. ఈ ఆలయ ప్రాంగణం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండడం వలన ఆధ్యాత్మిక సాధనలో గడపడానికి, ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనువైనదిగా ఉంటుంది.
కార్యసిద్ధి హనుమంతుడు
పెనుమాక హనుమను కార్యసిద్ధి హనుమంతుడిని కూడా అంటారు. అందుకే భక్తులు తాము తలపెట్టిన పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కావాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారి దర్శనం అత్యద్భుతం.
పూజోత్సవాలు
పెనుమాక ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ప్రతి మంగళవారం, శనివారం రోజుల్లో స్వామివారికి అభిషేకం, ఆకుపూజ, సింధూర పూజ వంటి ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ప్రతి శనివారం ఈ ఆలయంలో జరిగే శని దోష నివారణ పూజలు చాలా ప్రత్యేకం. ఈ సందర్భంగా చుట్టు పక్కల గ్రామాల నుంచి అనేకమంది భక్తులు ఇక్కడ శని దోష నివారణ పూజలు జరిపించుకొని ఉపశమనం పొందినట్లుగా చెబుతారు. అందుకే ఈ ఆలయం శనివారం భక్తులతో కిటకిట లాడుతుంటుంది.
వార్షిక ఉత్సవాలు
అలాగే ప్రతి శనివారం, మంగళ వారం రోజుల్లో హనుమంతునికి వడమాల, అప్పాల మాల కూడా వేస్తుంటారు. ఇక ఏడాదిలో రెండుసార్లు వచ్చే హనుమజ్జయంతి ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతుంది. అలాగే శ్రీరామనవమి రోజు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం కూడా వైభవంగా జరుగుతుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి
గుంటూరు నుంచి పెనుమాక చేరుకోవడానికి బస్సు సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కార్యసిద్ధి కోసం, శని దోష నివారణ కోసం, అభీష్ట సిద్ధి కోసం తప్పకుండా దర్శించాల్సిన ఆలయం పెనుమాక అభయ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం. మనం కూడా పెనుమాక ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రాన్ని తప్పకుండా దర్శిద్దాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.