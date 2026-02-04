తిరుపతమ్మ ఆలయ మహిమ- ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు- వివాహం, సంతాన సమస్యలు తొలగడం ఖాయం!
పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ దేవస్థానం ఎక్కడుంది? తిరుపతమ్మ తిరునాళ్ల విశేషాలు మీ కోసం!
Published : February 4, 2026 at 4:01 AM IST
Penuganchiprolu Tirunala 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లా పెనుగంచిప్రోలులో అత్యంత ప్రసిద్ధ దేవాలయం శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం. మున్నేరు నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ఆలయంలో తిరుపతమ్మను శక్తి స్వరూపిణిగా పూజిస్తారు. 17వ శతాబ్దానికి చెందిన పవిత్రమైన శక్తి క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రంలో ప్రస్తుతం తిరుపతమ్మ తిరునాళ్ళు జరుగుతున్నాయి. ఈ కథనంలో తిరుపతమ్మ ఆలయ విశేషాలతో పాటు, తిరునాళ్ల విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ దేవస్థానం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎన్టీఆర్ జిల్లా, పెనుగంచిప్రోలు మండలం, పెనుగంచిప్రోలులో వెలసి ఉన్న తిరుపతమ్మ ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి పొందిన దేవాలయాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ తిరుపతాంబ "శక్తి" ప్రతిరూపంగా పూజింపబడుతుంది. మనిషిగా జన్మించి, మనుషుల మధ్య పవిత్రమైన జీవనాన్ని గడుపుతూ అతీంద్రియ శక్తులతో దేవతలుగా పూజలందుకునేవారు జానపదులలో ఎక్కువగా కనబడుతుంటారు. వారికి సంబంధించిన క్షేత్రాలు మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఆ కోవకు చెందినదే పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ ఆలయం. సాధారణమైన స్త్రీగా జన్మించిన తిరుపతమ్మ దైవిక శక్తులతో దేవతగా మారినట్లు ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ చరిత్ర
పూర్వం పెనుగంచిప్రోలుకు సమీపంలోని గోపినేని పాలెంలో శివరామయ్య రంగమ్మ అనే దంపతులు నివసించేవారు. ఈ దంపతులకు తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి అనుగ్రహంతో లేకలేక ఒక పాప పుడుతుంది. వేంకటేశ్వరస్వామిపై భక్తితో ఆ పాపకు 'తిరుపతమ్మ' అని పేరు పెట్టి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోసాగారు. చిన్నప్పటి నుంచి తిరుపతమ్మకు దైవభక్తి ఎక్కువ. అంతర్గతంగా ఉన్న దైవిక శక్తుల వలన ఆమె దివ్యమైన తేజస్సుతో ఉండేది. ఆమె మంచితనం, పెద్దల పట్ల వినయ విధేయతలు, కలుపుగోలుతనం చూసి ఊరి వారందరు ఆమెను అభిమానించేవారు.
వివాహం
తిరుపతమ్మకు యుక్త వయసు రాగానే పెనుగంచిప్రోలు కు చెందిన గోపయ్యతో తిరుపతమ్మ వివాహం జరుగుతుంది. తిరుపతమ్మ అత్తవారింట కాలు పెట్టిన నాటి నుంచి వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. గోపయ్య తిరుపతమ్మను ఎంతో అభిమానంగా చూసుకునేవాడు. కానీ ఇది ఆమె అత్తమామలకు నచ్చేది కాదు. ఒకసారి ఆ ప్రాంతంలో కరువు కాటకాలు ఏర్పడుతాయి. ఆ సమయంలో పశువులకు గ్రాసం కూడా కొరవడడంతో గోపయ్య తన ఆవులమంద ని తీసుకుని అడవిలోకి వెళ్తాడు. గోపయ్య లేని సమయం చూసి అత్తారింటి వాళ్ళు తిరుపతమ్మను నానా ఇబ్బందులు పెడతారు.
గోపయ్య మరణం
ఇంతలో మరో విషాదం! అడవిలో పులి బారిన పడి గోపయ్య మరణిస్తాడు. అయితే విచిత్రంగా ఆ వార్త వీరికి చేరేలోపే తిరుపతమ్మకు జరిగిన అనర్ధం గురించి తెలిసిపోతుంది. ఆమె దేవుణ్ణి చేరే సమయం దగ్గర కావడం వల్లనో ఏమో ఆమె రెట్టింపు తేజస్సుతో వెలిగిపోవడం గ్రామస్థులు గమనిస్తారు.
అదృశ్యం
అప్పుడు తిరుపతమ్మ గ్రామస్థులను సమావేశ పరచి తనకు తన భార్యకు ఆలయాలు నిర్మించి పూజలు జరిగేలా చూడమని చెబుతుంది. కష్టకాలంలో తమకు అండగా నిలిచిన పాపమాంబ వంశీకుల నుంచే తాను ప్రథమ పూజలందుకుంటానని చెప్పి అదృశ్యమవుతుంది. గ్రామస్థులు ఆమె చెప్పినట్లుగానే తిరుపతమ్మకు, ఆమె భర్త గోపయ్యకు ఆలయాలు నిర్మించి పూజాదికాలు ప్రారంభించారు.
ఇలదేవతగా
అప్పటి నుంచి తిరుపతమ్మ ఆ ప్రాంత ప్రజల ఇలదేవతగా, ఇష్టదేవతగా పూజలందుకుంటోంది. భక్తులు తమ సంతానానికి ఆ తల్లి పేరు పెట్టుకుని తమ భక్తిని చాటుతారు.
తిరునాళ్లు
తిరుపతమ్మ ఆలయంలో ప్రతి మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు చిన్న తిరునాళ్లు జరుగుతాయి. అలాగే ఫాల్గుణ పౌర్ణమి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు పెద్ద తిరునాళ్లు జరుగుతాయి. మాఘ పౌర్ణమి రోజు అమ్మవారి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది. ఈ తిరునాళ్ళు జరిగే రోజుల్లో చుట్టు పక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
దీక్షల విరమణ
ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి దీక్షలు స్వీకరించిన భక్తులు తిరుపతమ్మ కళ్యాణం సందర్భంగా అమ్మవారి సమక్షంలో తమ దీక్షలు విరమిస్తారు.
దర్శన ఫలం
పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే వివాహ సంబంధమైన సమస్యలు, సంతాన సమస్యలు తొలగిపోతాయని సకల సౌభాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఫిబ్రవరి 1 న అమ్మవారి కల్యాణం తో మొదలైన ఉత్సవాలు ఫిబ్రవరి 5 వరకు జరుగనున్నాయి. మనం కూడా తిరుపతమ్మ తిరునాళ్లకు వెళ్దాం. అమ్మవారిని దర్శించి సకల సౌభాగ్యాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం