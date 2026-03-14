రావిచెట్టు, తులసి, నవగ్రహాలకు ప్రదక్షణలు- శనివారం ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!
శాస్త్రంలో సూచించిన శనివారం పరిహారాలు- ప్రతి శనివారం తులసి మొక్కకు 3 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఎంతటి గ్రహదోషాలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం!
Published : March 14, 2026 at 4:32 AM IST
Saturday Circumambulation Results : జాతకరీత్యా శని దోషాలు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి శనివారం కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వల్ల జీవితం ఎలాంటి ఒడుదొడుకులు లేకుండా సాఫీగా సాగి పోతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం దైవానికి, పవిత్ర మొక్కలకు ప్రదక్షిణలు చేయడం సంప్రదాయం. ఇందులో ఇటు ఆధ్యాత్మిక శక్తితో పాటు అటు ప్రకృతి పరిరక్షణ అనే సూత్రం కూడా ఇమిడి ఉంది. ప్రతి శనివారం ముఖ్యంగా కొన్ని దైవ స్వరూపాలకు, పవిత్ర మొక్కలకు ఈ విధంగా ప్రదక్షిణాలు చేస్తే జీవితంలో ఉన్న అన్ని చికాకులు పోతాయి. అవేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శనివారం విష్ణు స్వరూపం
శనివారం సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అంశం అయిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు. అయితే ఈ రోజు కొన్ని పనులు చేస్తే గ్రహ దోషాలు తొలగి పోవడంతో పాటు మనం తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలు కూడా నశిస్తాయి. అలాగే సకల సంపదలు, సుఖసంతోషాలు సొంతమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.
ఏడుకొండల వెంకన్నకు ఏడు ప్రదక్షిణాలు
ఏడుకొండల వేంకటేశ్వర స్వామికి ప్రతి శనివారం 7 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఎంత కష్టమైన పని అయినా సులభంగా పూర్తవుతుందని విశ్వాసం. ఇలా ప్రతి శనివారం చేసేవారి అదృష్టానికి తిరుగుండదు.
రావి చెట్టు
రావి చెట్టుకి ప్రతి శనివారం మూడు ప్రదక్షిణాలు చేయడం లక్ష్మీ ప్రదం. రావిచెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేస్తే ముక్కోటి దేవతల ఆశీర్వాదం దక్కుతుందని నమ్మకం. అందుకే ప్రతి శనివారం రావిచెట్టు ప్రదక్షిణాలు శుభప్రదం.
హనుమంతుడు
శనివారం కేవలం గోవిందుడికే కాదు హనుమంతుడికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన రోజు. అయితే జీవితంలో ఎందుకు అనుభవిస్తున్నామో తెలియని బాధలు, తీరని కోరికలు, అనారోగ్య సమస్యలు కనుక వేధిస్తుంటే హనుమంతుడికి 11 ప్రదక్షిణాలు చెయ్యాలి. ఇలా ఆంజనేయస్వామికి ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల హనుమ అనుగ్రహంతో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది.
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు
మన పురాణాల ప్రకారం నవగ్రహాలు అత్యంత శక్తివంతమైనవి. గ్రహదోషాలతో ఇబ్బందులు పడే వారు ప్రతి శనివారం నవగ్రహాలకు 9 ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల అనేక సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్య, వ్యాపారం, ఆర్థిక సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు వంటి ఈతి బాధల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
పరమేశ్వరునికి ప్రదక్షిణాలు
శివమహాపురాణం ప్రకారం శివుడికి సోమవారంతో పాటు శనివారం కూడా ప్రీతికరం. శనివారం శివునికి ప్రదక్షిణాలు చేస్తే సకల గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఎందుకంటే నవగ్రహాలనే కవచంగా ధరించిన భోళా శంకరుని ఆశ్రయిస్తే ఎంతటి గ్రహ దోషాలైనా పటాపంచలవుతాయి.
తులసి మొక్క
సనాతన ధర్మం పాటించే ప్రతి ఇంట్లో తులసి మొక్క తప్పకుండా ఉంటుంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం తులసి మొక్కని పూజిస్తే ఈ జన్మలో ఉన్న పాపాలే కాకుండా ఏడేడు జన్మల పాపాలు పోతాయని పెద్దలు చెబుతారు. ఏ ఇంట తులసి మొక్క నిత్యం పూజలందుకుంటుందో ఆ ఇంటికి ఎప్పుడు రక్షగా తులసీదేవి తల్లి వలే కాపాడుతుంది. అందుకే ప్రతి శనివారం తులసి మొక్కకు 3 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఎంతటి గ్రహదోషాలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం. శాస్త్రంలో సూచించిన ఈ శనివారం పరిహారాలు పాటించి సుఖమయంగా జీవితాన్ని గడుపుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.