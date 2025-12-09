పావులూరు వీరాంజనేయ స్వామి- ఇలా ఆరాధిస్తే చాలు- దుష్టగ్రహ పీడలు, గ్రహదోషాలు మటుమాయం!
పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్ర విశేషాలు మీ కోసం!
Published : December 9, 2025 at 5:01 AM IST
Pavuluru Veeranjaneya Swamy Temple : హనుమను ఆరాధిస్తే దుష్టగ్రహ పీడలు, గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కూడా కలుగుతుంది. సీతారాములు ఎక్కడ వుంటే హనుమంతుడు అక్కడ ఉంటాడు. దేశవ్యాప్తంగా హనుమాన్కు ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైనవి. అలాంటి ఓ ప్రత్యేకమైన హనుమాన్ ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రం
హనుమంతుడు ఎక్కడ వుంటే అభయం, అనుగ్రహం అక్కడ వుంటాయి. పావులూరులో వెలసిన హనుమంతుడు ఇదే విషయాన్ని మరో మారు స్పష్టం చేస్తున్నాడు. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత విశేషాలేమిటో చూద్దాం.
పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
ప్రకాశం జిల్లా ఇంకొల్లు మండలంలోని పావులూరు గ్రామంలో ఈ అభయ వీరాంజనేయ క్షేత్రం వెలసి ఉంది. పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రం గతంలో గ్రామ పొలిమేరలో ఉన్నందున ఇక్కడి స్వామిని పొలిమేర వీరాంజనేయుడిగా కూడా వ్యవహరిస్తారు.
స్థల పురాణం
ఒకప్పుడు కీకారణ్య ప్రాంతంగా ఉన్న ఈ ప్రదేశంలో ఒక ముని దుష్ట గణాలను పారద్రోలటానికి హనుమాన్ ఉపాసన చేసేవాడు. రేగడి మన్నుపై మంత్ర జలాన్ని సంప్రోక్షణ చేస్తూ, హనుమత్ బీజాక్షరాన్నివ్రాసి, అష్టదిగ్బంధనం గావించి మారుతి ప్రతిమకు రూపు కల్పించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ ప్రతిమను ప్రస్తుతం వీరాంజనేయస్వామి ఉన్న ప్రదేశంలో ప్రతిష్ఠించాడంట! అయితే కొంతకాలానికి నిత్యం జరిగే అభిషేకాల వల్ల ఆ మట్టి విగ్రహం కరిగి పోయింది. ఒక పుణ్య ఘడియలో కరిగిపోయిన విగ్రహం స్థానంలో నాగజెముడు చెట్ల పొదల మధ్య ఆంజనేయుడు స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
నాగజెముడు పొదలపై గరుడ సంచారం
నాగజెముడు పొదలపై గరుడ సంచారాన్ని గమనించిన గ్రామస్థులు స్వామి వారి విగ్రహాన్ని కనుగొని వెలికి తీశారు. తదనంతరం గ్రామ పొలిమేరల్లో ఆంజనేయ స్వామిని ప్రతిష్ఠించి ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
గర్భాలయం లేని క్షేత్రం
సువిశాలమైన ఆలయం ప్రాంగణంలో సీతారాములు, ఆంజనేయుడు కొలువై ఉన్నారు. పొలిమేర వీరాంజనేయ క్షేత్రం స్వామి వారి ఆలయంలో గర్భాలయం లేకపోవడం ఈ క్షేత్రం యొక్క విశిష్టత. పైకప్పు లేని ఆలయ మధ్య భాగంలో మందిరం వంటి ప్రదేశంలో స్వామి దర్శనమిస్తుంటాడు. ఆ పక్కనే సీతారాముల ఆలయం కూడా కనిపిస్తుంటుంది. గ్రామస్థులు స్వామివారికి చక్కని గర్భాలయం నిర్మించాలని తలచి ఎన్నో సార్లు ఇక్కడ పైకప్పు వేయడానికి ప్రయత్నించినా వేసిన మరుక్షణం కూలిపోవడం జరుగుతుండడంతో స్వామికి ఇలా ఉండడమే ఇష్టం అనుకుని గ్రామస్థులు ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించారు.
సప్తవర్ణ శోభితం
సాధారణంగా హనుమ సింధూరం రంగులో దర్శనమివ్వడం తెలిసిందే! కానీ ఈ క్షేత్రంలో మాత్రం హనుమ వివిధ వర్ణాలతో చూడ ముచ్చటగా దర్శనమివ్వడం విశేషం. చూసేకొద్దీ చూడాలనిపించే సుందర మనోహరమైన రూపంతో హనుమ కనిపిస్తాడు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో సీతారాములతో పాటు శ్రీ గంగా అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథుని ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే అన్నపూర్ణాదేవికి ప్రత్యేకమైన ఆలయం కూడా ఉంది.
భక్తులచే నేరుగా పూజలు
పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రంలో భక్తులు నేరుగా స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి మంగళవారం, శనివారాల్లో అభిషేకాలు, అర్చనలు, ఆకుపూజలు, సింధూర పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. అలాగే ఇక్కడ సువర్చల సమేత ఆంజనేయ స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాలకు ప్రతి నిత్యం పూజలు జరుగుతాయి.
పూజోత్సవాలు
పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రంలో ఏడాది రెండు సార్లు వచ్చే హనుమాన్ జయంతి పర్వదినం ప్రధాన పండుగ. అలాగే ఏడాదికి మూడు సార్లు సువర్చల సమేత ఆంజనేయ స్వామి కల్యాణోత్సవం కూడా భక్తులు నిర్వహిస్తారు.
శివకేశవ శక్తి క్షేత్రం
గ్రహపీడలు, జాతక దోషాలు ఉన్నవారు ఈ ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే ఎలాంటి దోషాలైనా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే హనుమద్ దీక్షలకు కూడా ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఓ వైపు భక్తాగ్రేసరుడైన హనుమ, మరోవైపు ఆ భక్తుడు ఆరాధించే శ్రీరాముడు, ఆ భక్తుని ఆవిర్భావానికి కారణమైన పరమేశ్వరుడు ఒకే ప్రాంగణంలో కొలువై ఉండడం ఈ క్షేత్రం విశిష్టత. శివకేశవ శక్తి క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్రాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాలని అంటారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలు నుంచి, సింగరాయకొండ నుంచి పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మనం కూడా పావులూరు వీరాంజనేయ క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం! జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
Conclusion: