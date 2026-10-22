భక్తుల కోరికలు తీర్చే పాండురంగడు- పండరీపురంలోని ఈ ఆలయ విశిష్టత మీకు తెలుసా?
కరుణామయుడైన వైకుంఠవాసుడు తన భక్తుల కోసం అనేక అవతారాలు స్వీకరించాడు. అనేక చోట్ల స్వయంభువుగా వెలిశాడు. శ్రీహరి స్వయంభువుగా వెలసిన క్షేత్రాలన్నీ పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. వాటి విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 22, 2026 at 3:00 AM IST
Pandharpur Panduranga Swamy Temple Significance : కరుణామయుడైన వైకుంఠవాసుడు తన భక్తుల కోసం అనేక అవతారాలు స్వీకరించాడు. అనేక చోట్ల స్వయంభువుగా వెలిసాడు. శ్రీహరి స్వయంభువుగా వెలసిన క్షేత్రాలన్నీ పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తన భక్తుని కోసం ఇటుకపై నిలబడి వేచి చూస్తున్న మూర్తిగా శ్రీహరి వెలసిన సుప్రసిద్ధ క్షేత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పండరీపురం
మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్ జిల్లాలో చంద్రభాగా నది ఒడ్డున కొలువై ఉన్న ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రం పండరీపురం శ్రీ విఠల్ రుక్మిణి ఆలయం! ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు పాండురంగడుగా కొలువై ఉన్నాడు. విఠలుడని భక్తులు ప్రేమగా కొలుచుకునే ఈ స్వామి ఇక్కడ రుక్మిణి సమేతుడై వెలసి ఉండడం విశేషం. ఏకాదశి తిథి రోజు ఇక్కడ విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా పండరీపురం పాండురంగ స్వామి ఆలయ విశేషాలు, స్థల పురాణం గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అతి ప్రాచీన ఆలయం
పండరీపురంలో పాండురంగ స్వామి ఆలయం అతి ప్రాచీనమైనది. ఇక్కడ శ్రీహరి విఠలుడిగా కొలువుదీరడం వెనుక ఓ పురాణ గాథ ఉంది. అదేంటో చూద్దాం.
పుండరీకుని కథ
పూర్వం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన పుండరీకుడనే వ్యక్తి వేశ్యాలోలుడై తల్లిదండ్రులను, భార్యను ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టాడు. కానీ విష్ణుభక్తులైన అతని తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుని శపించకుండా అతని బుద్ధిని మార్చమని శ్రీహరిని ప్రార్ధించారు. కొన్నాళ్లకు వారి ప్రార్ధన ఫలించింది. పుండరీకుడు తన తప్పును గ్రహించి పశ్చాతాపం చెంది తల్లిదండ్రులను సగౌరవంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చి అహోరాత్రులు వారికి సేవలు చేస్తూ తరించసాగాడు.
భక్తుని పరీక్షించిన శ్రీహరి
కొంతకాలానికి శ్రీ మహావిష్ణువుకు తన భక్తుని పరీక్షించాలని అనిపించింది. అప్పుడు ఆ శ్రీహరి తాను వచ్చి పుండరీకుని కోసం వేచి చూస్తున్నట్లు కబురు పంపించాడు. అయితే పుండరీకుడు ఏ మాత్రం తొణకకుండా తాను ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రుల సేవలో ఉన్నానని కొంతసేపు అక్కడే వేచి ఉండమని ఒక ఇటుకను చూపాడు. భక్తసులభుడైన ఆ శ్రీహరి పుండరీకుడు వచ్చే వరకు ఆ ఇటుక మీదే నిలబడి ఉన్నాడు.
పుండరీకునికి వరం ఇచ్చిన శ్రీహరి
తల్లిదండ్రుల సేవలో తరిస్తున్న పుండరీకునికి ఆ శ్రీహరి వరం ఇచ్చి అనుగ్రహించాలనుకుని అతను తిరిగి వచ్చాక ఏం వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు. అప్పుడు పుండరీకుని కోరిక మేరకు శ్రీహరి అక్కడే శిలా రూపుడై నిలిచి ఉన్నాడని క్షేత్ర స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
శ్రీకృష్ణుని వెతుకుతూ పండరీపురం చేరిన రుక్మిణి
ఓ వైపు మథురలో శ్రీకృష్ణుడు కనబడక రుక్మిణి లోకాలన్నీ వెతుకుతూ పండరీపురం వచ్చి ఇక్కడ వెలసిన స్వామిని చూసి తాను కూడా ఇక్కడ శిలా రూపంలో కొలువై ఉండిపోయింది! అయితే స్వామి తనతో చెప్పకుండా వచ్చినందుకు అలిగి కృష్ణునికి కొంత దూరంగా ఉండిపోయింది. అందువల్లే ఈ క్షేత్రంలో రుక్మిణి దేవి స్వామి చెంత కాకుండా ప్రత్యేకమైన ఆలయంలో కొలువుదీరి ఉంటుంది.
ఆలయ విశేషాలు
పండరీపురం దివ్యక్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ముందుగా చంద్రభాగా నదిలో స్నానం చేస్తారు. ఈ నదిలో స్నానం చేస్తే సకల పాపాలు నశిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. పవిత్ర స్నానం చేసిన అనంతరం భక్తులు స్వామి ఈ క్షేత్రంలో కొలువు దీరడానికి కారణమైన పుండరీకుని ముందుగా దర్శించుకుని అనంతరం పాండురంగ స్వామిని దర్శించుకుంటారు. గర్భాలయంలో శ్రీహరి విఠలుడుగా నిలుచున్న భంగిమలో దర్శనమిస్తూ పూజలందుకుంటున్నాడు. స్వామిని దర్శించిన అనంతరం భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక మందిరంలో కొలువైన రుక్మిణి దేవిని కూడా దర్శించి తరిస్తారు.
పూజోత్సవాలు
పండరీపురం పాండురంగ స్వామి ఆలయంలో నిత్యపూజలు, త్రికాల హారతులు ఘనంగా జరుగుతాయి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే రెండు ఏకాదశి తిథుల్లో స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. విశేషించి ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే తొలి ఏకాదశి ఈ క్షేత్రంలో నిర్వహించే అతి పెద్ద పర్వదినం. ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించడానికి మహారాష్ట్ర నుంచే కాకుండా కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. ఏకాదశి తిథి రోజు పాండురంగ స్వామిని దర్శించినా, స్మరించినా పాపాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా పాండురంగ స్వామిని దర్శించి తరిద్దాం.
జై పాండురంగ స్వామి!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
పితృపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి ఎంతో విశిష్టం- పూర్వీకులకు సద్గతులు కలుగుతాయని నమ్మకం! ఆ రోజు ఏం చేయాలంటే?
పోతన భాగవతంలోని గజేంద్ర మోక్షం కళ్లముందు కనిపించే ఆలయం- ఎక్కడుందో తెలుసా?