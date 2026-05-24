అరసవల్లి గుడి తర్వాత ప్రాచీనమైన సూర్యుడి ఆలయం ఎక్కడుంది? దాని విశిష్టత ఏంటి?
పాండవులు సంచరించిన పవిత్ర ప్రదేశాల్లో ఒకటిగా పెద్దాపురంలోని పాండవుల మెట్ట- చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి - అమరగిరి కొండపై వెలసిన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ విశేషాలు
Published : May 24, 2026 at 2:42 AM IST
Pandavula Metta Surya Narayana Swamy Temple : "తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భారతం వినాలి" అని పెద్దలు అంటారు. వ్యాస మహర్షి రచించిన మహాభారతం గొప్ప ఇతిహాసం. మహాభారత కథ మనందరికీ తెలిసిందే! పాండవులు వనవాసం సమయంలో సంచరించిన కొన్ని ప్రదేశాలు ఈ ఇతిహాసానికి ఆనవాళ్లుగా చారిత్రక ప్రదేశాలుగా, ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అయితే కొన్ని ప్రదేశాలు గురించి అందరికీ తెలిసి ఉండక పోవచ్చు. అలాంటి ఒక చారిత్రాత్మక క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాండవుల మెట్ట - పెద్దాపురం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పెద్దాపురం పట్టణంలో అతి పురాతనమైన అమరగిరి కొండపైన ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణుని దేవాలయం ప్రకృతి రమణీయతతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో విలసిల్లుతున్నది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవల్లిలో ప్రసిద్ధి చెందిన సూర్య దేవాలయం తరువాత ఇదే అతి ప్రాచీనమైన ఆలయంగా విరాజిల్లుతోంది. పాండవులు వనవాసం సమయంలో ఇక్కడ సంచరించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
శకుని పన్నిన మాయోపాయంతో ధర్మరాజు జూదంలో రాజ్యాన్ని, సంపదలను కోల్పోయి అరణ్యవాసం చేయాల్సి వస్తుంది. 13 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిన ఈ అరణ్యవాసంలో పాండవులు ఎన్నో ప్రాంతాలు తిరిగారు. అరణ్యాలలో, కొండ లోయల్లో సంచరించారు. ఈ సందర్భంగా పాండవులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న అమరగిరి కొండపై కొన్ని సంవత్సరాలు బస చేశారని చెబుతారు. ఈ కొండ ఒక దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉండేది. పాండవులు ఇక్కడ నివసించే సమయంలో గోదావరి నదిలో స్నానం చేయడానికి రాజమండ్రికి ప్రయాణించేందుకు ఒక సొరంగాన్ని కూడా నిర్మించారని ఇతిహాసం చెబుతుంది. తెలుగులో "మెట్ట" అంటే కొండ అని అర్థం. అందుకే పాండవులు నివసించిన ఈ కొండకు పాండవ మెట్ట అనే పేరు వచ్చింది.
భీమసేనుని పాదముద్రలు
ఈ అమరగిరి పైన పాండవులు నివశించారనడానికి ఆధారంగా ఇక్కడ ఒకరాతిపై భీమసేనుని పాదముద్రలు ఉండడం చూడవచ్చు. ఇవి సాధారణ మనిషి పాదాలకన్నా చాలా పెద్దవి.
శ్రీ సూర్య నారాయణ మూర్తి దేవస్థానం - పాండవుల మెట్ట
చారిత్రాత్మక ప్రదేశంగా ఖ్యాతి చెందిన పాండవుల మెట్టపై 1952 వ సంవత్సరంలో రాజయోగిగా, పంచ ప్రణవానందగా కీర్తి గడించిన శ్రీ సాలూరి సుబ్బారావు గారు సూర్యదేవుని ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తాను స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి అవసరమైన స్థలాన్ని చదును చేసి గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
ఆలయ విశేషాలు
అరసవిల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం తరువాత ఇదే అతి పెద్ద సూర్య దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. గర్భాలయంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారు తూర్పుకు అభిముఖంగా కొలువై దర్శనమిస్తారు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఛాయా, పద్మిని, ప్రభ, ప్రజ్ఞాదేవిల మందిరాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ ఆలయంలో స్మార్త సంప్రదాయంలో ఒక ఆరాధనా విధానమైన పంచాయతన విధానంలో పూజాదికాలు జరుగుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసిన గణేశుడు, శ్రీకృష్ణుడు, శివుడు, శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వార్లతో పటు కొండ దేవతను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే నవగ్రహాలు కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్టించి ఉన్నాయి. ప్రధాన దైవమైన సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయానికి వాయవ్య దిశలో శ్రీ వల్లి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా వెలసి ఉంది.
ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ వెలసిన ఆలయం
పాండవుల మెట్ట నుంచి సముద్రం కేవలం 22 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నందున సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించడానికి వచ్చే భక్తులకు అన్ని వేళల్లో అద్భుతమైన సముద్రపు గాలి ఆహ్వానం పలుకుతుంది. ఆలయం పరిసర ప్రాంతాలన్నీ పచ్చని తివాచీ పరచినట్లుగా ఆహ్లాదం కలిగిస్తుంది.
పూజోత్సవాలు
సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ప్రతి రోజు ఉదయం 6:30 గంటల నుంచి పూజాదికాలు ప్రారంభం అవుతాయి. ప్రతి ఆదివారం స్వామివారికి అభిషేకం, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. మాఘ శుద్ధ సప్తమి నాడు వచ్చే రథసప్తమి ఇక్కడ ప్రధాన పండుగ. అలాగే మహాశివరాత్రికి ఇక్కడ జాతర జరుగుతుంది. ఇక మార్గశిర శుద్ధ షష్టి రోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వైభవంగా జరుగుతుంది. పాండవుల మెట్ట సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ దర్శనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో పాటు ఆహ్లాదాన్ని కూడా పంచుతుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
పెద్దాపురం నుంచి ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ఆటోలు, బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే రాజమండ్రి నుంచి కూడా బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. ఆలయంలో దర్శనం ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 11:00 గంటల వరకు, తిరిగి సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఉంటుంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఆరోగ్యం, సంపదలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా పాండవుల మెట్ట సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
