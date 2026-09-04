27 అడుగుల విశ్వరూపంతో కృష్ణయ్య- పాండవుల కోసం రాయబారిగా వెళ్లిన చోటే ఆలయం!
కాంచీపురంలోని పాండవ దూత పెరుమాళ్ ఆలయంలో విశ్వరూప భావంతో, రుక్మిణి సమేతంగా శ్రీకృష్ణుడు- 108 వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఒకటిగా మహాభారతంలోని కృష్ణ రాయబారం ఘట్టంతో ముడిపడిన క్షేత్రం
Published : September 4, 2026 at 4:58 AM IST
Pandava Dootha Perumal Temple Kanchipuram : ఆలయాల నగరంగా పేరొందిన కంచిలో ఓ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు పాండవ దూత పెరుమాళ్గా పూజలందుకుంటున్నాడు. 108 ప్రసిద్ధ శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు 27 అడుగుల విశ్వరూప విగ్రహంగా భాసిల్లుతున్నాడు.
ఆలయాల నగరం కాంచీపురం!
ఆలయాల నగరంగా విరాజిల్లుతున్న కాంచీపురంలో అతి ప్రాచీన ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు పాండవ దూత పెరుమాళ్గా పూజలందుకుంటున్నాడు. 8వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ఆలయం సుప్రసిద్ధ శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. కంచిలోని అతి పురాతనమైన ఆలయాల్లో ఇది కూడా ఒకటని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. మహాభారత కాలం నుంచే ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆలయ స్థల పురాణం
ఈ ఆలయంలో పార్థసారథిగా వెలసిన పెరుమాళ్ గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన పౌరాణిక గాథ ప్రచారంలో ఉంది. పాండవుల అజ్ఞాతవాసం తర్వాత వారి కోరిక మేరకు శ్రీకృష్ణుడు రాయబారిగా హస్తినాపురం నుంచి కౌరవ సభకు వెళ్లాడు. ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని ద్వారా కౌరవులకు అర్ధరాజ్యం కాకపోయినా అయిదు ఊళ్లయినా ఇవ్వమని రాయబారం పంపాడు.
దుర్యోధనుని పన్నాగం
దుష్టుడైన దుర్యోధనుడు దూతగా వచ్చిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను ఎలాగైనా మట్టుబెట్టి పాండవులను దిక్కులేని వాళ్లుగా చేయాలని పన్నాగం పన్నాడు. ఆ మేరకు వెదురు కర్రలతో ఒక పెద్ద సింహాసనాన్ని చేయించాడు. శ్రీకృష్ణుని సంహరించాలని ఉపాయంగా ఆ సింహాసనం కింద సైనికులను దాచిపెట్టాడు.
సర్వం తెలిసిన జగన్నాటక సూత్రధారి
అయితే సర్వజ్ఞుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ వెదురు సింహాసనంపై ఆసీనుడై తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆ ప్రభావంతో ఆ సింహాసనం కిందనున్న సైనికులంతా హతమయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన చిహ్నాలు ఇక్కడ అద్భుతంగా దర్శనమిస్తాయి.
ఆకట్టుకునే శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం
కౌరవసభలో ఆనాడు జరిగిన ఈ ఘటనను తలపించేలా ఇక్కడ గర్భాలయంలో శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం వెలసి ఉంది. ఈ విగ్రహాన్ని దర్శించగానే శ్రీకృష్ణ రాయబార ఘట్టం, కృష్ణ పరమాత్మ విశ్వరూపం కనుల ముందు మెదిలి భక్తిభావంతో ఒళ్లు పులకిస్తుంది. దాదాపు 27 అడుగుల ఎత్తులో కనిపించే శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూప విగ్రహం దివ్య ప్రభలతో విరాజిల్లుతోంది.
రుక్మిణి సమేతంగా
ఇక్కడ స్వామి నల్లరాతిపై రుక్మిణి సమేతంగా కొలువై ఉన్నాడు. విశాలమైన పీఠంపై ప్రశాంత వదనంతో వెలసిన పార్థసారథి తన భక్తులకు ఆశీస్సులు అందిస్తున్నాడు.
పురాణ పురుషులు సంచరించిన పుణ్యభూమి
అర్జునుని మునిమనవడు అయిన జనమేజయుడు ఈ క్షేత్రంలో తపస్సు చేసి, స్వామిని ఆరాధించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే హరిత ముని కూడా ఇక్కడ శ్రీకృషుని పార్థసారథిగా సేవించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. అలాగే విష్ణు భక్తులైన పెరియాళ్వార్, తిరుమళి పేయాళ్వార్, తిరుమంగై వంటి అనేక మంది ఆళ్వార్లు ఇక్కడ స్వామిని సేవించి తరించారు.
పూజోత్సవాలు
పార్థసారథి ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు, త్రికాల హారతులు ఆగమ శాస్త్రానుసారం జరుగుతాయి. ఇక శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాలను వీక్షించడానికి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నై నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాంచీపురానికి దేశం నలుమూలల నుంచి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. కంచిలోని ఈ ప్రాచీన ఆలయానికి ప్రైవేటు వాహనాలలో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. కంచిలో వెలసిన ఈ పార్థసారథి స్వామి దర్శనం సకల శుభాలను అందించి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మనం కూడా పార్థసారథి పెరుమాళ్ ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ!
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