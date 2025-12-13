పంచముఖ హనుమ విశిష్టత- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే చాలు- ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
హనుమ పంచముఖం అంటే ఏమిటి? ఐదు దేవతల శక్తులు ఏకైక రూపంలో ఎలా చేరాయి? పంచముఖ రూపం వెనుక అద్భుత రహస్యాలు!
December 13, 2025
Panchmukhi Hanuman Importance : హనుమంతుడు మహా బల సంపన్నుడు. దేవతల ఆశీస్సులచే వివిధ శక్తులతో పాటు, అష్టసిద్ధులు పొందినవాడు. అందుకే హనుమను ఆశ్రయిస్తే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని విశ్వాసం. హనుమంతునికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. తలచినంత మాత్రాన్నే స్థూల, సూక్ష్మ రూపాలు ధరించగల ధీరుడు హనుమ. హనుమ రూపాల్లో ఒకటైన పంచముఖ హనుమను పూజించడం వల్ల అనేక శుభాలు పొందవచ్చునని పెద్దలు అంటారు. ఈ కథనంలో ఆంజనేయుని పంచముఖ అవతార విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
సూక్ష్మ రూపంతో లంకా ప్రవేశం
హనుమంతుడు తాను కోరిన రూపాన్ని పొందగలిగే వరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అందుకే సీతాన్వేషణలో లంకా నగరంలోకి హనుమ సూక్ష్మ రూపంలో ప్రవేశించి సీత జాడను కనిపెడతాడు.
విశ్వరూపంతో లంకాదహనం
హనుమంతుడు రావణాసురుని సభలో తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించి లంకా నగరాన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేస్తాడు. నిజానికి హనుమ తన పరాక్రమం చూపించడం కోసం కాకుండా, రాముడి దూతయే ఇంత శక్తిమంతుడైతే ఇక రాముడు ఎంతటి శక్తిమంతుడో అనే భయాన్ని రాక్షసుల్లో కలిగించడం కోసం అలా ప్రవర్తిస్తాడు. అలాంటి హనుమంతుడు కొన్ని క్షేత్రాల్లో పంచముఖాలతో దర్శనమిస్తుంటాడు.
అత్యంత శక్తిమంతం పంచముఖ స్వరూపం
హనుమంతుడి పంచముఖ స్వరూపం అత్యంత శక్తివంతమైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హనుమ పంచముఖ స్వరూపానికి ఎందుకింత విశిష్టత కలిగిందో చూద్దాం.
పంచముఖ స్వరూపం విశిష్టత
అత్యంత శక్తిమంతమైనదిగా పేర్కొన్న హనుమంతుని పంచముఖ స్వరూపంలో హనుమంతునితో పాటు నరసింహ స్వామి, వరాహస్వామి, హయగ్రీవుడు, గరుత్మంతుడు దర్శనమిస్తుంటారు. ఇలా ఐదు గొప్ప స్వరూపాల మేలు కలయిక హనుమంతుని పంచముఖ స్వరూపం. హనుమ ఏ స్వరూపంతో ఏ శక్తి లభిస్తుందో చూద్దాం.
పంచముఖ స్వరూపాల శక్తి
- హనుమంతుని పంచముఖాల్లో మొదటిదైన హనుమంతుని పూజించడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
- హనుమంతుని పంచముఖాల్లో రెండోదైన నరసింహస్వామిని పూజించడం వల్ల గ్రహ సంబంధమైన దోషాలు తొలగిపోయి సంపదలు చేకూరుతాయి.
- హనుమంతుని పంచముఖాల్లో మూడోదైన వరాహస్వామిని పూజించడం వల్ల దుష్టశక్తుల వల్ల కలిగే బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
- హనుమంతుని పంచముఖాల్లో నాలుగోది హయగ్రీవ స్వామి అవతారం. హయగ్రీవ స్వామిని జ్ఞానానికి ప్రతీకగా చెబుతారు. అందుకే ఈ అవతారాన్ని పూజించడం వల్ల జ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతుంది. విద్యలో ఉన్నత స్థానం దక్కుతుంది.
- హనుమంతుని పంచముఖాల్లో ఐదోవది, చివరిది గరుత్మంతుని అవతారం. గరుత్మంతుడు విష్ణువుతో సమానమైన ఖ్యాతి కలిగిన వాడు. తన కన్నతల్లిని దాస్యం నుంచి విముక్తి చేయడానికి సాక్షాత్తు ఇంద్రునితో యుద్ధం చేసి అమృతాన్ని సాధించిన బలవంతుడు గరుత్మంతుడు. అందుకే హనుమలో దాగిఉన్న గరుత్మంతుని ఆరాధిస్తే క్లిష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. యుద్ధంలో విజయం లభిస్తుంది.
ఇదే హనుమ పంచముఖ స్వరూపం అంతరార్థం
నరసింహ స్వామి, వరాహ స్వామి, హయగ్రీవుడు, గరుత్మంతుడు వీరందరి శక్తులు కలిసి ఉన్న రూపమే హనుమ పంచముఖ స్వరూపం. అందుకే హనుమ పంచముఖ స్వరూపాన్ని పూజిస్తే వీరందరి అనుగ్రహం లభించినట్లే!
పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
- దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
- పాకిస్థాన్లోని కరాచీలో పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఉంది.
- ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన రామేశ్వరంలో కూడా పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఉంది.
- మహారాష్ట్ర షిరిడీ ఆలయం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా ఒక పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఉంది.
- అలాగే మంత్రాలయంలో కూడా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉంది.
- తెలంగాణలోని యాదగిరి గుట్ట సమీపంలో వెలసిన సురేంద్రపురిలో కూడా ఒక పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉంది. ఇవే కాక మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు వెలసి ఉన్నాయి.
నియమనిష్టలు పాటిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో పంచముఖ హనుమను సేవించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, విజయం, మోక్షం లభిస్తాయని పురాణాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మనం కూడా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామిని పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.