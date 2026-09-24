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శ్రీరాముడు నడయాడిన పవిత్ర పంచవటి- సీతా గుహ నుంచి రామకుండ్ వరకు రామాయణ ఆనవాళ్లు ఇవే!

మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో గోదావరి తీరాన ఉన్న పంచవటి రామాయణంతో ముడిపడిన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం- శూర్పణఖ ఘట్టం, సీతాపహరణం వంటి రామాయణ కథనాలతో ఈ ప్రాంతానికి అనుబంధం

Panchavati Nashik Ramayana Temples
శ్రీరాముడు నడయాడిన పవిత్ర పంచవటి (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 1:27 AM IST

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Panchavati Nashik Ramayana Temples : రామాయణ ఇతిహాసంతో ప్రసిద్ధి చెందిన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం పంచవటి, పవిత్ర గోదావరి తీరాన వెలసింది. లక్ష్మణుడు శూర్పణఖ ముక్కుచెవులు కోసిన ప్రదేశంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

పంచవటి అంటే ఏమిటి?
పంచవటి అనగా ఐదు పవిత్రమైన దివ్య వృక్షాల సముదాయం అని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. మర్రి, రావి, మేడి, ఉసిరి, మారేడు అనే ఐదు పవిత్ర వృక్షాలు కలిగిన సముదాయం పంచవటి. రామాయణం ఇతిహాసంతో ముడిపడిన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన పంచవటి గురించి మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పంచవటి ఎక్కడుంది?
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ నగరంలో పవిత్ర గోదావరి నది ఒడ్డున పంచవటి ప్రదేశం ఉంది. ఇక్కడ ఐదు పెద్ద పవిత్ర వృక్షాలు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి పంచవటి అని పేరు వచ్చింది. పూర్వం ఎందరో రుషులు ఈ పవిత్ర ప్రదేశంలో ఆశ్రమాలు ఏర్పరచుకుని తపస్సు చేసుకునే వారు. ఆశ్రమం పరిసర ప్రాంతాల్లో పవిత్రత, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కోసం రుషులు తమ ఆశ్రమాల్లో వీటిని పెంచేవారు.

పంచవటి విశిష్టత
రామాయణ కాలంలో సీతారామలక్ష్మణులు దండకారణ్యంలో అడుగుపెట్టి గోదావరి నది తీరాన ఈ పంచవటి ప్రాంతంలోనే పర్ణశాల నిర్మించుకుని నివసించారు. శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం లక్ష్మణుడు శూర్పణఖ ముక్కు, చెవులు కోయడం, రావణాసురునిచే సీతాపహరణం వంటి కీలక ఘట్టాలు ఈ పంచవటి ప్రాంతంలోనే జరిగాయని ఈ ప్రాంత స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇంతటి పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ఎలాంటి దర్శనీయ, చారిత్రక ప్రదేశాలు వెలసి ఉన్నాయో చూద్దాం.

పంచవటిలో దర్శనీయ స్థలాలు

సీతా గుహ
వనవాసం సమయంలో సీతాదేవి ఈ గుహలోనే నివసించినట్లుగా విశ్వాసం. ఈ ప్రదేశం నుంచే రావణాసురుడు సీతాదేవిని అపహరించినట్లుగా వాల్మీకి రామాయణంలో వివరించి ఉంది. ఈ గుహ లోపలికి వెళ్లే దారి చాలా ఇరుకుగా ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే ఈ గుహలోకి ప్రవేశించాలంటే కూర్చుని వెళ్లాల్సిందే! కొంత దేహదారుఢ్యం ఉన్నవాళ్లు ఈ గుహలోకి ప్రవేశించడం దుర్లభం. బయట నుంచి చూస్తే సాధారణ గుహలాగే కనిపించినప్పటికీ, లోపలకు ప్రవేశించిన తర్వాత 20 అడుగులు కిందకు నడవాల్సి ఉంటుంది. గుహ లోపల సీతారాముల విగ్రహాలను దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే ఈ గుహలో సీతాదేవి పూజించిన శివుని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

రామకుండ్
పంచవటి నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్తే రామకుండ్ ఉంది. ఇక్కడే అతి ప్రాచీనమైన గోదావరి దేవి ఆలయం కూడా వెలసి ఉంది. ఇదే గోదావరి పుట్టిన పుణ్య ప్రదేశం. ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇక్కడే మహాకుంభమేళా కూడా జరుగుతుంది. గోదావరి మాత ఆలయం పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే కుంభమేళ సమయంలో మాత్రమే తెరుస్తారు. మిగతా సమయాలలో ఈ ఆలయం మూసి ఉంటుంది. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం శ్రీరాముడు తన తండ్రి దశరథ మహారాజుకు ఇక్కడే శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. వనవాసం సమయంలో సీతా రామ లక్ష్మణులు ఇక్కడే స్నానం చేసేవారని తెలుస్తోంది.

కపాలేశ్వర్ మందిర్
రామకుండ్​కు ఎదురుగా రోడ్డుకు ఆవలి వైపున చిన్న గుట్ట పైన కపాలేశ్వర్ ఆలయం ఉంది. పురాణాల ప్రకారం పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మహత్యా పతాకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఈ పవిత్ర గోదావరిలోనే స్నానమాచరించి శ్రీ కపాలేశ్వరుడిగా లింగరూపంలో ఇక్కడే కొలువై ఉన్నట్లుగా ఈ ప్రాంత స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆలయం వెలుపల నుంచి చూస్తే వృత్తాకారంగా దర్శనమిస్తుంది. ఆలయ ముఖమండపంలో బ్రహ్మదేవుడి పంచలోహ విగ్రహం ప్రతిష్ఠితమైంది. ప్రధాన ఆలయంలో శివుడు శ్రీ కపాలేశ్వరుడుగా లింగరూపంలో కొలువుదీరి పూజలందుకుంటూ ఉన్నాడు. ఈ స్వామిని దర్శించడంవల్ల ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలన్నింటినీ దర్శించినంత ఫలం లభిస్తుంది.

గోరారామ్ ఆలయం
గోదావరీ తీరం నుంచి పంచవటికి వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో కుడివైపున ఉన్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు తెల్లగా ఉంటాడు కనుక దీనికి 'గోరారామ్' ఆలయం అనే పేరు. ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం పూర్తిగా చెక్కతో నిర్మించారు. పూర్వం వనవాస సమయంలో శ్రీరాముడు స్నానానంతరం ఈ ప్రాంతంలో కూర్చుని పూజలు, దైవ ప్రార్థనలు చేసేవారని కథనం. అందుకు చిహ్నంగా ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది. ఆలయ ప్రధాన గర్భాలయంలో శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులు కొలువుదీరి ఉన్నారు. తెల్లని పాలరాతి మూర్తులైన ఈ దేవతామూర్తులు జీవకళ ఉట్టిపడుతూ దర్శనమిస్తారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
నాసిక్‌రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 8 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పంచవటికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. శ్రీరాముని పాదధూళితో పునీతమైన ఈ పంచవాటిని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.

జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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