ఐదు పవిత్ర నదుల సంగమం- మహాభారతంతో అనుబంధమున్న ఈ ప్రదేశం గురించి మీకు తెలుసా?

ఒకే చోట ఐదు పవిత్ర నదులు కలిసే అరుదైన పంచనద సంగమం - మహాభారతంతో అనుబంధం ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పవిత్ర క్షేత్రం

Published : May 28, 2026 at 3:01 AM IST

Panchanada Sangamam Significance and Spiritual Importance : సాధారణంగా మనకు త్రివేణి సంగమం గురించి తెలుసు అలాగే నదులు సాగరంలో కలిసే సాగర సంగమం గురించి కూడా తెలుసు. కానీ పంచ నదులు అంటే అయిదు నదులు ఒకే చోట కలిసే పంచనద సంగమం గురించి తెలుసా! మహాభారతంలో పాండవులు సంచరించిన పవిత్ర ప్రదేశమైన ఈ పంచనద సంగమం విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పంచనద సంగమం ఎక్కడుంది?
సాధారణంగా ఎక్కడైనా రెండు లేదా మూడు నదుల సంగమం చూస్తాం. కానీ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు నదులు ఒకే చోట కలిసే అద్భుత క్షేత్రం ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఇటావా జిల్లాలో ఉన్నఈ పంచనద సంగమం అరుదైన భౌగోళిక, ఆధ్యాత్మిక అద్భుతానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. జలౌన్, ఇటావా జిల్లాల సరిహద్దులో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఐదు ప్రధాన నదులు సంగమిస్తాయి. పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ పంచనద సంగమం గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

ఐదు పుణ్య నదుల పవిత్ర సంగమం
ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఇటావా జిల్లాలోని పంచనద పవిత్ర సంగమ ప్రదేశం వద్ద యమున, చంబల్, క్వారీ, సింధ్, పహుజ్ అనే ఐదు పవిత్ర నదులు సంగమిస్తాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని స్థానికులు మహా సంగమం అని పిలుస్తారు. ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా పర్యాటకంగా కూడా ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. పురాణాల ప్రకారం మహాభారత కాలంలో పాండవులు ఇక్కడ కొంతకాలం గడిపారని ప్రతీతి.

అరుదైన సంగమం
ప్రపంచంలోనే మరెక్కడా ఇన్ని నదులు ఒకేచోట సంగమించడం కనిపించదు. అందుకే అరుదైన ఈ పంచనద సంగమాన్ని మహా సంగమమని అంటారు. విశేషమేమిటంటే ఈ ఐదు నదులు వేర్వేరు రంగులలో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.

పుణ్య స్నానాలు
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పుణ్య తిధులైన అమావాస్య, పౌర్ణమి, ఏకాదశి వంటి తిథుల్లోనూ, కార్తిక, మాఘ, వైశాఖ మాసాలల్లోను, అలాగే గ్రహణ సమయాల్లోనూ ఈ పంచనద సంగమంలో భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తుంటారు. అలాగే ఈ సంగమంలో కనిపించే ఐదు నదుల్లో ఏ నదికి పుష్కరాలు వచ్చినా భక్తులు ఈ సంగమంలో పుష్కర స్నానాలు ఆచరించడానికి తరలి వస్తుంటారు.

పురాణ ప్రాశస్త్యం
పంచనద సంగమానికి సంబంధించిన పురాణ ప్రాశస్త్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వ్యాస మహర్షి రచించిన మహాభారతం ప్రకారం పాండవులు తమ అరణ్య అజ్ఞాతవాస సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ కొంతకాలం నివసించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అంతేకాదు పంచ పాండవులలో రెండవ వాడైన భీమసేనుడు ఈ ప్రదేశంలోనే బకాసురుని సంహరించినట్లుగా ఇక్కడి స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

తులసీదాసు సంచరించిన పుణ్య ప్రదేశం
పంచనద సంగమ ప్రదేశంలోని ప్రకృతి సౌందర్యానికి ముగ్ధుడైన తులసీదాసు ఇక్కడ కొంతకాలం గడిపారని తెలుస్తోంది. ప్రశాంతమైన ఈ ప్రదేశంలోనే బాబా ముకుంద్ వనం ఆశ్రమం కూడా ఉంది.

ప్రయాగ అంటే?
ప్రయాగ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ నదుల సంగమం. నదులు ఒకదానితో ఒకటి సంగమించే పవిత్ర ప్రదేశాన్ని సంగమం అంటారు. అంటే నదులు లేక నీటి ప్రవాహాలు, ఒకదానితో మరొకటి కలిసిపోయే ప్రదేశం అని అర్థం. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ రాజ్, ఉత్తరాఖండ్ లోని పంచ ప్రయాగ క్షేత్రాల తర్వాత ఈ పంచనద సంగమం కూడా అంతటి విశిష్టత పొందింది.

మహామేళా
ప్రతి సంవత్సరం కార్తిక మాసంలో కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా పంచనద సంగమంలో భారీ ఎత్తున మేళా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి ఈ పంచనద సంగమ ప్రాంతంలో పవిత్ర జలాల్లో స్నానాలు ఆచరిస్తారు.

ఆధ్యాత్మికమే కాదు పర్యాటకం కూడా
పంచనద సంగమ ప్రదేశం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా పర్యాటకంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రకృతి సౌందర్యం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి పర్యాటక ప్రదేశం. ఈ ప్రదేశంలోనే చంబల్ నదిలో మాత్రమే కనిపించే అరుదైన మొసళ్ళు, డాల్ఫిన్లను తిలకించవచ్చు.

పంచనద క్షేత్ర దర్శనం భక్తులకు ఇటు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. మనం కూడా ఈ పంచనద క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఆనందానుభూతులు సొంతం చేసుకుందాం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

