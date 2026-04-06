పంచాక్షరీ మంత్రానికి ప్రతీకగా పంచముఖ శివుడు దర్శనమిచ్చే ఈ క్షేత్రం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Published : April 6, 2026 at 4:01 AM IST
Pancha Mukha Shiva Temple : పరమేశ్వరుని ఆరాధనలో పంచాక్షరీ మంత్ర జపానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని శ్రీరాముడు కూడా నిరంతరం జపిస్తూ ఉంటాడంట! అంతటి విశిష్టమైన పంచాక్షరీ మంత్రానికి ప్రతీకగా ఓ క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు పంచ ముఖాలతో దర్శమిస్తాడు. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాపాలు హరించే పంచాక్షరీ
'నమః శివాయ' అనే పంచాక్షరీ మంత్రం సర్వ పాపాలను హరించి వేస్తుంది. అనంతమైన పుణ్య ఫలాలను అందజేస్తుంది. త్రిమూర్తులలో శివుని భోళాశంకరుడని, భక్త సులభుడని అంటారు. ఒక్క చెంబుడు నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తే చాలు భక్తుల అభీష్టాలను తీర్చే పరమేశ్వరుని ఉదారత కారణంగానే ఎందరో సురులు, అసురులు శివుని నుంచి అనేక వరాలు పొందారు. భక్తితో, ఆర్తితో పూజించినంత మాత్రాన్నే కరుణించే భోళా శంకరుడు, సర్వ శుభంకరుడిగా ఎన్నో క్షేత్రాల్లో పూజలు అందుకుంటున్నాడు. అయితే ఒక క్షేత్రంలో మాత్రం శివయ్య పంచ ముఖాలతో దర్శనమిస్తాడు. ఆ విశిష్ట క్షేత్రం 'తాళ్లయ్య పాలెం'. ఈ క్షేత్ర విశేషాలేమిటో చూద్దాం.
తాళ్లయ్య పాలెం ఎక్కడుంది?
పంచముఖ శైవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తాళ్లయ్య పాలెం క్షేత్రం గుంటూరు జిల్లాలో దర్శనమిస్తోంది. కోటి శివలింగాలను రూపొందించి ప్రతిష్టించడం వలన ఇక్కడి స్వామిని 'కోటి లింగేశ్వర స్వామి' గా పిలుస్తుంటారు. గర్భాలయంలో స్వామి ఐదు ముఖాలతో దర్శనమిస్తుంటాడు.
తాళ్లయ్య పాలెం క్షేత్ర విశేషాలు
తాళ్లయ్య పాలెం క్షేత్రంలో వినాయకుడు సిద్ధి బుద్ధి సమేతంగా కొలువుదీరి ఉంటాడు. వినాయకుని ఆలయానికి పక్కనే ఆలయానికి చెందిన 'గోశాల' దర్శనమిస్తుంటుంది. శివుని దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు ముందుగా గణపతిని దర్శించుకుని, ఆ తరువాత గోశాలలో గోమాతను పూజించి, ప్రదక్షిణలు చేసి ప్రధాన ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తారు. గర్భాలయంలో కొలువై ఉన్న పంచముఖ శివయ్యను దర్శించి భక్తులు ఆనందానుభూతి లోనవుతారు. శివయ్యకు అభిషేకాలు, అర్చనలు జరిపి పునీతులవుతారు.
విశేషమైన నవగ్రహ మండపాలు
ఏ ఆలయంలో అయినా నవగ్రహాలు ఒకే మండపంలో వెలసి ఉండడం సాధారణం. కానీ తాళ్లయ్య పాలెం క్షేత్రంలో మాత్రం నవగ్రహాలు ఒక్కొక్కటిగా తమ వాహనాలతో సతీసమేతంగా ప్రత్యేక మందిరాలలో కొలువై ఉండడం చాలా విశేషం. అంతేకాదు ఇక్కడ నవగ్రహ దోషాలలో ఏ గ్రహ దోషమున్నా ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిపించడం విశేషం. అంతేకాదు అక్కడే ఉన్న 'నక్షత్ర వనం'లో నక్షత్ర పరమైన దోషాలు తొలగించుకునే ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి.
'ప్రత్యంగిరా దేవి' ఆలయం
తాళ్లయ్య పాలెం క్షేత్రంలో శివయ్య ఆలయ ప్రాంగణంలోనే వెలసి ఉన్న 'ప్రత్యంగిరా దేవి' ఆలయాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకోవాలి. ఇక్కడ అమ్మవారు 64 అంశాలతో, 64 త్రిశూలాలతో, అష్ట భైరవులతో కలిసి దర్శనమిస్తుంటుంది.
చంద్ర కిరణాలతో ప్రకాశించే శ్రీ చక్రం
అమ్మవారి సమక్షంలో ప్రతిష్టించి ఉన్న శ్రీ చక్రంపై పౌర్ణమి రోజు పడే వెన్నెల కిరణాలు చూడటానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. ఈ అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వలన దుష్టశక్తుల బారి నుంచి విముక్తి కలగడమే కాకుండా, కార్య సిద్ధి కలుగుతుందని చెబుతుంటారు.
పూజోత్సవాలు
తాళ్లయ్య పాలెం పంచముఖ శివాలయంలో ప్రతిరోజూ త్రికాల పూజలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం స్వామివారికి అభిషేకం జరుగుతుంది. మహా శివరాత్రి పర్వదినాన ఈ క్షేత్రానికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇక కార్తీక మాసం నెలరోజులు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు, దీపోత్సవాలు, అన్నదానాలు జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
గుంటూరు జిల్లా కేంద్రం నుంచి తాళ్లయ్య పాలెం చేరుకోవడానికి బస్సు సదుపాయాలున్నాయి.
ఎంతో ప్రాచీనమైన తాళ్లయ్య పాలెం శివాలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం, తరిద్దాం.
పంచముఖ శివాలయం - ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం