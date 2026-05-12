పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం- హనుమజ్జయంతి రోజు దర్శిస్తే సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయ్!
హనుమజ్జయంతి రోజు హనుమంతుని దర్శించడం మహా పుణ్యప్రదం- ఆంధ్ర, కర్ణాటక సరిహద్దులోని ప్రాచీన పంచముఖ హనుమ క్షేత్ర విశేషాలు
Published : May 12, 2026 at 3:49 AM IST
Panchamukha Anjaneya Swamy Temple : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మే, 12 మంగళవారం హనుమజ్జయంతి జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హనుమాన్ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. హనుమజ్జయంతి రోజు హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శించి, పూజించడం ద్వారా అనేక శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చునని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆంజనేయస్వామి స్వరూపాల్లో పంచముఖ స్వరూపం విశిష్టమైనది. పంచముఖ హనుమ దర్శనంతో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రా, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ప్రాచీనమైన పంచముఖ హనుమ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పంచముఖ హనుమ అవతార విశిష్టత
పంచముఖ హనుమంతుడిని మంగళ, శనివారాల్లో, హనుమజ్జయంతి వంటి ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో పూజించడం చాలా విశేషం. ప్రత్యేకించి ఆలయాల్లో వెలసిన పంచముఖ హనుమంతుని దర్శనంతో మానసిక ఒత్తిడి, అశాంతి తొలగడంతో పాటు శత్రువుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాంటి ఒక ప్రాచీన పంచముఖ హనుమ ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, మంత్రాలయం
పంచముఖ అంటే ఐదు ముఖాలు కలవాడు అని అర్ధం. భారత్లో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే పంచముఖ హనుమాన్కు ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఆంధ్ర కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉంది.
రాఘవేంద్రునికి దర్శనమిచ్చిన పంచముఖ హనుమ
కర్నాటకలోని రాయచూరు జిల్లాలో తుంగభద్రా నదికి ఇటువైపు మంత్రాలయం ఆంద్రప్రదేశ్కు చెందింది. అటువేపు గాణదాల కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందింది. చుట్టూ కొండలతో అందమైన ప్రకృతి ఒడిలో దగ్గరలో తుంగభద్రా నది తీరంలో ప్రశాంత మైన వాతావరణంలో హనుమంతుడు శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామికి పంచముఖ అవతారంలో దర్శనమిచ్చాడని స్థల పురాణం. అందుకే ఈ ప్రాంతం పంచముఖిగా ప్రసిద్ది చెందింది. మంత్రాలయానికి 21 కి. మీ. దూరంలో పంచముఖి అనే ఊరు ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ది చెందింది.
పంచముఖ ప్రాశస్త్యం
ఈ ఆలయంలో పంచముఖ ఆంజనేయుని విగ్రహం ఐదు ముఖాలు, పది ఆయుధాలతో భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. హనుమంతుడు, నరసింహుడు, గరుడుడు, వరాహుడు, హయగ్రీవుల కలిసిన స్వరూపమే పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి స్వరూపం. రామాయణం ప్రకారం హనుమంతుడు 'మై రావణుని' సంహార సమయంలో ఈ పంచముఖ అవతారాన్ని స్వీకరించినట్లుగా కంభ రామాయణంలో వివరించి ఉంది. సృష్టిలో ఆవరించిన గాలి, నీరు, ఆకాశం, భూమి, అగ్ని అనే పంచభూతాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న ఈ ఆంజనేయ స్వామి భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతున్నాడు.
ఆలయ స్థల పురాణం
మంత్రాలయంలో కొలువైన రాఘవేంద్ర స్వామి తన దేశ సంచారంలో భాగంగా తుంగభద్రా నదీ తీరాన ఉన్నప్పుడు తుంగభద్రా నదికి ఆవల ఉన్న గాణదాళ, బిక్షాలయ అనే గ్రామాలను దర్శించే వారు. గాణదాళలో ఒక కొండ గుహలో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసారు. ఇక్కడే రాఘవేంద్రునికి హనుమంతుడు దర్శనమిచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. స్వయంభువుగా రాతిపై వెలసిన ఆంజనేయ స్వామిని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి కొలిచిన పంచముఖ హనుమ ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి గుహలో పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ రూపంలో కాకుండా, రాతిపై వెలిసినట్లు కనిపిస్తాడు.
ఆలయ విశేషాలు
పంచముఖ హనుమాన్ ఆలయంలో సహజసిద్ధంగా ఏర్పడ్డ కొన్ని ఆకృతులు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. రాతిపై స్వయంభువుగా ప్రకటితమైన హనుమ స్వరూపం అబ్బురపరుస్తుంది. అలాగే మంచం తలగడ, విమానం, తాబేలు, పాదుకలు, ఇంకా ఎన్నో సహజసిద్ధ ఆకారాలు ఈ గుహలో దర్శనమిస్తాయి.
పూజోత్సవాలు
పంచముఖ హనుమ ఆలయంలో ప్రతి రోజు నిత్య పూజాదికాలు నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతంలో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి శిష్యులైన అనంతాచార్యులు రుద్రదేవుడు, గణపతి, నాగ దేవుని విగ్రహాలను కూడా ప్రతిష్టించారు. ప్రతి మంగళవారం, శనివారం ఇక్కడ భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే హనుమజ్జయంతి, శ్రీరామనవమి వంటి పర్వదినాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, అటు కర్ణాటక నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మంత్రాలయం నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల్లో పంచముఖ హనుమ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. పంచ ముఖి ఆంజనేయుని స్వరూపంలో తూర్పు దిక్కుని చూసే ఆంజనేయుడు మనోభీష్టాలు తీరుస్తాడని, దక్షిణ దిక్కు చూసే ఉగ్ర నరసింహుడు అబీష్ట సిద్ధిని, పడమర దిక్కుని చూసే గరుడుడు సకల సౌభాగ్యాన్ని, ఉత్తర దిక్కుని చూసే వరాహ స్వామి ధన ప్రాప్తిని, ఊర్ధ్వ ముఖుడైన హయగ్రీవుడు సర్వ విద్యా ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేస్తారని ప్రతీతి.
మనం కూడా ఈ హనుమజ్జయంతి రోజు పంచముఖ హనుమను దర్శించి పంచ సిద్ధులను పొందుదాం. జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
