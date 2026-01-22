కలి బాధలు పోగొట్టే పంచ మహా యజ్ఞాలు
భగవంతునిపై నిశ్చలమైన భక్తి కలిగి ఉండాలంటే ఈ పంచ మహా యజ్ఞాలను ఆచరించడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం!
Published : January 22, 2026 at 4:32 AM IST
Panchamaha Yagnalu Significance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం యజ్ఞయాగాదులు చేయడం వల్ల లోకం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అయితే యజ్ఞం అనగానే అదేదో వేదోత్తములు, పండితులు, పూజారులు మాత్రమే చేసే క్రతువుగా భావించడం సహజం. పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు లోకకల్యాణం కోసం ఆలయాలలో పండితులు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే కలి బాధల నుంచి విముక్తి కోసం, స్వీయ శ్రేయస్సు కోసం ప్రతి ఒక్కరు పంచ మహా యజ్ఞాలు ఆచరించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంతకూ పంచ మహా యజ్ఞాలు అంటే ఏమిటి? వాటిని ఎలా ఆచరించాలి. అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పంచ మహా యజ్ఞాలు అంటే?
హిందూ ధర్మ గ్రంథాలు దేవ, పితృ, భూత, మనుష్య, బ్రహ్మ అనే పంచ మహా యజ్ఞాలు అందరూ ఆచరించాలని చెబుతున్నాయి. పండితుల నుంచి పామరుల వరకు ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఆచరించాల్సిన ఈ పంచ మహా యజ్ఞాలు గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
దేవ యజ్ఞం
దేవ యజ్ఞం అంటే ఈ చరాచర సృష్టికి కారణమైన భగవంతుని కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఆచరించే యజ్ఞం. దేవ యజ్ఞం ఆచరించడం ఎంతో సులభం. ప్రతి నిత్యం మన ఇంట్లో భగవంతుడికి పూజ చేసి, దీపం వెలిగించి, పుష్పం, జలం, ధూపం, నైవేద్యం సమర్పించి కర్పూర హారతి ఇవ్వడం వలన దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు. అయితే ఈ క్రతువులో మొత్తం ఎక్కడా పొరపాటు జరగకుండా చూసుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద స్తోత్రాలు చదవలేక పోయిన దేవుని నామాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఉచ్చరిస్తే చాలు. ఈ పూజకు కావాల్సింది భక్తి మాత్రమే! మనకు జీవితంలో ఏ లోటు లేకుండా జీవితాన్ని సక్రమ మార్గంలో నడిపించే దైవానికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ చేసే పూజను దైవయజ్ఞం అంటారు.
పితృ యజ్ఞం
మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను గౌరవించి, వారు సంతోషపడేలా జీవించడమే పితృయజ్ఞం. ఏమిచ్చినా తల్లి ఋణం తీర్చుకోలేమని అంటారు పెద్దలు. అందుకే మన పురోగతికి కారణమైన తల్లిదండ్రులను సేవించడం ఒక యజ్ఞంతో సమానంగా శాస్త్రం కీర్తించింది. అలాగే మరణించిన మన పూర్వీకులను పితృదేవతలని అంటారు. ఏడాదికోసారి వారిని స్మరిస్తూ తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది. అందుకే ఈ క్రతువులను శాస్త్రం యజ్ఞంతో పోల్చింది. ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులను సేవించడం, పూర్వీకులకు శ్రాద్ధ తర్పణాలు విడిచి పెట్టడాన్ని పితృ యజ్ఞం అని అంటారు.
భూత యజ్ఞం
ఈ సృష్టిలో రకాల పశుపక్ష్యాదులు, క్రిమికీటకాలు మనిషిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. కాబట్టి వాటిని భూతదయతో సంరక్షించడం మన కర్తవ్యం. మూగజీవులకు అపకారం తలపెట్టక పోవడం, వాటిపై ప్రేమ, ఆదరణ చూపించడం మానవుని కనీస ధర్మం. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారంలో కొంత భాగాన్ని మూగజీవులకు సమర్పించడం, వాటిని ప్రేమతో ఆదరించడమే భూత యజ్ఞం.
మనుష్య యజ్ఞం
గృహస్థు జీవితం గడిపే వారు అతిథి అభ్యాగతులను తప్పకుండా ఆదరించాలి. మనకు ఉన్నంతలో అతిధులను ఆదరించాలి. అభ్యాగతులను సేవించాలి. ఉన్నదాన్ని నలుగురితో పంచుకోమని చెప్పడమే మనుష్య యజ్ఞం పరమార్థం. అతిథి దేవోభవ! అని శాస్త్రం చెబుతోంది. మనకు ఇంటికి వచ్చే అతిధులను మనకున్నంతలో ఆదరించడమే మనుష్య యజ్ఞం. మన శక్తి కొలది అవసరంలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడమే మనుష్య యజ్ఞం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
బ్రహ్మ యజ్ఞం
హిందూ ధర్మ గ్రంధాలైన వేదాలు, రామాయణ భారత భాగవతం వంటి ఇతిహాసాలు పురాణ గ్రంథాలు పఠిస్తూ వాటిని వ్యాప్తి చేయడమే బ్రహ్మ యజ్ఞం. దీనినే రుషి యజ్ఞం అని కూడా అంటారు. పురాణేతిహాసాలు చదవడం, వినడం, పారాయణ చేయడం, స్మరించడం, ప్రవచనం చేయడం కూడా బ్రహ్మ యజ్ఞంలో భాగమే! పురాణాలను ప్రతి ఒక్కరు గౌరవించాలని చెప్పడమే బ్రహ్మ యజ్ఞం యొక్క పరమార్థం. ఈ కలియుగంలో కలిబాధల నుంచి ఉపశమనం పొందాలన్నా, భగవంతునిపై నిశ్చలమైన భక్తి కలిగి ఉండాలన్న ఈ పంచ మహా యజ్ఞాలను ఆచరించడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.