ఒకే పానవట్టంపై ఐదు శివలింగాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సర్పదోషాల నుంచి విముక్తి- ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా?
సాధారణంగా శివాలయానికి వెళ్తే, గర్భాలయంలో పానవట్టంపై ఒక శివలింగం, దానిపైన ధారాపాత్ర ఉండటాన్ని చూస్తాం. కానీ ఒకే పానవట్టంపై ఐదు శివలింగాలు వెలసిన అరుదైన దివ్యధామం ఒకటుంది. దాని స్థల పురాణం ఏమిటంటే?
Published : November 2, 2026 at 3:00 AM IST
Panchalingala Kshetram Kurnool Significance : సాధారణంగా మనం శివాలయానికి వెళ్తే గర్భాలయంలో పానవట్టంపై ఒక శివలింగం దానిపైన ధారాపాత్ర ఉండటాన్ని చూస్తాం. కానీ దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఒకే పానవట్టం పై అయిదు శివలింగాలు వెలసిన దివ్యధామం కర్నూలులో ఉంది. సర్పదోషాలను పరిహరించే పంచలింగాల క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పంచలింగాల క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
ఒకే పానవట్టంపై ఐదు శివలింగాలు కొలువై ఉన్న అరుదైన శైవ క్షేత్రం కర్నూలు జిల్లా సమీపంలోని పంచలింగాల గ్రామంలో కొలువై ఉంది. అతి పురాతన చరిత్ర, విశిష్ట స్థలపురాణం, శైవ సంప్రదాయాలతో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్న ఈ క్షేత్రం తుంగభద్ర నదీతీరంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొలువై ఉంది. ఎంతో మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థలపురాణం
పూర్వం జనమేజయ మహారాజు సర్పయాగం నిర్వహించాడు. ఈ సర్పయాగంలో అనేక సర్పాలు ఆహుతి అయ్యాయి. అనంతరం జనమేజయ మహారాజు సర్పదోష నివారణ కోసం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కోటి శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించినట్లుగా మహాభాగవతం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ ప్రతిష్ఠలలో భాగంగా చివరగా ప్రతిష్ఠించిన లింగాల సమాహారమే పంచలింగాల క్షేత్రం అని క్షేత్ర స్థలపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జనమేజయ మహారాజు అనేకమంది యోగులు, మంత్రసిద్ధుల ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రోక్తంగా పంచలింగాలను ప్రతిష్ఠించి సర్పదోషం నుంచి విముక్తి పొందినట్లు గంగా పురాణంలో వివరించి ఉంది.
చారిత్రక విశేషాలు
ఎందరో రాజుల పాలనలో ఈ క్షేత్రంలో విశేష పూజలు జరిగినట్లు స్థానిక చారిత్రక ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి. శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఈ ప్రాంతం మరింత ప్రాధాన్యత పొందినట్లు ఇక్కడి శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆలయం వద్ద కనిపించే శాసనాలలో విజయనగర సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన చారిత్రక ఆనవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి.
విరూపాక్ష ముఖ ద్వారం
శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఈ పంచలింగాల ఆలయం విరూపాక్ష ముఖ ద్వారంగా విలసిల్లింది. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయులు దర్శించారని అక్కడి ఆలయం ముందు ఉండే శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈ శాసనాలలో విజయ నగర సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన చిహ్నాలు కూడా నేటికీ కనిపించడం విశేషం. రాయల సీమ కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచే ఆరంభం అయినట్టు ఇక్కడ లభించే శిలా శాసనాల ద్వారా తెలియ వస్తుంది.
ఇతర ఆలయాలు
ఈ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయుల కాలంలో ప్రతిష్టించబడిన వీరభద్రుడు, సకల కోరికలు తీర్చేటువంటి చాముండి మాతను కూడా మనం దర్శించుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ఆలయం చుట్టు అనేక శివాలయాలు వెలిశాయి. కానీ కాలక్రమేణా వీటిలో కొన్ని శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి.
పంచభూతాల స్వరూపంగా పంచలింగాలు
ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన పంచలింగాలను ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని, జలం, భూమి అనే ఈ పంచభూతాల స్వరూపంగా భక్తులు భావిస్తారు. ఈ క్షేత్రం చుట్టుపక్కల గతంలో అనేక శివాలయాలు ఉన్నట్లు చెబుతారు. కాలక్రమేణా వాటిలో కొన్ని శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి.
దక్షిణ గయ
ఈ క్షేత్రంలో గదాధరుడు అయినటువంటి గయా నారాయణుడిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ గయా నారాయణ స్వామి సన్నిధి కూడా ఉన్నందున పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని దక్షిణ గయగా వ్యవహరించే వారని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
గ్రహదోషాలు నుంచి విముక్తి
సర్ప దోషం, నవగ్రహ దోషం తదితర దోషాల నివారణ కోసం భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటుంటారు. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి పంచలింగాలు భక్తితో సేవిస్తే సకల గ్రహ దోషాలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం.
ఆధ్యాత్మిక శోభ
పంచలింగాల ఆలయానికి తూర్పువైపున తుంగభద్ర నది ప్రవహిస్తూ ఉండటం ఈ క్షేత్రానికి మరింత ఆధ్యాత్మిక శోభను అందిస్తుంది. ప్రశాంతమైన నదీతీరం, పురాతన ఆలయ వాతావరణం, శివసన్నిధితో భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని, ప్రశాంతతను అందించే ఈ క్షేత్రాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాలి.
సమీపంలోని దర్శనీయ క్షేత్రాలు
పంచలింగాల క్షేత్రానికి సమీపంలోనే బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి క్షేత్రం, కొమ్మచెరువు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, అలంపూర్ జోగుళాంబ అమ్మవారి ఆలయం వంటి ప్రసిద్ధ పుణ్య క్షేత్రాలు వెలసి ఉన్నాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్నూలు నగరం నుంచి సుమారు 5 కి.మీ దూరంలో, తుంగభద్ర నదీతీరానికి సమీపంలో వెలసి ఉన్న పంచలింగాల గ్రామానికి చేరుకోవడానికి కర్నూలు నుంచి బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు గ్రహదోషాల నుంచి ముక్తి కలిగించే ఈ పంచలింగాల క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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