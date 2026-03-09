యమధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన శివ లింగం- ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?
ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం చరిత్ర, విశిష్టత మీకోసం!
Published : March 9, 2026 at 4:55 AM IST
Panchadharla Dharmalingeswara Temple : ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న పరమేశ్వరుడు అనేక ప్రాంతాల్లో లింగరూపంలో పూజలందుకుంటున్నాడు. పురాణాల ప్రకారం చూస్తే ఎందరో దేవతలు, మహర్షులు, దిక్పాలకులు, యక్ష కిన్నెర గంధర్వులు మోక్షార్ధులై శివలింగాలను ప్రతిష్టించేవారు. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు, ద్వాపరయుగంలో పాండవులు, శ్రీకృష్ణుడు ఇలా ఎందరో శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించి శివమహాత్యాన్ని చాటారు. ఆ కోవలోకి చెందిన ఒక ప్రాచీన శైవ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్టణానికి 50 కి మీ దూరంలో ఉన్న పంచదార్ల అనే గ్రామంలో వెలసిన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఇక్కడ సాక్షాత్తు యమధర్మరాజు శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. గాజువాక, ఎలమంచిలి మార్గమధ్యంలో తారసపడే ఫణిగిరి పర్వతానికి దిగువున రాంబిల్లి మండలంలో ఈ పంచదార్ల గ్రామం ఉంది.
యమధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన లింగం
పూర్వం ఇక్కడ వర్ధమాన లింగం ఉండేదట! అయితే కాలక్రమేణా వర్ధమాన లింగం మరుగున పడిపోయిందట! ఒకసారి యమ ధర్మ రాజు తన అనారోగ్యాన్ని నయం చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వర్ధమాన లింగాన్ని పునః ప్రతిష్ఠించి పూజించాడంట! యమ ధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన లింగం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి ధర్మలింగేశ్వర క్షేత్రమని పేరు వచ్చింది.
ఆలయ చరిత్ర
చాళుక్యుల కాలంలో ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆలయంలో కనిపించే శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గల ఈ దేవాలయం ఏంతో చారిత్రక సంపదను కలిగి ఉన్న దివ్యమైన క్షేత్రం. యమధర్మరాజు ప్రతిష్టించిన ఈ శివలింగం అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని ప్రసిద్ధి.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో యమధర్మరాజు ప్రతిష్ఠిత ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఉమా దేవి సమేతుడై దర్శనమిస్తాడు. ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి, కుమారస్వామి, నందీశ్వరుడు వంటి విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
పంచధారల ప్రశస్తి
ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో పంచధారలు పేరుతో అవిశ్రాంతంగా ప్రవహించే జలధారలు భక్తులకు ఆనందానుభూతి అందిస్తాయి. ఇక్కడే వెలసిన రాధా మాధవ స్వామి ఆలయం భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతుంది. ఈ రాధా మాధవ స్వామిని ఆలయానికి క్షేత్ర పాలకునిగా భావిస్తారు.
పూజోత్సవాలు
ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు, అర్చనలు త్రికాల హారతులు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం రోజు శివునికి అభిషేకం జరుగుతుంది. ప్రతి మాసంలో వచ్చే మాస శివరాత్రి రోజు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే మాఘ మాసంలో వచ్చే మహా శివరాత్రి జాతర చూడటానికి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజు ఆలయంలో దీపోత్సవం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం లో స్వామి వారికి వార్షిక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
దర్శన ఫలం
ఉమా ధర్మలింగేశ్వర స్వామిని ఒకసారి దర్శించి పూజిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలైనా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. యమ ధర్మరాజు ప్రతిష్టించిన లింగం కాబట్టి ఈ స్వామి దర్శనంతో అపమృత్యు దోషాలు, అకాల మరణ భయం తొలగుతుంది విశ్వాసం.
త్వరలో ఫాల్గుణ మాసంలో అంటే మార్చిలో జరగనున్న స్వామివారి ఉత్సవాలకు మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. ధర్మలింగేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో ఆయురారోగ్యాలు పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం