మత్స్య రూపంలో దర్శనమిచ్చే నేతి వెంకన్న స్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే మనోభీష్టం నెరవేరడం ఖాయం!
పల్నాటి తిరుమలగా ప్రసిద్ధి చెందిన దేవరంపాడు నేతి వెంకన్న స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఇవే!
Published : May 23, 2026 at 4:01 AM IST
Palnati Tirumala Significance : గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతంలో వెలసిన దేవరంపాడు నేతి వెంకన్న స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందిన అతి పురాతనమైన ఆలయం. ఈ జిల్లాలో కోటప్పకొండ తర్వాత ఇదే అతి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం. ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దైవం వేంకటేశ్వర స్వామి మత్స్య రూపంలో దర్శనమివ్వడం విశేషం. ఈ కథనంలో నేతి వెంకన్న స్వామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
నేతి వెంకన్న స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
గుంటూరు జిల్లా పల్నాడులో రాజుపాలెం మండలం, కొండమోడు గ్రామానికి సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో దేవరంపాడు గుట్టపై నేతి వెంకన్న స్వామి ఆలయం వేంచేసి ఉంది.
నేతి వెంకన్న స్వామి పేరు ఎలా వచ్చింది?
ఈ ప్రాంతవాసులు వేంకటేశ్వర స్వామి విశిష్ఠ దైవమని విశ్వసిస్తారు. నేతి వెంకన్న క్షేత్రంలో స్వామికి పాడి పశువులు ఈనిన తర్వాత మొదట వచ్చిన వెన్నతో అభిషేకించడం ఆనవాయితీ! అందుకే ఇక్కడ స్వామిని నేతి వెంకన్న అంటారు. ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వారందరు వారింట్లో పశువులు ఈనిన తర్వాత మొదట కవ్వం పెట్టగానే మూడు పూటలు కానీ, ఐదు పూటలు కానీ మీదు కట్టిన వెన్నను తెచ్చి స్వామికి సమర్పిస్తారు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారికి పొంగళ్లు పొంగించి తరువాత స్వామి వారి ఆలయం చుట్టూ పశువులను ప్రదక్షిణగా తిప్పి, నెయ్యి, బియ్యం, పప్పు, బెల్లం మొదలైనవి స్వామికి భక్తితో సమర్పిస్తారు.
కలశం గోపురం లేని ఏకైక వేంకటేశ్వరుడు
పల్నాటి తిరుమలగా ఖ్యాతి చెందిన నేతి వెంకన్న క్షేత్రం చరిత్ర పరిశీలిస్తే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. స్వయంభువుగా వెలసిన ఈ స్వామి గర్భాలయానికి పైకప్పు నిర్మించాలని ఎంతో మంది అనేక సార్లు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. గోపురం నిర్మించే సమయంలో మధ్యలో పడిపోతూ ఉండటం వలన స్వామికి అలానే ఉండడం ఇష్టమని వారు ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారు. అందుకే స్వామి వారి గర్భాలయానికి నేటికీ పైకప్పు ఉండదు. లోకంలో ఎక్కడలేని విధంగా కలశం, గోపురం లేని వేంకటేశుడు కేవలం దేవరంపాడులోనే కనిపించడం విచిత్రం. పైకప్పు లేకపోవడం చేత మద్యాహ్న సమయంలో వెంకన్న శిరస్సును సూర్యకిరణాలు తాకడం విశేషం. ఈ సమయంలో ఎండవేడికి స్వామి విగ్రహానికి అలంకరించిన వెన్న కరిగి నెయ్యిలా మారి, ఆ నేతిలో శ్రీవారు మత్స్య రూపంలో జలకాలాడుతున్నట్లు దర్శనమివ్వడం విశేషం.
పల్నాటి తిరుమలగా వినుతికెక్కిన నేతి వెంకన్న క్షేత్రం
దేవరంపాడు నేతి వెంకన్న గర్భాలయంలో వెలసిన విగ్రహానికి వెనుక వైపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి తయారు చేయించి తెప్పించిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ స్వామిని దర్శిస్తే సాక్షాత్తు తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించినట్లే అని విశ్వాసం. అందుకే ఈ క్షేత్రం పల్నాటి తిరుమలగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
తిరునాళ్లు
ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం మొదలైన మొదటి శనివారం రోజున నేతి వెంకన్న క్షేత్రంలో తిరునాళ్లు ప్రారంభం అవుతుంది. ఉగాది పండుగ రోజు జరిగే ప్రధాన ఉత్సవంతో తిరునాళ్లు ముగుస్తాయి. నేతి వెంకన్న స్వామిగా ప్రసిద్ధి గాంచిన మత్స్య రూపంలో ఉన్న దేవరంపాడు వేంకటేశ్వరుడు భక్తుల పాపాలను నశింపజేసి సుఖసంతోషాలు ప్రసాదిస్తాడని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పల్నాడు నుంచి దేవరంపాడు చేరుకోవడానికి ప్రత్యేక బస్సు సౌకర్యం ఉంది. ప్రతి శనివారం అదనపు బస్సులు కూడా నడుపుతారు. పిలిస్తే పలికే దైవంగా భక్తులను అనుగ్రహిసున్న దేవరంపాడు నేతి వెంకన్న స్వామిని మనం కూడా దర్శిద్దాం. మన మనోభీష్టం నెరవేర్చుకుందాం. ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
గురు గ్రహ దోష నివారణకు శక్తివంతమైన దత్తాత్రేయ తిలకం- ఇలా ధరిస్తే పట్టిందల్లా బంగారమే!
గురువాయూర్ మహత్స్యం : ఆ శ్లోకాన్ని పారాయణ చేస్తే సమస్త రోగాలు దూరం!