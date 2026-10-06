పళని గాలి సోకితే చాలు దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయా? మురుగన్ కొలువైన ఆ క్షేత్రం వెనుక ఉన్న రహస్యమేంటి?
తమిళనాడులోని ఆరు పవిత్ర సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాల్లో మూడోదిగా ప్రసిద్ధి చెందిన పళని క్షేత్రం - కావడి సమర్పణ, కృత్తికా నక్షత్రం, షష్టి వంటి రోజుల్లో స్వామివారిని దర్శించుకోవడం వల్ల విశేష ఫలితాలు
Published : October 6, 2026 at 4:57 AM IST
Palani Dandayudhapani Temple : తమిళనాడులోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరు పవిత్ర క్షేత్రాలను ఆరుపడైవీడు అంటారు. ఆరు అంటే ఆరు, 'పడై' అంటే సైన్యం, 'వీడు' అంటే నివాసం అని అర్థం. తారకాసుర సంహారం సమయంలో భూలోకానికి విచ్చేసి రాక్షస సంహారం చేసి, వల్లీ దేవసేనలను వివాహం చేసుకున్న మురుగన్ ఆ క్రమంలో తాను నివసించిన ఆరు పుణ్య క్షేత్రాలను ఆరుపడైవీడు అంటారు. ఈ ఆరు షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో మూడవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న పళని క్షేత్ర ప్రశస్తి గురించి తెలుసుకుందాం.
పళని ఎక్కడుంది?
తమిళనాడు లోని దిండిగల్ జిల్లాలో ఉన్న పళని అరుల్మిగు దండాయుధ పాణి స్వామి ఆలయం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరు క్షేత్రాలలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది.
తమిళనాట విశేషంగా సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన
తమిళనాడులో పరమ శివునికి, ఆ స్వామి అర్ధాంగి పార్వతి దేవి, వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఉన్న ప్రాచుర్యం, ప్రాధాన్యం, ప్రసిద్ధి ఇతర దైవాలకు లేదని చెప్పవచ్చు. ప్రత్యేకించి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని తమిళనాడు ప్రజలు విశేషంగా ఆరాధిస్తారు.
ఆలయ స్థల పురాణం
తమిళనాడులో వెలసిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రాలలో పళని ప్రసిద్ధమైనది. ఈ క్షేత్రానికి ఈ పేరు రావడం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన పురాణ గాథ ఉంది. ఒకసారి కైలాసంలో పరమేశ్వరుడు గణేశుని, కుమారస్వామిని పిలిచి, ఈ యావత్తు విశ్వాన్ని ఎవరు ముందుగా ప్రదక్షిణ చేసి వస్తారో, వారికి ఒక అద్భుతమైన ఫలాన్ని ఇస్తానని చెప్తారు. వెంటనే కుమార స్వామి నెమలి వాహనం ఎక్కి విశ్వాన్ని చుట్టి రావడానికి బయల్దేరుతాడు. తన వాహన వేగం ఏమిటో బాగా తెలిసిన వినాయకుడు కొద్దిసేపు ఆలోచించి, విశ్వరూపులైన తన తల్లిదండ్రుల చుట్టూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రదక్షిణ గావించి ఆ అద్భుత ఫలాన్ని పొందుతాడు. త్వరత్వరగా విశ్వ ప్రదక్షిణ పూర్తి గావించుకొని వచ్చిన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి జరిగిన సంగతి తెలుసుకొని చిన్నబుచ్చుకుని అలుగుతాడు.
జ్ఞానఫలమే సుబ్రహ్మణ్యుడు
కుమారస్వామి చిన్నబుచ్చుకోవడం చూసిన శివుడు 'వినాయకునికి ఇచ్చిన ఫలం గురించి నీకెందుకు చింత! నీవే ఒక అద్భుత 'ఫలం - ని' అంటే ఫలానివి! నీ పేరిట ఒక అద్భుత పుణ్యక్షేత్రం ఏర్పడేటట్లు అనుగ్రహిస్తున్నాను, అది నీ స్వంత క్షేత్రం, అక్కడికి వెళ్లి నివాసం ఉండు' అంటూ కుమారుని బుజ్జగించాడు. 'ఫలం - ని'! అనేది కాలక్రమంలో పళని అనే పుణ్యక్షేత్రంగా రూపు దిద్దుకుంది. ఈ క్షేత్రం కుమారస్వామి విశిష్ట నివాస క్షేత్రమయింది!
మురుగన్ కొండ
పళని దివ్యక్షేత్రం శివగిరి అనే కొండపై ఉంది. ఆలయానికి చేరుకోవడానికి భక్తులు 609 మెట్లు ఎక్కాలి. పకృతి సౌందర్యాలు మధ్య అలరారే ఈ క్షేత్రంలో కుమారస్వామి కొలువై ఉన్నాడు. సాధారణంగా భక్తులు ముందు గిరి ప్రదక్షిణ చేసి ఆ తర్వాత కొండ ఎక్కుతారు! కొండపై భాగం చేరగానే చుట్టూరా కనిపించే సుందర ప్రకృతి దృశ్యాలు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. కొండపైకి చేరుకోగానే ప్రధానంగా రాజగోపురం దర్శనమిస్తుంది. గోపుర ద్వారం నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్తే వరవేల్ మండపం కనిపిస్తుంది. ఈ మండప స్తంభాలు అత్యంత సుందరమైన శిలా చిత్రాలతో మంత్రముగ్ధులు చేస్తాయి. ఈ మండపం తర్వాత నవరంగ మండపం ఉంది. ద్వారం వద్ద ద్వారపాలకుల విగ్రహాలను దర్శించుకోవచ్చు.
నవపాషాణ విగ్రహం
గర్భగుడిలో కొలువై ఉన్న కుమారస్వామి విగ్రహం 18 మంది సిద్ధులలో ప్రముఖుడైన భోగార్ పర్వవేక్షణలో రూపొందింపబడిందని అంటారు. ఈ విగ్రహం అనేక ఔషధ గుణాలు కలిగిన అపురూప విగ్రహమని చెబుతారు. పళని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి విగ్రహాన్ని అత్యంత విషపూరితమైన నవపాషాణాలతో తయారు చేసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ విగ్రహంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మూలికా పదార్థాలను నిక్షిప్తం చేసారని అంటారు. ఈ విగ్రహం విశిష్టత ఏమంటే, స్వామి పూజల సందర్భంగా ధూప, దీప సమర్పణల సమయాలలో వెలువడే ఉష్ణానికి విగ్రహంలోని సునిశితమైన మూలికా పదార్థం క్రియాశీలమై ఒక విధమైన వాయువులను వెలువరిస్తుందని, వాటిని పీల్చిన వారికి కొన్ని వ్యాధులకు సంబంధించిన దోషాలు హరించుకుపోతాయని ఆరోగ్యవంతులవుతారని విశ్వాసం.
సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే కావడి ఉత్సవాలు
పళని క్షేత్రంలో జరిగే కావడి ఎత్తు ఉత్సవాలు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. సంతానం లేని భక్తులు ఇక్కడ కావడి ఉత్సవంలో పాల్గొంటే ఏడాది తిరిగేలోపే సంతానాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. అనంతరం భక్తులు తిరిగి పళని క్షేత్రానికి వచ్చి కావడి ఎత్తి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
విశేష పూజలు - ఉత్సవాలు
పళని క్షేత్రంలో ప్రతిరోజూ జరిగే నిత్య పూజలతో పాటు ప్రతి మంగళవారం, ఆదివారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేకాలు, విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే సుబ్రహ్మణ్యుని జన్మ నక్షత్రమైన కృత్తికా నక్షత్రం రోజు ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఇక మార్గశిర శుద్ధ షష్టి, ఆడి కృత్తిక సందర్భంగా విశేష వైభవ ఉత్సవాన్ని అత్యంత శ్రద్ధాసక్తులతో జరువుతారు.
దర్శనఫలం
పళని క్షేత్రాన్ని దర్శించి సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి మొక్కుకుంటే ఎలాంటి గ్రహ దోషాలైనా పరిహారం అవుతాయని విశ్వాసం. కుజ దోషం కారణంగా వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు ఒక్కసారి పళని క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే అన్ని దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని అంటారు. అసలు పళని క్షేత్రం గాలి పీలిస్తే చాలు సకల దోషాలు పరిహారమవుతాయని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని మధురైకి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పళని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం చేరుకోవడానికి దేశంలోని అని ప్రధాన కేంద్రాల నుంచి రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా పళని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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