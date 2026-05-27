మూడేళ్లకోసారి వచ్చే అరుదైన పద్మిని ఏకాదశి- ఇలా పూజిస్తే శ్రీమహావిష్ణువు కటాక్షం ఖాయం!
ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అధిక మాసంలో వచ్చే పద్మిని ఏకాదశి - శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు
Published : May 27, 2026 at 2:44 AM IST
Padmini Ekadashi Significance and Puja Vidhanam : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే అధిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పద్మిని ఏకాదశి అంటారు. దీనిని కమల ఏకాదశి లేదా పురుషోత్తమ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైనది. మిగిలిన సాధారణ ఏకాదశుల కంటే, అధిక మాసంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశి వ్రతం చేయడం వల్ల అనేక రెట్లు అధిక పుణ్యఫలం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఈ ఏడాదిలో ప్రస్తుతం అధిక జ్యేష్ఠ మాసం నడుస్తున్న సందర్భంగా పద్మిని ఏకాదశి 27న వచ్చింది.
పద్మిని ఏకాదశి ఎప్పుడు?
అత్యంత అరుదుగా అధిక మాసంలో మాత్రమే వచ్చే పద్మిని ఏకాదశి ఈ ఏడాది మే 27, బుధవారం జరుపుకోనున్నాం. అధిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పద్మిని ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు పూజకు శుభ ముహూర్తం. ఈ సందర్భంగా పద్మిని ఏకాదశి విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
పద్మిని ఏకాదశి విశిష్టత
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి నెలలో ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, రెండవది బహుళ పక్షంలో కలిపి రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అయితే ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అధిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ ఏకాదశినే పద్మిని ఏకాదశి అని, కమల ఏకాదశి అని, పురుషోత్తమ ఏకాదశి అని అంటారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం పురుషోత్తముడు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు అని అర్ధం. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన అధిక మాసం కాబట్టి ఈ మాసానికి పురుషోత్తమ మాసమని పేరు వచ్చింది. పద్మిని ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. పురాణాలలో వివరించిన ప్రకారం పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? వ్రత ఫలం ఏమిటి అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పద్మిని ఏకాదశి పూజా విధానం
పద్మిని ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేయాలి. కుదిరితే నదీస్నానం చేయడం ఎంతో పవిత్రం. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని స్వామి సమక్షంలో దీక్ష చేపట్టాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని మామిడి తోరణాలతో అలంకరించాలి. ఒక పీటకు పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి దానిపై శ్రీమహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. అనంతరం ఒక రాగి చెంబులో కానీ, వెండి చెంబులో కానీ శుద్ధ జలాన్ని పోసి అందులో అక్షింతలు, పసుపు రంగు పూలు వేసి దానిపై ఒక కొబ్బరికాయను ఉంచాలి. కొబ్బరికాయను నూతన వస్త్రంతో అలంకరించి కలశ స్థాపన చేసుకోవాలి. శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి.
విష్ణువు అలంకరణ
పద్మిని ఏకాదశి పూజలో శ్రీ మహా విష్ణువు అలంకరణకు ప్రాధాన్యం ఉంది. శ్రీమన్నారాయణుడు అలంకార ప్రియుడని అంటారు. అందుకే ఈ రోజు స్వామిని తులసి దళాలతో, పసుపు రంగు పూలతో, కలువ పూలతో చక్కగా అలంకరించుకోవాలి. ఆవు నేతితో దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం శ్రీ మహావిష్ణువు అష్టోత్తర శతనామావళి పఠించాలి. అలాగే ఈ రోజు తులసి దళాలతో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం శుభప్రదం. పూజ పూర్తయ్యాక కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, చక్రపొంగలి వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యాక పద్మిని ఏకాదశి వ్రత కథను చదువుకుని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకోవాలి.
సాయంత్రం పూజ
సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి తులసి మాల సమర్పించాలి. ఈ రోజు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా శ్రీమన్నారాయణుని భజనలు, కీర్తనలతో జాగారం చేయాలి.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజు ఉదయం తలారా స్నానం చేసి ద్వాదశి ఘడియల్లో శ్రీ మహావిష్ణువును అర్చించి మహా నైవేద్యం సమర్పించాలి. ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. పిదప ద్వాదశి ఘడియలు ముగియక ముందే భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.
పద్మిని ఏకాదశి వ్రత కథ
త్రేతాయుగంలో త్రివీర్యుడు అనే రాజుకు బహు భార్యలు ఉన్నప్పటికీ సంతానం లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా ఉండేది. సంతానం కోసం ఎన్నో నోములు, యజ్ఞయాగాదులు చేసినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. రాజు ఆవేదనను చూసి రాణి, పతివ్రతా శిరోమణి అయిన అనసూయను సంతానం కలిగించే ఉపాయం చెప్పమని ప్రార్ధిస్తుంది. అప్పుడు అనసూయాదేవి మూడేళ్లకోసారి వచ్చే అధిక మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశి రోజు పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమనిష్టలతో ఆచరిస్తే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని చెబుతుంది.
రాణి ఆచరించిన ఏకాదశి వ్రతం
అనసూయాదేవి సూచన మేరకు రాణి పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించగా, ఆమె భక్తికి మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. నారాయణుడు రాణిని వరం కోరుకోమనగా, ఆమె తనకు కాకుండా తన భర్తకు వరం ఇవ్వమని వేడుకుంటుంది. అప్పుడు రాజు శ్రీ మహా విష్ణువుతో 'ఎప్పుడు అపజయం పొందని, సదా విజయాలు పొందుతూ, సర్వ గుణ సంపన్నుడైన కుమారుని ప్రసాదించమని' కోరుతాడు. విష్ణువు తథాస్తు అని వరమిచ్చి అదృశ్యమవుతాడు.
రాణికి సంతానప్రాప్తి
కాలక్రమంలో రాణి శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో గర్భం దాల్చి పండంటి మగబిడ్డను ప్రసవిస్తుంది. అతడే ముల్లోకాలను జయించిన కీర్తిమంతుడు కార్తవీర్యార్జునుడు.
పద్మిని ఏకాదశి వ్రత ఫలం
పద్మిని ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం వ్రతం ఆచరించి శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించిన వారు అన్ని రకాల యాగాలు, తపస్సు చేసిన ఫలితాలు పొందుతారని శాస్త్రవచనం. పెళ్లికాని అమ్మాయిలు ఈ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండి, పూజ చేయడం వల్ల మంచి భర్త లభిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మనం కూడా రానున్న పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి పురుషోత్తముని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
మంగళవారం రాహుకాలంలో దుర్గా పూజ చేస్తే రాహు దోషాలు తొలగుతాయా? - 9 వారాలు చేస్తే రాహు, కుజ దోషాలు దూరం!
ఆ రాశి వారు నేడు ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది! ఎందుకంటే?