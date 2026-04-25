వైశాఖ మాసంలో మహా శుభం- పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాల వైభవం!
అత్యంత పవిత్రమైన వైశాఖ మాసం విశిష్టత- ఈ మాసంలో జరిగే పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాలు- ఈ ఉత్సవాలను వీక్షించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్మకం!
Published : April 25, 2026 at 2:57 AM IST
Padmavathi Srinivasa Parinayotsavam Significance: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మాసములలోకెల్లా వైశాఖ మాసం ఎంతో పవిత్రమైనదని పెద్దలు అంటారు. ఈ మాసంలో చేసే పుణ్యకార్యాలు, దానధర్మాలు విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయని అంటారు. ముఖ్యంగా వైశాఖ మాసంలో కన్యాదానం చేయడం కోటి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన దానితో సమానమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే మాసంలో ఆకాశరాజు తన కుమార్తె పద్మావతి దేవిని శ్రీనివాసునికి ఇచ్చి పరిణయం జరిపించినట్లు వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు వైశాఖ మాసంలో పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తూ రావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా తిరుమల నారాయణవనంలో జరుగనున్న పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాల విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
ఏప్రిల్ 25, శనివారం నుంచి నారాయణవనంలో మూడు రోజులపాటు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాలు టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ పరిణయోత్సవాలు ఎందుకు జరుపుతారు? ఎలా జరుపుతారు? ఈ ఉత్సవాల విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ పద్మావతీదేవి?
ఆకాశరాజు యాగం చేయదలచి భూమి దున్నుతుండగా సహస్ర దళములు గల ఒక పద్మము నందు పద్మావతీదేవి అయోనిజగా ఉద్భవించింది. ఆకాశరాజు ఆ పసిపాపకు పద్మావతి అని పేరు పెట్టి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోసాగాడు. యుక్తవయసు వచ్చాక పద్మావతి షోడశ కళలతో ప్రకాశించే సౌందర్యవతిగా మారింది.
శ్రీనివాసునితో తొలి పరిచయం
ఒకనాడు పద్మావతి నారాయణవనంలో విహరించడానికి చెలికత్తెలతో కలిసి వెళ్లింది. అదే సమయంలో శ్రీనివాసుడు ఒక మద గజమును వేటాడుతూ ఆ వనం సమీపానికి చేరుకున్నాడు. ఆ సమయంలో శ్రీనివాసుడు పూలవనంలో విహరిస్తున్న పద్మావతిని చూసి, ఆమె చెలికత్తెలతో ఈ సౌందర్యరాశి ఎవరు? అని ప్రశ్నించి తన గోత్రనామాలు వారితో చెప్పి తన గురించి పద్మావతికి వివరించమని చెప్పాడు. అప్పుడు పద్మావతితో పాటు ఆమె చెలికత్తెలు కూడా శ్రీనివాసునిపై ఆగ్రహించి అతన్ని అక్కడ నుంచి పంపేశారు.
శ్రీనివాసునిపై మరలుగొన్న పద్మావతి
చెలికత్తెల ముందు గంభీరంగా ఉన్నప్పటికీ పద్మావతి శ్రీనివాసుని చూసిన తొలిచూపులోనే మనసు పడింది. అదే విషయం ఆమె తన తల్లి ధరణీదేవి వద్దకు వెళ్లి తాను శ్రీనివాసుని ఇష్టపడుతున్నానని, అతనినే పరిణయం చేసుకోవాలని ఉందని విన్నవించుకుంది.
పద్మావతి ప్రేమలో శ్రీనివాసుడు
ఇటు పద్మావతిని చూసి నారాయణవనం నుంచి ఇంటికి చేరుకున్న శ్రీనివాసుడు పద్మావతి విరహత్తప్తుడై, చింతాక్రాంతుడై శయనించి ఉండగా వకుళ మాత తన కుమారుని చూసి "నాయనా! నీ చింతకు కారణం ఏమిటి అని"? ప్రశ్నించగా అప్పుడు శ్రీనివాసుడు నారాయణవనంలో తాను పద్మావతిని చూసిన దగ్గర నుంచి జరిగింది మొత్తం తన తల్లికి వివరించాడు. తాను పద్మావతిపై మనసు పడ్డానని, ఆమెను తప్ప మరెవ్వరినీ వివాహం చేసుకోనని చెప్పాడు. శ్రీనివాసుడు ఆకాశరాజు వద్దకు వెళ్లి తమ వివాహం గురించి మాట్లాడామని తన తల్లికి చెప్పాడు.
ఆకాశరాజు అంతఃపురానికి వెళ్లిన వకుళ మాత
ఇటు పద్మావతి శ్రీనివాసుని గురించి తన తల్లికి వివరిస్తున్న సమయంలోనే వకుళ మాత ఆకాశరాజు అంతఃపురానికి చేరుకొని ధరణీదేవిని కలుసుకుంటుంది. తన కుమారుడైన శ్రీనివాసుడు నారాయణవనంలో పద్మావతిని చూసి వరించిందని చెప్పి, శ్రీనివాసుని సుగుణాలను, రూపలావణ్యాలను కన్నులకు కట్టినట్లుగా వివరిస్తుంది. అదే సమయంలో అక్కడకు చేరుకున్న ఆకాశరాజు గతంలో నారద మహర్షి చెప్పిన సమయం ఆసన్నమైనది తలచి, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే తన తన ఇంటికి అల్లుడుగా రాబోతున్నాడని గ్రహించి పరమ సంతోషంతో తన కుమార్తె పద్మావతిని శ్రీనివాసునికి ఇచ్చి అంగరంగ వైభవంగా కల్యాణం జరిపించాడు.
ప్రతి ఏటా పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు
తిరుమలలో ప్రతి ఏటా మూడు రోజుల పాటు నారాయణపురం గల ప్రత్యేక మండపాలలో పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది. వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం వైశాఖ శుద్ధ దశమి, పూర్వఫల్గుణి నక్షత్రం రోజు పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయం జరిగింది. పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు జరిగే మూడు రోజుల్లో మలయప్ప స్వామి వారు మొదటి రోజు అనగా వైశాఖ శుద్ధ నవమి రోజు గజవాహనంపై, రెండో రోజైన వైశాఖ శుద్ధ దశమి రోజు అశ్వవాహనంపై, మూడవ రోజైన వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు గరుడ వాహనంపై వేంచేస్తారు.
ప్రత్యేక పల్లకిలో ఉభయ నాంచారులు
ప్రత్యేక పల్లకిలో ఉభయ నాంచారులు పరిణయోత్సవానికి తరలిరాగా, నూతన వధూవరులైన పద్మావతి శ్రీనివాసులకు ఎదురుకోలు ఉత్సవం, పూలదండలు మార్చుకోవడం, పూ బంతుల ఆట, నూతన వస్త్రాలంకరణ సమర్పణ కోలాహలంగా సాగుతాయి.
శ్రీవారి ఆస్థానం
ఎదురుకోలు ఉత్సవం తర్వాత శ్రీవారి ఆస్థానం జరుగుతుంది. ఈ ఆస్థానంలో మలయప్ప స్వామికి వేదాలు, పురాణాలు, సంగీత రాగాలు, కవితలు వినిపిస్తారు. నృత్యాలతో అలరిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం వేల ఏళ్ల కిందట ఆకాశరాజు తన కుమార్తె పద్మావతీదేవిని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. ఆనాడు జరిగిన ఆ పరిణయానికి ప్రతీకగా నేటికీ నారాయణవనంలో పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.
శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు కళ్లారా వీక్షించిన వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని, వివాహం కాని వారికి త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. మనం కూడా శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు వీక్షించడానికి తరలి వెళ్దాం. శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.