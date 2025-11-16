ETV Bharat / spiritual

పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ వాహనసేవ ఎందుకు ప్రత్యేకం?

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలు మీకోసం!

Padmavathi Brahmotsavam 2025
Padmavathi Brahmotsavam 2025 (GEtty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 2:57 AM IST

Padmavathi Brahmotsavam 2025 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతికెక్కింది. వైకుంఠాన్ని వీడిన లక్ష్మీదేవిని వెతుకుతూ శ్రీ మహావిష్ణువు భూలోకానికి రావడం అనంతరం కలియుగంలో శ్రీ వేంకటేశ్వరుడిగా వెలిసిన సంగతి తెలిసిందే! శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆకాశరాజు కుమార్తెగా పద్మావతీదేవిగా జన్మించి శ్రీనివాసుని పరిణయమాడుతుంది. ప్రతి ఏడాది ఆశ్వయుజ మాసంలో తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కార్తిక మాసంలో తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి మొదలు కానున్నాయి? ఏ రోజు ఏ వాహనసేవ జరుగనుంది? ఆ వివరాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తిరుచానూరు ఎక్కడుంది?
భూలోక వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమల కొండకు దిగువన తిరుచానూరు ఉంది. తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో తిరుచానూరు ఉంది. తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు వెలసి ఉన్నారు. ప్రతి ఏడాది కార్తిక మాసంలో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వేడుకగా అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు
టీటీడీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆ వివరాలను టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. ఆ ప్రకారం ఏ రోజు ఏ వాహనసేవ జరుగనుందో చూద్దాం.

నవంబర్ 16 నుంచి ప్రారంభం
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు నవంబర్ 16 నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి.

  • నవంబర్ 16, ఆదివారం: ఈ రోజు ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం అర్చకులు బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.
  • నవంబర్ 17, సోమవారం: ఈ రోజు సాయంత్రం ఆలయంలో ధ్వజ స్థంభం వద్ద శాస్త్రోక్తంగా అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తరువాత అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు చిన్నశేష వాహనసేవ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు తిరుచానూరు పవిత్ర మాడ వీధులలో చిన్నశేష వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • నవంబర్ 18, మంగళవారం: ఈ రోజు ఉదయం పెద్దశేష వాహనంపై పద్మావతి అమ్మవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనంపై అమ్మవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతారు.
  • నవంబర్ 19, బుధవారం: ఈ రోజు ఉదయం ముత్యపు పందిరి వాహనం, రాత్రి సింహ వాహనసేవ జరుగుతాయి.
  • నవంబర్ 20, గురువారం: ఈ రోజు ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరుగుతుంది. తిరిగి రాత్రి హనుమంత వాహనంపై పద్మావతి అమ్మవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • నవంబర్ 21, శుక్రవారం: ఈ రోజు ఉదయం పల్లకి ఉత్సవం జరుగుతుంది. రాత్రి గజ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • నవంబర్ 22, శనివారం: ఈ రోజు ఉదయం సర్వభూపాల వాహన సేవ జరుగుతుంది. సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథోత్సవం జరుగుతుంది. తిరిగి రాత్రి 7 గంటలకు గరుడ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • నవంబర్ 23, ఆదివారం: ఈ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై పద్మావతి అమ్మవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనంపై అమ్మవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతారు.
  • నవంబర్ 24, సోమవారం: ఈ రోజు ఉదయం తిరుచానూరు పవిత్ర మాడ వీధులలో పద్మావతి అమ్మవారి రథోత్సవం కన్నులపండుగగా జరుగుతుంది. సాయంత్రం అశ్వవాహనంపై అమ్మవారు ఊరేగుతారు.
  • నవంబర్ 25, మంగళవారం: ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం ఘనంగా జరుగనుంది. ఈ చక్రస్నాన ఉత్సవాన్ని పంచమితీర్థం అని కూడా అంటారు. అదే రోజు సాయంత్రం జరిగే ధ్వజావరోహణంతో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.

తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు తిలకించడానికి ముక్కోటి దేవతలు విచ్చేస్తారంట! ముక్కోటి దేవతలు పాలుపంచుకునే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలను కళ్లారా చూడడం పూర్వజన్మ సుకృతం. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు కళ్లారా చూసే భాగ్యం కలగాలని కోరుకుందాం. ఓం శ్రీ పద్మావతి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

PADMAVATHI KARTHIKA BRAHMOTSAVALU
PADMAVATHI GARUDA VAHANA SEVA
PADMAVATHI BRAHMOTSAVAM 2025

