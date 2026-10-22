పద్మనాభ ద్వాదశి రోజున ఇలా వ్రతం చేస్తే- కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఖాయం!
ఏకాదశి తర్వాత రోజు వచ్చే ద్వాదశి తిథిన ఏ పని చేసినా శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో విజయం సిద్ధిస్తుందని పురాణోక్తి. ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు ఆచరించాల్సిన పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రత విశేషాలు మీకోసం!
Published : October 22, 2026 at 7:20 PM IST
Padmanabha Dwadashi Vratha Vidhanam : శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథి ద్వాదశి! ఏకాదశి మరుసటి రోజు వచ్చే ద్వాదశి తిథి రోజు ఏ పనిచేసినా శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో విజయం సిద్ధిస్తుందని పురాణోక్తి! ముఖ్యంగా ఏకాదశి ఉపవాస దీక్ష ఆచరించిన వారు ద్వాదశి పారణ చేస్తేనే ఏకాదశి వ్రత ఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది. ఒక ఏడాదిలో 24 ద్వాదశులు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ద్వాదశి తిథులు మాత్రం చాలా విశిష్టమైనవి. ఈ క్రమంలో ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు ఆచరించాల్సిన ఒక వ్రతం గురించి తెలుసుకుందాం.
పద్మనాభ ద్వాదశి
ఆశ్వయుజ మాసానికి అధిపతి పద్మనాభుడు! ఈ మాసంలో వచ్చే ద్వాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువును పద్మనాభుని రూపంలో పూజిస్తాం కాబట్టి ఈ ద్వాదశికి పద్మనాభ ద్వాదశి అని పేరు వచ్చింది.
పద్మనాభ ద్వాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశిని పద్మనాభ ద్వాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 23, శుక్రవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి కాబట్టి ఈ రోజునే పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతం విశిష్టత ఏమిటి? పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? తదితర విషయాలు విపులంగా తెలుసుకుందాం.
పద్మనాభ ద్వాదశి అంటే!
ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశిని పద్మనాభ ద్వాదశి అంటారు. ఈ రోజు శ్రీ మహా విష్ణువు స్వరూపమైన అనంత పద్మనాభ స్వామిని పూజిస్తారు. వ్యాస మహర్షి రచించిన వరాహ పురాణంలో కూడా పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతం గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. పాశాంకుశ ఏకాదశి మరుసటి రోజు జరుపుకునే పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయని పురాణ వచనం. పూర్వం పాండవులు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి శత్రుజయం పొందారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
పద్మనాభ ద్వాదశి పూజా విధానం
పద్మనాభ ద్వాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపమైన అనంత పద్మనాభ స్వామిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే లేచి స్నాన సంధ్యావందనం, నిత్యానుష్ఠానం పూర్తి చేసుకోవాలి. అనంతరం పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రపటాలను గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. ఆవు నేతితో దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం లక్ష్మీ నారాయణులను సహస్రనామాలతో అర్చించాలి. వడపప్పు, పానకం, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, పులిహోర, చక్రపొంగలి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. భాగవత కథలు, పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతకథ చదువుకోవాలి.
పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతకథ
పూర్వం పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో అనేక కష్టాలను అనుభవించాల్సి వచ్చింది. అనేక కఠిన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అంతటి చక్రవర్తుల కూడా ఒక సమయంలో తిండి కూడా దొరక్క పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పుడు పాండవులు శ్రీకృషుని ప్రార్థించి తమ కష్టాలు పోయే మార్గం చెప్పమని కోరారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు వచ్చే పద్మనాభ ద్వాదశి రోజు భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీమహావిష్ణువును నియమ నిష్టలతో పూజిస్తే కష్టాలు తొలగి, కార్యసిద్ధి శత్రుజయం కలుగుతాయని చెప్పాడు.
కష్టాల నుంచి బయటపడిన పాండవులు
శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా పాండవులు ద్రౌపది సమేతంగా శాస్త్రోక్తంగా పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించారు. అటు తర్వాత అరణ్య అజ్ఞాత వాసాలు పూర్తయ్యాక జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పాండవులు కౌరవులపై విజయం సాధించి తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందారు. ఈ విధంగా పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి పాండవులు దరిద్రం నుంచి బయటపడి శత్రువులను జయించి తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందారు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కోరుకునేవారు పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రత ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే చేపట్టిన పనుల్లో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయి. మనం కూడా పద్మనాభ ద్వాదశి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరిద్దాం. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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