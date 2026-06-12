ETV Bharat / spiritual

"శంభాల గ్రామంలో కల్కి జననం" - తల్లిదండ్రులు హరిప్రియుడు-దేవప్రభ!

కలియుగంలో కల్కి అవతారంలో శ్రీమహావిష్ణువు - 'పద్మ పురాణం' ఏం చెప్తోందంటే!

kalki_shambhala
kalki_shambhala (RTV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:45 AM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KALKI Shambhala : త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడిగా, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడి అవతారమెత్తిన శ్రీమహావిష్ణువు కలియుగంలో కల్కి అవతారంలో జన్మిస్తాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. విష్ణుపురాణం, పద్మపురాణాల్లో ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించినా, ఈ భూగోళంపై కల్కి అవతారం ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ ప్రాంతంలో ఎవరికి జన్మిస్తాడు? అనే సందేహాలు అనేకం ఉన్నాయి. శ్రీరాముడి తల్లిదండ్రులు దశరథుడు కాగా తల్లి కౌసల్యాదేవి, అదే విధంగా శ్రీకృష్ణుడి తల్లి దేవకి కాగా, తండ్రి వసుదేవుడు అని తెలిసిందే. మరి కల్కి అవతార పురుషుడి తల్లిదండ్రులు ఎవరు? వారి పేర్లేమిటి? కల్కి అవతారం, జన్మ రహస్యాలపై కొందరు జ్యోతిష్యులు, పండితులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న ప్రకారం ఈ కథనం.

విగ్రహం లేని "శివాలయం"! - కాకరకాయ అన్నం "ఆవిరి"లో పరమాత్మ స్వరూపం!

ఆ రెండు అవతారాల్లో

శ్రీమహావిష్ణువును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి స్వాయంభువ మనువు అనే మహర్షి నైమిశారణ్యం, గోమతీనది తీరంలో కఠోర తపస్సు చేశాడట. అందుకు మెచ్చిన విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరం కోరుకొమ్మని అనగా, వరుసగా మరో మూడు జన్మల్లో తనకు పుత్రుడుగా పుట్టాలని కోరుకున్నాడట. "మంచి వరమే కోరావు. తథాస్తు! ఇది నాకూ సంతోషమే" అని దీవించాడట విష్ణుమూర్తి. ఆ ప్రకారం స్వాయంభువ మనువు మొదట త్రేతాయుగంలో ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథుడిగా జన్మించగా, అతడి భార్య కౌసల్యగా జన్మించింది. వారి ఆ తర్వాత జన్మలో వారే మళ్లీ దేవకీ, వసుదేవులయ్యారు. అలా ప్రథమ జన్మలో దశరథమహారాజు - కౌసల్యలకు శ్రీరాముడిగా, రెండో జన్మలో దేవకీ వసుదేవులకు శ్రీకృష్ణుడిగా శ్రీమహావిష్ణువు అవతరించాడు.

శంభాల గ్రామంలో

విష్ణుమూర్తి తాను వరం ఇచ్చిన విధంగా స్వాయంభువ మనువుకు శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణులుగా జన్మించి ధర్మ సంస్థాపనం చేశాడు. ఇక కలియుగంలో మూడో జన్మ ఇంకా మిగిలి ఉంది. ఈ యుగాంతానికి ముందు స్వాయంభువ మనువు శంభాల అనే గ్రామంలో జన్మిస్తాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. హరిప్రియుడనే నామంతో ఆయన భార్య దేవప్రభ పేరుతో జన్మిస్తుందట. వారికి కలిగే సంతానమే శ్రీమహావిష్ణువు మూడో అవతారమైన కల్కి. విష్ణువు కల్కి భగవానుడిగా అవతరించిన అనంతరం స్వాయంభువ మనువు ముక్తుడు అవుతాడని "పద్మపురాణం" ద్వారా తెలుస్తోంది.

శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో చివరిది, పదో అవతారమే కల్కి. కలియుగాంతంలో అధర్మం విపరీతంగా పెరిగిపోయి సృష్టి ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడినపుడు అవతరించి ధర్మసంస్థాపన చేస్తాడని శాస్త్రాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికే కల్కి జన్మించాడని కొన్ని వాదనలు ఉన్నాయి.

కల్కి జయంతి ఎప్పుడు?

"శ్రావణ శుద్ధ షష్టి"ని రోజు కల్కి జయంతిగా హిందూ పంచాంగం పేర్కొంది. ఆ రోజున కల్కి అవతారాన్ని పూజించడం వల్ల శత్రువుల బాధ నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని చెప్తుంటారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

శక్తివంతమైన "శని త్రయోదశి" - ఇలా పూజ చేసినా, 'ఇవి' దానమిచ్చినా సమస్త శుభాలు!

ఈ 4 రాశుల వారికి "గజలక్ష్మీ రాజయోగం" - గురు-శుక్రుల కలయికతో ఆకస్మిక ధనలాభం!

Last Updated : June 12, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

SHAMBALA
KALKI AVATARAM
KALKI AVATAR BIRTH PLACE IN INDIA
KALKI SHAMBHALA
KALKI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.