ఆ గుడిలో శ్రీరామనవమి అయిన 4 రోజులకు సీతారామ కల్యాణం- ఎక్కడో తెలుసా?

"ఆంధ్ర భద్రాచలం"గా పేరుగాంచిన ఈ ఆలయంలో వైభవంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు - లక్షలాది మంది భక్తులతో బ్రహ్మోత్సవాలు - ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరాముని కల్యాణ విశేషాలు!

Vontimitta Kodanda Ramuni Kalyanam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 4:01 AM IST

Vontimitta Kodanda Ramuni Kalyanam : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో వెలసిన శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం ఆ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ, చారిత్రాత్మక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ సంపద. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన తరువాత ఒంటిమిట్టను ఆంధ్ర భద్రాచలంగా పిలుస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి. అలాగే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు. సాధారణంగా అన్ని రామాలయాలలో శ్రీరామనవమికి కళ్యాణం జరిగితే ఒంటిమిట్టలో మాత్రం శ్రీరామనవమి అయిన 4 రోజులకు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించే ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరాముని కల్యాణ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్ర భద్రాద్రి : ఒంటిమిట్ట రాములోరి కల్యాణోత్సవాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది. ఒంటిమిట్ట రాములోరి కల్యాణం ఎప్పుడు? చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమికి ముందురోజైన చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి అంటే మార్చి 31, మంగళవారం రోజు సాయంత్రం నిండు పున్నమి వెన్నెలలో శ్రీ కోదండరాముని కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఆంధ్ర భద్రాద్రిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయం కల్యాణోత్సవానికి దేశంలోనే విభిన్న నేపథ్యం ఉంది. అన్నిచోట్లా పగటి పూట కల్యాణం నిర్వహిస్తే ఇక్కడ మాత్రం నిండు పున్నమి వెన్నెల్లో రాత్రివేళ కళ్యాణం జరపడం ఓ ప్రత్యేకత. నిండు పున్నమి వెన్నెలలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు, మంగళ వాద్యాల నడుమ జానకీరాముల పరిణయ మహోత్సవం ఆద్యంతం కన్నుల పండుగగా సాగుతుంది.

విల్లు విరిచిన రాముడు : శివుని విల్లు విరిచిన కోదండరామునిగా శ్రీ కోదండరామ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా జరిగే ఈ కల్యాణ మహోత్సవంలో తొలుత ఉదయం ప్రభాత సేవ అనంతరం శివధనుర్భంగాలంకారంలో శ్రీ కోదండ రాముల వారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా రాజసం ఉట్టి పడేలా స్వామివారి ఊరేగింపు వైభవంగా జరుగుతుంది. భక్తజన బృందాల చెక్క భజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా జరుగుతుంది.

శివధనుర్భంగాలంకారం ఇందుకే! : స్వయంవరం సమయంలో శ్రీరాముడు శివుని విల్లును విరిచి సీతమ్మవారిని వివాహమాడే ఘట్టాన్ని గుర్తు చేసేందుకే కోదండరాముని ఈ శివధనుర్భంగాలంకారం చేస్తారు. సీతారాముల కల్యాణం రోజున ఉదయం ఈ అలంకారంలో స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఎదుర్కోలు ఉత్సవం కళ్యాణం రాత్రి 7:30 గంటల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. అంతకు ముందుగా శ్రీరామునికి, సీతమ్మ వారి ఎదురుకోలు ఉత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీరాముడు సీతాదేవిని ఎదురెదురుగా పల్లకిలో ఉంచి ఎదురుకోలు ఉత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపిస్తారు.

కళ్యాణం కమనీయం : ఎదురుకోలు ఉత్సవం తరువాత జరిగే శ్రీ సీతారాముల పరిణయ ఘట్టం ఆద్యంతం నయనానందకరంగా సాగుతుంది. ముందుగా కల్యాణ వేదికను ఫల, పుష్ప, పత్రాలతో మనోహరంగా అలంకరిస్తారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు, మంగళవాద్యాలు నడుమ సీతారాముల కళ్యాణం వైభోగంగా జరుగుతుంది. శ్రీ కోదండరాముని కళ్యాణం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పిస్తారు. అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు సీతారాముల కల్యాణోత్సవానికి విలువైన కానుకలు సమర్పించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.

కన్నుల పండుగగా శోభాయాత్ర : శోభాయాత్ర కళ్యాణం తరువాత తలంబ్రాల వేడుక కమనీయంగా సాగుతుంది. అనంతరం శ్రీ సీతారాముల శోభాయాత్ర కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. కళ్యాణం వీక్షించడానికి వచ్చిన భక్తులకు తలంబ్రాలు, ముత్యాలు పంచి పెడతారు. కోదండరాముని సన్నిధిలో ఈ రోజున పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. రామ సక్కని సీత రామ చక్కని సీతను పరిణయమాడిన కోదండరాముని వైభవాన్ని చూడటానికి వచ్చిన భక్తులతో ఒంటిమిట్ట భక్త జనసంద్రంగా మారుతుంది. మార్చి 31, మంగళవారం జరగనున్న శ్రీ కోదండరాముని కళ్యాణం వీక్షించడానికి మనం కూడా ఒంటిమిట్టకు తరలి వెళ్దాం. సీతారాముల అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.

జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం ఒంటిమిట్ట రాములోరి కల్యాణం

