ఓనం పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు? బలి చక్రవర్తి రాకతో ముడిపడిన ఈ పండుగ విశిష్టత మీకు తెలుసా?
ఓనం పండుగ కేరళ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక- మహాబలి చక్రవర్తి జ్ఞాపకార్థంగా, పంటలు సమృద్ధిగా పండిన ఆనందానికి గుర్తుగా ఓనం పండుగ నిర్వహణ
Published : August 26, 2026 at 3:00 AM IST
Onam Festival Significance : పండుగలు మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు చిహ్నాలు. వీటిని ఒక్కో ప్రాంతాల్లో ఒక్కో విధంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రాంతీయత ఆధారంగా, భాష ప్రాతిపదికన జరుపుకునే కొన్ని పండుగలు ఆయా ప్రాంతాల, ప్రజల సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. కేరళంలో ప్రధానమైన ఓనం పండుగ త్వరలో జరుపుకోనున్న సందర్భంగా ఓనం పండుగ ఎప్పుడు? ఆ విశేషాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కేరళం ఓనం
కేరళంలో అతి ముఖ్యమైన పండుగ ఓనం. మలయాళీలు ఘనంగా జరుపుకునే పండుగలో ఓనం కూడా ఒకటి. కేరళీయుల చరిత్ర సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఈ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మాసంలో వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఈ పండుగను ఆగస్టు 26, బుధవారం రోజు జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఓనం పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు? ఓనం పండుగ విశిష్టత ఏమిటి అనే అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
10 రోజుల పండుగ
ఓనం పండుగ ఉత్సవాలు 10 రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ఓనం వేడుకలు ఆగస్టు 26, బుధవారం జరిగే ప్రధాన ఉత్సవం తిరుఓణంతో ముగుస్తాయి. మలయాళ క్యాలెండర్ ప్రకారం మొదటి నెల అయిన 'చింగం' మాసంలో అనగా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల మధ్యలో ఓనం పండుగ వస్తుంది. మహాబలి చక్రవర్తి జ్ఞాపకార్థంగాను, పంట చేతికి వచ్చిన సంతోషంతోను ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.
కేరళకు స్వర్ణ యుగం
చరిత్ర ప్రకారం ప్రహ్లాదుని మనుమడైన బలి చక్రవర్తి రాక్షస వంశానికి చెందిన వాడైనప్పటికీ అపర దానకర్ణుడిగా కీర్తి గడించాడు. తన తాతగారైన ప్రహ్లాదుని బాటలో ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలే కంటికిరెప్పలా కాపాడుతూ రాజ్యాన్ని పాలించాడు. నిజానికి మహాబలి పాలించిన సమయం కేరళకు స్వర్ణ యుగం. ఆ సమయంలో ఆ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ సుఖంగా, సిరిసంపదలతో ఉన్నారు. ఆ దేశ ప్రజలందరూ తమ రాజుని చాలా గౌరవించేవారు.
ఓనం పండుగ వెనుక పౌరాణిక గాథ
వ్యాస మహర్షి రచించిన వామన పురాణం ప్రకారం రాక్షసుల నుంచి భూమండలాన్ని రక్షించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారం స్వీకరించి బలి చక్రవర్తి నుంచి మూడు అడుగుల నేలను దానంగా కోరుతాడు. ఒక అడుగు భూమిపై, రెండో అడుగు ఆకాశంపై మోపిన తర్వాత మూడో అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలని శ్రీ మహావిష్ణువు బలి చక్రవర్తిని అడుగగా గొప్ప దానశీలి అయిన బలి చక్రవర్తి దానం కోరుతున్నది సాక్షాత్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు అని గ్రహించి మూడో అడుగు తన శిరస్సుపై వేయమని చెబుతాడు.
శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం
బలి చక్రవర్తి దానశీలతకు, సత్యసంధతతకు ప్రీతి చెందిన శ్రీ మహావిష్ణువు బలి చక్రవర్తిని ఏదైనా వరం కోరుకోమన్నాడు. అప్పుడు బలి చక్రవర్తి ఏడాదికోసారి తాను భూలోకానికి వచ్చి తన ప్రజలను చూసుకునేలా వరం ఇవ్వమని కోరుకున్నాడంట! అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అలాగేనని వరాన్ని అనుగ్రహించి, బలి చక్రవర్తిపై తన మూడో అడుగు వేసి పాతాళానికి అణిచివేస్తాడు.
చిరంజీవిగా
ఆనాటి నుంచి బలి చక్రవర్తి ఏడాదికోసారి తన ప్రజలను చూసుకోవడానికి భూలోకానికి వస్తాడని విశ్వాసం. బలి చక్రవర్తి రాకను ఓనం పండుగగా జరుపుకోవడం ఆనాటి నుంచి కేరళీయుల సంప్రదాయంగా మారింది. అందుకే బలి చక్రవర్తి సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరుగా నిలిచారు.
ఘనస్వాగతం
ఆ విధంగా భూలోకానికి వచ్చే బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం పలకడానికి ఈ రోజు ప్రజలు తమ ఇంటిముందు ఆవుపేడతో అలికి రంగురంగుల పూలతో ముగ్గులు వేసి స్వాగతం పలుకుతారు. అదృశ్యంగా బలి చక్రవర్తి తమ ఇంటికి వస్తారనే భావనతో రకరకాల వంటకాలు సిద్ధం చేసి ఉంచుతారు.
ఓనం పండుగలో ఎన్నో వేడుకలు!
ఓనం పండుగలో ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి. పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఓనం పండుగలో ఒక్కోరోజు ఒక్కో వేడుక జరుగుతుంది. అవేంటో చూద్దాం.
పూకోలమ్
ఓనం పండుగలో ప్రధాన వేడుక అయిన తిరుఓణం రోజు ఇంటి ముందు రంగు రంగుల పూలతో అందమైన రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దుతారు. దీనినే పూకోలమ్ అంటారు. మలయాళంలో కోలం అంటే ముగ్గు అని అర్థం. పూలతో వేసే ముగ్గు కాబట్టి పూకోలమ్ అంటారు.
ఓనం సద్య
ఓనం ప్రత్యేకత అంత సద్యలోనే ఉంటుంది. నోరూరించే కేరళీయుల ప్రత్యేక వంటకాలతో తయారయ్యే భోజనాన్ని సద్య అంటారు. పచ్చని అరటాకులో సుమారు 26 రకాల వంటకాలతో కూడిన మహా విందును తయారు చేసి, దేవునికి నివేదించి బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రత్యేక విందుని ఆరగిస్తారు.
వల్లం కళి
ఓనం పండుగ సందర్భంగా కేరళలో జరిగే ప్రసిద్ధ పడవ పోటీలను 'వల్లం కళి' అంటారు. వల్లం కళి అనగా పడవల పోటీలు. ఈ వేడుక ఓనం పండుగ ప్రధాన ఆకర్షణ.
పులికళి
ఓనం పండుగ సందర్భంగా సంప్రదాయ నృత్య కళాకారులు ఒంటిపై పులి వేషాలు వేసుకుని చేసే నృత్య ప్రదర్శనలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు కేరళీయుల సంప్రదాయ నృత్యరీతులైన 'తుల్లల్' అనే జానపద నృత్యం, కథకళి వంటి సంప్రదాయ నృత్యరీతులతో కూడిన అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వేడుకగా జరుగుతాయి.
సంప్రదాయ కట్టుబొట్టు
ఓనం పండుగలో ముగ్గులు, పూజలు, పిండి వంటలే కాదు, సంప్రదాయకరమైన కట్టూ బొట్టుకు కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ ఓనం పండగ రోజు మగవాళ్లు చొక్కా, పంచెలతో సిద్ధమవుతారు. మహిళలు బంగారు వర్ణపు అంచుతో మెరిసిపోయే కసావు స్టైల్ చీరకట్టుతో ఈ పండుగలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు. ఏడాదికోసారి జరిగే ఓనం వేడుకలు ఏడాది మొత్తానికి కావలసిన మధురానుభూతులను అందిస్తాయి. ఈ ఓనం పండుగను కేరళ ప్రజలే కాకుండా తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రజలు కుడా ఘనంగా జరుపుకోవడం విశేషం. మనం కూడా ఓనం పండుగ వేడుకల్లో పాలు పంచుకుందాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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