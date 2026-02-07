"మహా శివరాత్రి" ఏ శివలింగానికి పూజచేస్తే ఎలాంటి ఫలితం? - జ్యోతిషులు చెప్తున్నదిదే!
మహాశివుడిని ఏ పువ్వుతో పూజించాలి? - ఏ నైవేద్యం సమర్పించాలో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 12:22 PM IST
MAHA SHIVRATRI 2026 : మహాశివరాత్రి పర్వదినం పురస్కరించుకుని శివుడికి పూజలు, అభిషేకాలు జరిపిస్తుంటారు. అయితే, ఆ రోజు శివలింగాన్ని తయారు చేసుకుని పూజిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఒక్కో సమస్య ఉన్నారు ఒక్కో విధంగా తయారు చేసుకోవాలని వెల్లడించారు. అదే విధంగా పూజలో ఏ విధమైన పువ్వులు ఉపయోగించాలో కూడా వివరించారు.
ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే "మట్టిలో కొద్దిగా కస్తూరి కలిపి ఆ రెండు పదార్థాలతో శివలింగం తయారు చేసి అభిషేకం, పూజలు చేస్తే అనారోగ్యం తొలగిపోతుంది. ధన లాభం, ఆరోగ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది. తరచూ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యం బారిన పడుతుంటే మట్టిలో గంధం కలిపి శివలింగానికి అభిషేకం చేయాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగాలంటే మట్టిలో పంచదార కలిపి అభిషేకం చేయాలి. పుత్ర సంతానం కలగాలంటే, వంశోద్ధారకుడు కలగాలంటే మట్టిలో బియ్యం పిండి కలిపి తయారు చేసి అభిషేకం జరిపించాలి.
సర్వ జర ఆకర్షణ పెరగాలంటే మట్టిలో పసుపు కలిపి శివలింగాన్ని తయారు చేసుకుని అభిషేకం చేయాలి. పైత్య రోగాలు పోవాలంటే మట్టిలో ఆవు నెయ్యి కలిపి శివలింగాన్ని తయారు చేసి అభిషేకం చేయాలి. శత్రు బాధలు ఇనుప రజను మట్టిలో కలిపి అభిషేకం చేయాలి. అపమృత్యు దోషాలు, శరీర బాధలు పోవాలంటే, ప్రమాదాలు తగ్గించుకోవాలనుకుంటే మట్టిలో నువ్వులు కలిపి తయారు చేసి అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత మరునాడు ప్రవహించే నీటిలో వదిలేయాలి. లేదా చెట్ల మొదళ్లలో పెట్టి నీళ్లు పోయాలి" అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు. భక్తులు "ఓం నమశ్శివాయ, ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ, శ్రీం శివాయ నమః" అని జపిస్తూ అభిషేకం జరిపించాలని చెప్పారు.
పూజలో ఏ పువ్వులు ఉపయోగిస్తే ఏ ఫలితం ఉంటుందంటే!
పరమేశ్వరుడికి పుష్పాలు, నైవేద్యాలు ఇష్టం. పరిమళ భరితమైన పుష్పాలతో పూజిస్తే అప్పులు తీరిపోతాయని మాచిరాజు తెలిపారు. సువాసన వచ్చే పువ్వులతో పూజిస్తే శివానుగ్రహం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
మంచి జ్ఞానం, విద్య రావాలంటే తెల్లటి తామరపువ్వులతో పూజించాలని, ఐశ్వర్యం కోసం మారేడు దళాలపై గంధం రాసి పూజించాలని తెలిపారు. దాంపత్య సౌఖ్యం కోసం మందార పువ్వులతో పూజించాలని, కుటుంబం క్షేమం కోసం గన్నేరు పూలతో పూజించాలని వివరించారు. ఏ రంగు గన్నేరు పువ్వులైనా సరే కుటుంబ సభ్యులంతా అభివృద్ధిలోకి వస్తారని చెప్పారు. గడ్డి పువ్వులతో పూజించినా సరే పరమశివుడు కరుణించి శుభాలు కలగజేస్తాడని వివరించారు.
అదే విధంగా ఎండు ద్రాక్ష, ఎండు ఖర్జూర, పంచదారతో నైవేద్యం పెడితే ఐశ్వర్య లాభం కలుగుతుందని, పాయసం నైవేద్యం పెడితే కోరికలన్నీ తీరుతాయని చెప్పారు. దద్యోజనం ప్రసాదం మానసిక ప్రశాంతత కలిగిస్తుందని, నువ్వులు, బెల్లం కలిపిన చిమ్మిలి నైవేద్యం పెడితే గ్రహదోషాలు పోతాయని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
