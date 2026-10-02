'దసరా, బతుకమ్మ' పండుగల తేదీలు ఇవే - ఆ రోజు నుంచే దేవీ శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభం!
అక్టోబరులో ముఖ్యమైన పండుగల వివరాలిలా - విజయదశమి ఎప్పుడొచ్చిందంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 3:38 PM IST
October 2026 Festival List : శరదృతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ మాసం హిందూ సంప్రదాయంలో చాలా విశేషమైన మాసం. దేవీ ఆరాధనకు ఈ మాసం అత్యంత విశిష్టమైనది. ఈ నెలలో జరిగే శరన్నవరాత్రులు, దుర్గాష్టమి, మహానవమి, దసరా శక్తి, విద్య, ధైర్యం, విజయసిద్ధులకు సంకేతాలుగా భావిస్తారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. శరద్ పౌర్ణమి రోజు శ్రీమహాలక్ష్మీ ఆరాధన, చంద్రారాధనకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుందంటున్నారు. ఈ మాసాన్ని దేవీ ఉపాసనకు, విజయసంకల్పానికి, ఐశ్వర్యప్రాప్తికి విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. మాసశివరాత్రి మొదలు మహాలయ అమావాస్య, బతుకమ్మ పండుగ, దసరా, శరద్ పౌర్ణమి ఈ అక్టోబరులోనే ఉన్నాయి. మరి, ఏ పండుగ ఆ తేదీన వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అక్టోబరు 2026లో వచ్చే ముఖ్య తిథులు, పండుగల వివరాలిలా :
అక్టోబరు 6న ఇందిరా ఏకాదశి :
ఈ రోజు పితృదేవతల శ్రేయస్సు, విష్ణు అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసం ఉండడం, శ్రీహరి ఆరాధన చేయడం విశేష ఫలప్రదమని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
అక్టోబరు 9వ తేదీన మాస శివరాత్రి :
పరమేశ్వరుడి ఆరాధనకు చాలా విశేషమైన రోజు. శివారాధన, అభిషేకం, 'ఓం నమః శివాయ' జపానికి ఇది మంచి రోజుగా భావిస్తారు.
అక్టోబరు 10న మహాలయ అమావాస్య :
మహాలయ అమావాస్య అక్టోబరు 10న వస్తోంది. ఈ రోజు పితృదేవతలకు తర్పణం, శ్రాద్ధకర్మలు చేయడానికి అత్యంత ప్రధానమైనదని చెబుతున్నారు పండితులు.
అక్టోబరు 11న దేవీ శరన్నవరాత్రులు స్టార్ట్ :
దేవీ శరన్నవరాత్రులు ఈ నెల 11న ప్రారంభంకానున్నాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాలలో ఆరాధిస్తారు. ఇళ్లు, దేవాలయాలలో కలశస్థాపన చేసి దేవీపూజ స్టార్ట్ చేస్తారు.
అక్టోబరు 16వ తేదీన మూలా సరస్వతీ పూజ :
ఈ రోజు సర్వసతీ పూజకు చాలా మంచి రోజు. ఈ సందర్భంగా విద్య, వాక్పటుత్వం, జ్ఞానసిద్ధి కోసం శ్రీ సరస్వతీదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు.
అక్టోబరు 18న దుర్గాష్టమి; బతుకమ్మ పండుగ :
అక్టోబరు 18న దుర్గాష్టమి వచ్చింది. ఈ రోజు జగన్మాతను మహాదుర్గ స్వరూపంలో పూజిస్తారు. అలాగే, తెలంగాణలో విశేషంగా జరుపుకొనే బతుకమ్మ పండుగ ఇదే రోజు. అలాగే, తుల సంక్రమణం కూడా ఈ రోజే. అంటే రవి తులారాశిలో ప్రవేశిస్తాడు.
అక్టోబరు 19 నాడు మహానవమి; సువాసినీ పూజ :
దేవీ నవరాత్రులలో అత్యంత ప్రధానమైనదిగా భావించే మహానవమి ఈ నెల 19న వస్తోంది. ఈ రోజు అమ్మవారి ఆరాధనతో పాటు సువాసినీ పూజ, కన్యాపూజ వంటి సంప్రదాయ పూజలు జరుపుతారు.
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అక్టోబరు 20న దసరా; శమీపూజ :
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దసరా జరుపుకొంటాం. హిందువులు జరుపుకొనే అతిపెద్ద పండగలలో ఒకటైన విజయదశమి ఈ నెల 20న వచ్చింది. ఇది విద్యారంభం, ఆయుధపూజ, శమీపూజ, కొత్త కార్యాల ప్రారంభానికి మంచి సమయంగా భావిస్తారు. అలాగే, ఇదే రోజు శతచండీ హోమ పూర్ణాహుతి జరుపుతారు.
అక్టోబరు 22 పాశాంకుశ ఏకాదశి :
ఈ ఏకాదశి శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనకు ప్రసిద్ధమైనది. ఉపవాసం మొదలు విష్ణునామస్మరణ, దానధర్మాలకు మంచి రోజు. ఇదే రోజు శ్రీ శారదాంబ దేవి రథోత్సవం, శ్రీ సురేశ్వరాచార్య జయంతి కూడా జరుగుతాయి.
అక్టోబరు 24 శని త్రయోదశి :
ఈ నెల 24న శని త్రయోదశి వచ్చింది. శనివారంతో త్రయోదశి రావడం వల్ల శనీశ్వరుడు, శివారాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
అక్టోబరు 25న కోజాగరి వ్రతం :
శరదృతువులో వచ్చే ఈ వ్రతానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. సౌభాగ్యం, ఐశ్వర్యం కోసం లక్ష్మీపూజ చేయడం సంప్రదాయం.
అక్టోబరు 26వ తేదీన శరద్ పౌర్ణమి :
చంద్రకాంతి విశేషంగా భావించే పవిత్ర పౌర్ణమి కూడా ఈ నెలలో విశేషమైన రోజు. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి, చంద్రుని పూజకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. శృంగేరిలో శ్రీ శారదాంబ దేవికి అభిషేకం, తెప్పోత్సవం నిర్వహిస్తారని చెబుతున్నారు.
అక్టోబరు 29 సంకష్టహర చతుర్థి :
ప్రతి నెలలో పౌర్ణమి తర్వాత నాలుగో రోజు సంకష్టహర చతుర్థి వస్తుంది. ఈ రోజు విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధించడానికి శ్రేష్ఠమైన రోజు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది విఘ్నాలు, సంకటాలు తొలగాలని శ్రీగణపతిని ఉపవాసంతో ఆరాధిస్తుంటారు.
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