'దీపావళి' నవంబర్ 8న లేక 9వ తేదీనా? - 'కార్తిక మాసం' ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం?
November 2026 Festivals List : నవంబరులో వస్తున్న ముఖ్య తిథులు, పండుగలివే! - దీపావళి విజయ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:54 PM IST
DIWALI 2026 : భారతీయ సనాతన ధర్మంలో కార్తిక మాసానికి అత్యంత విశిష్టమైన, పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. అటు పరమశివుడు, ఇటు శ్రీమహావిష్ణువు ఇద్దరికీ అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కాలం ఇది. కేవలం దేవాలయాలలో పూజలు చేయడమే కాదు తెల్లవారుజామునే చేసే నది స్నానాలు, దీపారాధనలు, ఉపవాసాలు, దాన ధర్మాలకు ఈ మాసం చాలా ప్రత్యేకం. దీపావళి పండగ నుంచి కార్తిక పౌర్ణమి వరకు జరిగే ఉత్సవాలు భక్తి, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి. మరి, ఇంతటి పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు ఉన్న విశిష్టత, అలాగే నవంబరు 2026లో వచ్చే ముఖ్యమైన తిథులు, పండుగల గురించి ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి ఇలా వివరిస్తున్నారు.
నవంబరు 2026 ముఖ్య తిథులు, పండుగల వివరాలిలా :
నవంబరు 7 - (మాస శివరాత్రి, శని త్రయోదశి) :
ఈ రోజున మాస శివరాత్రితో కూడిన, శని త్రయోదశి వచ్చింది. శివారాధన, అభిషేకం, ధ్యానాలకు ఇది అత్యంత ప్రశస్తమైనది. నవంబరు 7వ తేదీ రాత్రి గడిచి, 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున నరక చతుర్దశి అభ్యంగన స్నానాన్ని ఆచరించే సంప్రదాయం ఉంది.
నవంబరు 8 - (దీపావళి, విజయ ముహూర్తం) :
చీకటిపై వెలుగు, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం సాధించిన విజయానికి అద్దం పడుతుంది దీపావళి పండుగ. ఎంతో పవిత్రమైన ఈ పర్వదినాన ఐశ్వర్య ప్రదాత అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవిని పూజించడం, ఇల్లంతా దీపాలతో అలంకరించడం మన సనాతన సంప్రదాయం.
విజయ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
భారత కాలమానం ప్రకారం నవంబరు 8వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం సుమారు 1.53 నుంచి 2.39 గంటల వరకు విజయ ముహూర్తం ఉంటుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. శుభకార్యాల ప్రారంభానికి, విజయాల సాధనకు ఈ ముహూర్తాన్ని సంప్రదాయంగా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా దీపావళి రోజు లక్ష్మీపూజ చేయడానికి అమావాస్య తిథితో కూడిన సాయంకాల ప్రదోషకాలానికి మన సంప్రదాయంలో అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాధాన్యం ఉందంటున్నారు.
నవంబరు 9 - (కేదార వ్రతం) :
పరమశివుడి అనుగ్రహం కోసం ఆచరించే అత్యంత పవిత్రమైన వ్రతం కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం. ధర్మశాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ఈ వ్రతాన్ని నవంబరు 8వ తేదీన ఆచరించాలి. అయితే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రాంతీయ ఆచారాన్ని అనుసరించి, అమావాస్య మరుసటి రోజు కూడా నోము నోచుకునే సంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి దీనిని నవంబరు 9న కూడా చేస్తారు. నవంబరు 8/9న కేదార వ్రతం జరుపుకోవచ్చు.
నవంబరు 10 - (బలి పాడ్యమి, గోపూజ ) :
బలిచక్రవర్తిని స్మరించుకోవడానికి, సకల దేవతల స్వరూపమైన గోమాతను పూజించడానికి, దానధర్మాలు చేయడానికి ఈరోజు ఎంతో ప్రాధాన్యమైనది. ఇదే రోజున కార్తిక శుక్లపక్షం(కార్తిక మాసం) ప్రారంభం కానుండటంతో, నెల రోజుల పాటు సాగే పరమ పవిత్రమైన 'ఆకాశదీప సంప్రదాయం' కూడా ఈరోజే మొదలవుతుంది.
నవంబరు 13 - (నాగుల చవితి) :
నాగదేవతలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే అత్యంత పవిత్రమైన సంప్రదాయ పర్వదినం. ప్రకృతిలోని సమస్త జీవరాశుల పట్ల, ప్రాణకోటి పట్ల మానవుడికి ఉండాల్సిన గౌరవాన్ని, కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించే అద్భుతమైన ఆచారం ఇది.
నవంబరు 20 - (ఉత్థాన ఏకాదశి) :
ఉత్థాన ఏకాదశిని శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనకు విశేషమైన రోజుగా భావిస్తారు.
నవంబరు 21 - (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి) :
శ్రీమహావిష్ణువు, సాక్షాత్తు లక్ష్మీస్వరూపమైన తులసీమాతలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే అత్యంత విశిష్టమైన రోజు. ఈ రోజున ఇళ్లలో, దేవాలయాలలో విశేషంగా తులసీ పూజలు నిర్వహించి, కార్తిక దీపాలను వెలిగించడం ద్వారా సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
నవంబరు 24 - (కార్తిక పౌర్ణమి) :
శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కార్తికంలోనే చాలా విశిష్టమైన పర్వదినం. దీపదానం, జ్వాలాతోరణం, లక్షదీపోత్సవాలకు ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన రోజు అని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
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కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు ఉన్న విశిష్టత ఇదే!
దీపారాధనకు కార్తిక మాసంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. మన సంప్రదాయంలో దీపం కేవలం వెలుగును ఇచ్చేది మాత్రమే కాదు, అది జ్ఞానానికి, పవిత్రతకు, మంగళానికి ప్రతీక అని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. అందుకే, ఈ మాసంలో ఇంటి ముందు, తులసీకోట దగ్గర, దేవాలయాలలో దీపాలు వెలిగిస్తుంటారు. కార్తిక దీపం వెలిగించడం వెనుక ఒక గొప్ప అంతర్థారం దాగి ఉంది. అది కేవలం బాహ్య ప్రపంచంలోని చీకట్లను తొలగించడం మాత్రమే కాదు. మనలోని అజ్ఞానం, అహంకారం, అసూయ వంటి దుర్గుణాలను తొలగించి సద్గుణాలను పెంపొందించుకోవాలనేదే ఈ పవిత్ర దీపారాధన అసలైన ఉద్దేశం అని చెబుతున్నారు.
లక్షదీపోత్సవ వైభవం :
కార్తిక మాసంలో సోమవారాలు పరమశివుని ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవి. ఈ విశిష్ట రోజుల్లో భక్తులు శివలింగానికి జలాభిషేకం, బిల్వపత్రార్చన, శివనామస్మరణ, ఉపవాసం, దీపారాధన ఆచరిస్తారు. శివారాధన కేవలం కోరికల సాధనకే పరిమితం కాకుండా మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి, ఆత్మనిగ్రహాన్ని అలవరచుకోవడానికి, ధార్మిక జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శివ సిద్ధాంతి. కార్తిక పౌర్ణమి నాడు చేసే దీపదానానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. టెంపుల్స్లో నిర్వహించే లక్షదీపోత్సవాలు ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయంటున్నారు.
దీపం వెలిగించడం ఎంత ముఖ్యమో, మన జీవితంలో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యమైనదిగా చెబుతున్నారు. ఇతరులకు సహాయం చేయడం, సత్ప్రవర్తనను అలవరచుకోవడం, ధర్మమార్గంలో జీవించడం కార్తిక మాస ఆరాధనకు నిజమైన సార్థకతను కలిగిస్తాయంటున్నారు. కార్తిక మాసం కేవలం వ్రతాలు, పూజల సమాహారం కాదు. మనిషిని ఆధ్యాత్మికంగా, నైతికంగా ఉన్నత స్థితికి నడిపించే పవిత్రమైన సాధనాకాలంగా చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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