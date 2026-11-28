360మందిని వివాహమాడిన వరాహ స్వామి పెరుమాళ్ ఆలయం- పెళ్లి కావాలంటే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించండి!
Nithya Kalyana Perumal Temple: వివాహం కానివారు ఒక్కసారి ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది, ఆ క్షేత్ర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 28, 2026 at 2:07 AM IST
హిందూ సనాతన సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మన సమాజంలో నెలకొని ఉన్న పటిష్ఠమైన వివాహవ్యవస్థ ఇతర దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో సరైన వయసులో యువతి యువకులు వివాహం చేసుకుని, సత్సంతానాన్ని పొంది మంచి సమాజ నిర్మాణానికి బాటలు వేయాలి. అయితే ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని మూఢ నమ్మకాల కారణంగా, జాతకాలు కలవక పోవడం వల్ల వివాహం జరగడంలో ఆలస్యం అవుతోంది. ఇలా పెళ్లి వయస్సు దాటిపోతున్నా వివాహం కానివారు ఒక్కసారి ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ క్షేత్ర వివరాలేంటో చూద్దాం.
నిత్య కల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయం
ఈ ఆలయం పేరులోనే కల్యాణం ఉంది. ఇక ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే కల్యాణ యోగం సిద్ధించడం ఖాయం. నిత్య కల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయం తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు జిల్లా, చెన్నై మహాబలిపురం ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లో తిరువిడంతై వద్ద ఉన్న ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం 108 శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో 62వ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీమహావిష్ణువు లక్ష్మీ వరాహ పెరుమాళ్ నిత్య కల్యాణ పెరుమాళ్ రూపంలో దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారు కోమలవల్లి తాయార్, అఖిలవల్లి నాచ్చియార్గా కొలువై పూజలందుకుంటున్నారు. ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం, క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆలయ చరిత్ర
ఈ ఆలయాన్ని 7వ శతాబ్దంలో పల్లవులు నిర్మించగా, 11వ శతాబ్దంలో చోళులు అభివృద్ధి చేశారు. ద్రావిడ వాస్తుశిల్ప శైలిలో నిర్మితమైన ఈ క్షేత్రంలో సుమారు 7 అడుగుల వరాహ మూర్తి విగ్రహం, మూడు పవిత్ర పుష్కరిణులు ఉన్నాయి. తిరుమంగై ఆళ్వార్ అనే తమిళ కవి ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంలో కీర్తించారు.
కల్యాణం కావాలంటే దర్శించాల్సిందే!
దాదాపు 1000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన నిత్య కల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయంలో కల్యాణ పూజ చేసిన అనతికాలంలోనే తప్పకుండా వివాహం నిశ్చయమవుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
త్రేతా యుగంలో మేఘనాథుడి కుమారుడు బాలి తన రాజ్యాన్ని న్యాయంగా పాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు, మాలి, మాల్యవన్, సుమాలి అనే రాక్షసులు దేవతలపై యుద్ధం చేయడంలో బాలి సహాయం కోరి అతని వద్దకు రాగా, సహాయాన్ని నిరాకరిస్తాడు. దీంతో రాక్షసులు ఓడిపోతారు. మళ్లీ యుద్ధం చేయడం కోసం రాక్షసులు బాలిని సహాయం అడగగా ఈసారి సహాయం చేయడానికి ఒప్పుకుని యుద్ధంలో రాక్షసులను గెలిపిస్తాడు, కానీ ఈ క్రమంలో అతనికి బ్రహ్మహత్యా దోషం తగులుతుంది. ఆ దోష నివారణకై ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి తపస్సు చేయగా, మహా విష్ణువు మెచ్చి వరాహ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు.
స్వర్గలోక ప్రవేశం కోసం తపస్సు
తదనంతర కాలంలో 'కుని' అనే మహర్షి తన కుమార్తెతో సహా స్వర్గలోకానికి వెళ్లాలని నారాయణుని కోసం తపస్సు చేస్తాడు. అయితే కునికి మాత్రమే స్వర్గలోక ప్రవేశం లభిస్తుంది, ఆమె కుమార్తె వెళ్లలేకపోతుంది. నారద మహర్షి ఆ యువతి దగ్గరికి వచ్చి నీకు ఇంకా పెళ్లి కానందున ఇలా జరిగిందని చెబుతాడు. అప్పుడు ఆ కన్య 'కాలవ' మహర్షిని పెళ్లాడి, 360 మంది ఆడపిల్లలకు జన్మనిస్తుంది.
కాలవ మహర్షి తపస్సు
కాలవ మహర్షి తన 360 మంది కుమార్తెలను వివాహమాడమని ప్రార్థిస్తూ నారాయణుడి కోసం తపస్సు చేస్తాడు. కానీ నారాయణుడు ప్రత్యక్షం కాడు.
నారాయణుడి వరాహ స్వరూపం
ఒకరోజు దివ్యదేశ యాత్ర చేస్తున్నాని చెప్పి వారి వద్దకు ఒక యువకుడు వస్తాడు. అతను నారాయణుడంత అందంగా కనిపించడంతో ముగ్ధుడైన కలవ మహర్షి తన కుమార్తెలను పెళ్లి చేసుకోమని కోరతాడు. ఆ యువకుడు అంగీకరించి రోజుకు ఒకరిని చొప్పున 360 రోజుల పాటు 360 మందిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. చివరి రోజున, తాను మరెవరో కాదు వరాహ రూపంలో ఉన్న నారాయణుడని నిజం చెప్పి, 360 మంది భార్యలను కలిపి ఒక స్త్రీమూర్తిగా చేసి తన ఎడమ తొడపై కూర్చోబెట్టుకుంటాడు.
నిత్యకల్యాణం
ఏడాదిలో అన్నిరోజులు స్వామికి వివాహం జరిగినందున ఈయనకు 'నిత్య కల్యాణ పెరుమాళ్' అనే పేరు వచ్చింది.
ఇక్కడకు వెళ్తే వివాహం ఖాయం
పెళ్లి విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న యువతీయువకులు ఇక్కడ కొలువై ఉన్న కోమలవల్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుని, ప్రార్థిస్తే వెంటనే వివాహం నిశ్చయమవుతుందనే నమ్మకం. అందుకే ఈ దేవాలయం ఏడాది మొత్తం వివాహానికి సిద్ధంగా ఉండే వధూవరులతో కళకళలాడుతుంటుంది.
ఆలయ విశేషాలు
నిత్యకల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయ ప్రవేశానికి ముందు ఉన్న పదహారు స్తంభాలతో కూడిన శిల్పమండపం ఉంటుంది. ఈ మండపంలోని స్తంభాలపై అనేక పురాణ కథలను సూచించే శిల్పాలు ఉన్నాయి. ఆలయంలో రెండు ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. రెండో ప్రాకారంలో రెండు ధ్వజస్తంభాలు ఉన్నాయి.
ఆకట్టుకునే వరాహస్వామి
గర్భాలయంలో సుమారు 7 అడుగుల ఎత్తులో భూదేవిని తన తొడపై కూర్చోబెట్టుకున్న వరాహ రూపంలోని నిత్యకల్యాణ పెరుమాళ్ విగ్రహం సుందరంగా దర్శనమిస్తుంది. స్వామికి ఎదురుగా ఉన్న ప్రాకారంలో గరుడాళ్వార్ ను దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఉపాలయంలో కోమలవల్లి తాయార్ ఆండాళ్ దర్శనమిస్తుంది.
మూడు పుష్కరిణులు
ఆలయానికి తూర్పున కల్యాణ పుష్కరిణి, ఉత్తరాన వరాహ పుష్కరిణి, ఈశాన్యంలో రంగనాథ తీర్థం అనే మూడు పవిత్ర పుష్కరిణులు ఉన్నాయి.
పూజోత్సవాలు
నిత్యకల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయంలో పూజాదికాలు నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన చిత్తిరై మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. అలాగే మార్గశిర మాసంలో వచ్చే మార్గళిలో జరిగే వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవం అత్యంత ముఖ్యమైన ఉత్సవం. అలాగే కార్తిక మాసంలో వచ్చే కృత్తికా నక్షత్రం రోజు తిరుమంగై ఆళ్వార్ ఉత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు జిల్లా, చెన్నై మహాబలిపురం రోడ్డులో ఉండే ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి చెంగల్పట్టు నుంచి, చెన్నై నుంచి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. దర్శించినంత మాత్రాన్నే కల్యాణ యోగాన్ని అనుగ్రహించే నిత్యకల్యాణ పెరుమాళ్ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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