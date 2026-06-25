ఈ ఒక్కరోజు ఉపవాసంతో 24 ఏకాదశుల పుణ్యం!- భీముడు ఆచరించిన మహా వ్రత విశిష్టత ఇదే!
నిర్జల ఏకాదశి రోజు నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఉపవాసం- ఏడాది పొడవునా వచ్చే 24 ఏకాదశుల పుణ్య ఫలం- భీమసేనుడు ఆచరించిన ఈ మహా వ్రతం విశిష్టత, పూజా విధానం, దానధర్మాలు ఇవే!
Published : June 25, 2026 at 6:32 AM IST
Nirjala Ekadashi 2026 : హిందూ సంప్రదాయంలో నిర్జల ఏకాదశి అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినం. ఒక ఏడాదిలో వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో కొన్ని మాత్రమే అత్యంత పవిత్రమైనవి. వాటిల్లో నిర్జల ఏకాదశి కూడా ఒకటి. పురాణాల ప్రకారం ఒక్క నిర్జల ఏకాదశి రోజు చేసే ఉపవాసం 24 ఏకాదశుల పుణ్యఫలాన్ని అందిస్తుందని శాస్త్రవచనం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది నిర్జల ఏకాదశి ఎప్పుడు, నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి, పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నిర్జల ఏకాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశిని నిర్జల ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది జూన్ 25, గురువారం రోజు జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి తిథి ఉన్నందున ఈ రోజునే నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్జల ఏకాదశి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
నిర్జల ఏకాదశి అంటే?
నిర్జల ఏకాదశి రోజున కనీసం నీళ్లు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాసం ఉండాలి. అందుకే దీనికి నిర్జల ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది. ఏడాది పొడవునా ఉండే మిగతా ఏకాదశి వ్రతాలను ఆచరించలేని వారు, కేవలం ఈ ఒక్క రోజు నియమబద్ధంగా ఉపవాసం ఉంటే చాలు.. 24 ఏకాదశుల పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు వివరిస్తున్నారు.
నిర్జల ఏకాదశి విశిష్టత
ఏడాది పొడుగునా వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ ఒక్క ఏకాదశి రోజు నీరు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాసం ఉంటూ, శ్రీ మహావిష్ణువును తులసి దళాలతో పూజిస్తే పుత్రపౌత్రాభి వృద్ధి కలుగుతుందని, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పౌరాణిక గాథ
పాండవులలో ఒకడైన భీమసేనునికి ఆకలి ఎక్కువ. భోజన ప్రియుడైన భీముడు ఒక్కరోజు కూడా భోజనం చేయకుండా ఉండలేడు. కానీ తక్కిన నలుగురు పాండవులు, ద్రౌపది, కుంతీదేవి ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉండేవారు. అప్పుడు కొంత వ్యాకులతతో భీముడు వ్యాసమహర్షితో 'స్వామి! నేను ఆకలికి తాళలేను! ఒక్క ఏకాదశికి కూడా ఉపవాసం ఉండలేక పోతున్నానని, ఏడాదిలో ఒక్కరోజు మాత్రం ఉపవాసం ఉంటే మోక్షం లభించే వ్రతం ఏదైనా ఉంటే చెప్పమని' ప్రార్ధించాడు. అప్పుడు వ్యాస మహర్షి జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు జలం కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాసం ఉంటే ఏడాదిలో 24 ఏకాదశులు ఉపవాసం ఉన్న ఫలం లభిస్తుందని' చెప్తాడు.
భీముడు ఆచరించిన నిర్జల ఏకాదశి వ్రతం
వ్యాస మహర్షి సూచన మేరకు భీముడు నిర్జల ఏకాదశి రోజు జలం కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాసం చేసి మరుసటి రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, ఇతర దానాలు చేసి సంతుష్టి పరచి మోక్షాన్ని పొందాడు. అందుకే ఈ ఏకాదశిని నిర్జల ఏకాదశి, భీముని ఏకాదశి, పాండవ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు.
నిర్జల ఏకాదశి పూజ విధానం
నిర్జల ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకుని శ్రీమహావిష్ణువును భక్తితో "స్వామి! కేశవా! నీ ప్రసన్నత కోసం నేను ఈ రోజు ఆహారం, నీరు తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉంటాను" అని మనసులో స్మరిస్తూ సంకల్ప దీక్ష స్వీకరించాలి. పూజామందిరంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ఈ రోజు శ్రీమహావిష్ణువును పంచామృతాలతో అభిషేకించి, తులసి దళాలతో, పసుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు స్వామికి నివేదించాలి.
ఆలయ దర్శనం
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి శ్రీ మహా విష్ణువుకు తులసిమాల సమ్పరించాలి. ఈ రోజు రాత్రంతా శ్రీ మహా విష్ణువు కీర్తనలు, భజనలు పాడుకుంటూ జాగారం చేయాలి.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
పద్మ పురాణం ప్రకారం నిర్జల ఏకాదశి రోజున పూజలతో పాటు దానధర్మాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. పవిత్రమైన ఈ రోజున దానాలు చేసే వారిని శ్రీహరి అనుగ్రహిస్తారు. పద్మపురాణంలో పేర్కొన్న ప్రకారం, ఈ రోజున 'జలమయి ధేనువు', 'ఘృతామయి ధేనువు' దానం చేయడం వల్ల అనంత పుణ్యం లభిస్తుంది.
ఈ దానాలతో మోక్షం
ఈ ఏకాదశి రోజు శ్రీ మహా విష్ణువు జలంలో శయనించే సమయం కాబట్టి, ఆయనను భక్తితో అర్చించి గోవును దానం ఇవ్వాలి. గోదానం చేయడం వీలు కాకపోతే గోవుతో సమానమైన నీటిని లేదా నెయ్యిని పాత్రల్లో ఉంచి దానం చేయవచ్చు. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే కాలం కాబట్టి, బాటసారులకు, ప్రజలకు తాగునీరు అందించడం అత్యుత్తమ పుణ్యకార్యం. బ్రాహ్మణులకు వస్త్రాలు, దక్షిణ ఇచ్చి వారిని సంతోష పెడితే విష్ణుమూర్తి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తారు. విశేషించి ఈ రోజు అన్నదానం చేయడం వలన పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఎండ నుంచి రక్షణ కల్పించే గొడుగు, పాదరక్షలు దానం చేయడం వల్ల శ్రీహరి కృప లభిస్తుంది. ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు ఉదకంతో నిండిన కమండలం దానం చేయడం వలన అక్షయ పుణ్యఫలం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ద్వాదశి పారణ
ఏకాదశి మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే తలారా స్నానం చేసి శ్రీహరిని యధావిధిగా పూజించి షడ్రసోపేతమైన మహా నైవేద్యం సమర్పించాలి. ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
నిర్జల ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించిన వారు ద్వాదశి రోజు ఆహారంలో ఉల్లి వెల్లుల్లి తీసుకోరాదు. మద్య మాంసాలు నిషిద్ధం. భూశయనం, బ్రహ్మచర్యం తప్పనిసరి.
నిర్జల ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుపూజ చేసి, రాత్రంతా జాగరణ ఉంటూ దానధర్మాలు చేసే వారు తమతో పాటు అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలను తరింపజేసిన వారవుతారు. శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో శాశ్వత విష్ణులోకాన్ని పొందుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
రానున్న నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరించి శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం .
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