నల్లమల అడవిలో వెలసిన నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే వివాహం ఖాయం!
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి ఆలయం- వారంలో ఒక్క శనివారం మాత్రమే భక్తులకు దర్శనం- స్వయంభువుగా వెలసిన ఈ అరుదైన రంగనాథ క్షేత్రం, ప్రకృతి సోయగాలు, ఆలయ విశేషాలు!
Published : May 23, 2026 at 3:00 AM IST
Nemaligundla Ranganayaka Swamy Temple : శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ రంగనాథ స్వామిగా కొలువై ఉన్న ఆలయాలు దక్షిణ భారతంలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ద్రావిడ సంప్రదాయాన్ని పాటించే తమిళనాడులో రంగనాథ స్వామి ఆలయాలు అధికంగా చూడవచ్చు. అయితే ఈ ఆలయాల్లో చాలావరకు స్వయంభువు ఆలయాలుగా ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలో దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో స్వయంభువుగా వెలసిన రంగనాథ స్వామి ఆలయం చాల విశిష్టమైంది.
వారంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే దర్శనం
దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో, ఆహ్లాదకరమైన పచ్చని ప్రకృతి నడుమ స్వయంభువుగా వెలసిన నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి దర్శనం వారానికోసారి అదీ శనివారం మాత్రమే! వారంలో ఒక్క శనివారం మాత్రమే తెరచి ఉంచే నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి ఆలయం మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం. జె.పుల్లలచెరువు గ్రామంలో నాగార్జునసాగర్- శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్య పరిధిలో వెలసి ఉంది. లక్ష్మీదేవి శిలగా మారిపోయిన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం చూద్దాం.
స్థల పురాణం
పూర్వం నెమలి శిరస్సుతో ఉన్న మయూర మహర్షి అనే ఋషి నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని శ్రీ మహావిష్ణువు కోసం తపస్సు చేయసాగాడు. మహర్షి తన తపోదీక్షలోనే తన ముక్కుతో ఒక గుండాన్ని తవ్వాడంట! నెమలి శిరస్సుతో ఉన్న మహర్షి నిర్మించిన గుండం కాబట్టి ఈ గుండానికి నెమలిగుండం అనే పేరు వచ్చింది.
విష్ణుమూర్తిని వరించిన రంగలక్ష్మి
నెమలి గుండం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇసుకగుండం దగ్గర చెంచు జాతికి చెందిన బయ్యన్న, బయ్యక్క అనే దంపతులు నివసించేవారు. వారికి రంగలక్ష్మి అనే ఒక కుమార్తె ఉండేది. ఆమె చిన్ననాటి నుంచి శ్రీ మహా విష్ణువుని తన భర్తగా భావించే మానవమాత్రులను వివాహం చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు. కానీ కుల పెద్దలు కట్టుబాట్ల పేరుతో ఆమెకు బలవంతంగా వివాహం జరిపించబోతే ఆమె అక్కడ నుంచి నెమలిగుండం దగ్గర తపస్సు చేసుకుంటున్న మయూర మహర్షి వద్దకు వచ్చి తన మనసులోని మాటను విన్నవించుకుందంట!
మహర్షితో కలిసి తపస్సు చేసిన రంగలక్ష్మి
మహర్షి సూచన మేరకు రంగలక్ష్మి శ్రీ మహావిష్ణువును భర్తగా పొందడానికి తీవ్రమైన తపస్సు చేయసాగింది. కొంతకాలానికి ఆమె తపస్సు ఫలించి శ్రీరంగనాథుడు ప్రత్యక్షమై రంగలక్ష్మిని అనుగ్రహించి ఆమెను పరిణయమాడి తనలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు. అలా ఆ ప్రాంతంలో మయూర మహర్షి కోరిక మేరకు శ్రీ మహావిష్ణువు రంగనాథుడిగా స్వయంభువుగా అవతరించాడు. అనంతర కాలంలో మహర్షి శ్రీరంగనాథునికి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
శిలగా మారిన లక్ష్మీదేవి
శ్రీ మహా విష్ణువు వైకుంఠాన్ని వీడి భూలోకానికి రావడంతో స్వామిని వెతుకుతూ లక్ష్మీదేవి కూడా భూలోకానికి వచ్చి స్వామికి రంగలక్ష్మితో వివాహం జరిగిన సంగతి తెలుసుకుని కన్నీరు కారుస్తూ శిలగా మారిపోయిందంట! ఇందుకు నిదర్శనంగా అమ్మవారి శిల నుంచి బొట్టుబొట్టుగా నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు.
నియమనిష్టలతో లేకపోతే శిక్షించే తేనెటీగలు
గిరిజనుల ఆరాధ్యదైవమైన నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామికి ఎల్లప్పుడూ తేనెటీగలు కాపలాగా ఉంటాయంట! స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు శుచిగా లేకపోయినా, నియమనిష్టలు పాటించకపోయినా, ఏ మాత్రం మైలతో ఉన్నా తేనెటీగలు వారిని నెమలిగుండం దరిదాపుల్లోకి కూడా రానీయకుండా దాడి చేస్తాయంట! అలా తేనెటీగల దాడిలో భక్తులు గాయపడిన సంఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయని, ఇదంతా స్వామి మహాత్యమేనని స్థానికులు చెబుతారు.
ఆలయ విశేషాలు
వారంలో ఒక్క శనివారం రోజు మాత్రమే దర్శనమిచ్చే రంగనాథుని దర్శనం కోసం భక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా తరలి వస్తారు. రంగనాథ స్వామి దర్శనం కోసం మెట్లెక్కి కొండమీదకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, జలపాతాల నడుమ స్వామి దర్శనం భక్తులకు అలౌకికమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఇటు స్వామి దర్శనంతో పాటు అటు ప్రకృతి అందాలను తిలకిస్తూ భక్తులు మధురానుభూతిని పొందుతారు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి నుంచి బహుళ తదియ వరకు మూడు రోజుల పాటు రంగనాథ స్వామికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా జరిగే కల్యాణం, చక్రస్నానం వంటి ఘట్టాలు చూడటానికి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలని అంటారు. సాధారణంగా వారానికి ఒకరోజు మాత్రమే తెరచిఉంచే ఈ ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినన్ని రోజులు తెరచి ఉంటుంది. రంగనాథ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వీక్షించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు. నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి దర్శిస్తే అవివాహితులకు వివాహం జరుగుతుందని. ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
