శనివారం మాత్రమే "ఈ ఆలయం" తెరుస్తారు! - నియమనిష్ఠలతో రాకుంటే తేనెటీగలు దాడి చేస్తాయ్!

- స్వయంభువుగా కొలువుదీరిన అవతారమూర్తి నెమలిగుండ్ల రంగనాయకుడు - మహిమాన్వితుడిగా, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి!

Published : May 9, 2026 at 5:06 PM IST

Nemaligundla Ranganatha Temple: సాధారణంగా దేవాలయాలు అన్ని రోజుల్లో తెరిచే ఉంటాయి. గ్రహణాలు వంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ సమయం వరకు మూత పడినా శుద్ధి తర్వాత తిరిగి తెరుస్తారు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే రంగనాయక స్వామి దేవాలయాన్ని కేవలం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు. అలాగే ఈ క్షేత్రానికి వెళ్లాలంటే ధైర్యం కూడా కావాలి సుమీ. ఎందుకంటారా ఈ గుడికి కాపలాగా తేనెటీగలు ఉంటాయి. వీటిని దాటుకుని స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఇంతకీ ఆ గుడి ఎక్కడ ఉంది? స్థల పురాణం వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

చుట్టూ నల్లమల అడవులు.. జలపాతాలు.. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం.. వీటిన్నింటి మధ్యలో కనిపించే గుడే "నెమలిగుండ్ల రంగనాయకస్వామి" ఆలయం. వారంలో శనివారం రోజు మాత్రమే తెరిచి ఉండే ఈ గుడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం జె.పుల్లలచెరువు గ్రామంలో ఉంది. ఇక్కడ స్వామి స్వయంభువుగా వెలిశారు. దీనికి కూడా ఓ కథ ఉంది.

స్థల పురాణం ఇదే: మయూర అనే మహర్షి నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం తపస్సును ప్రారంభించాడు. ఆ దీక్ష సమయంలోనే తన ముక్కుతో ఒక గుండాన్ని తవ్వాడు. నెమలి శిరస్సుతో ఉన్న మహర్షి గుండాన్ని నిర్మించాడు కాబట్టి దానికి నెమలిగుండం అనే పేరు వచ్చిందట. ఇక ఆ ప్రాంతంలోనే ఇసుకగుండంలో చెంచు జాతికి చెందిన బయన్న-బయ్యక్క దంపతులు, తమ కుమార్తె రంగలక్ష్మితో కలిసి నివసించేవారు.

సాధారణంగానే విష్ణు భక్తురాలైన రంగలక్ష్మి, పెరిగి పెద్దయ్యాక మహావిష్ణువును వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది. పెళ్లి వయసు వచ్చాక తమ ఆచారాన్ని పక్కనపెట్టి, పెద్దలతో గొడవపడి.. విష్ణువును పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో నెమలి గుండం చేరుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ దీక్షలో ఉన్న మయూర మహర్షిని కలిసి తన మనసులోని మాటను విన్నవించుకుని.. అతనితో కలిసి దీక్ష ప్రారంభించిందట. తపస్సు ఫలించి విష్ణుమూర్తిని పరిణయం చేసుకుంది. అలా ఈ ప్రాంతంలో మహర్షి కోరిక మేరకు శ్రీమన్నారాయణుడు రంగనాయకస్వామిగా అవతరించి స్వయంభువుగా కొలువుదీరాడనేది స్థల పురాణం.

అనంతరం స్వామి కోసం మయూర మహర్షి ఆలయాన్ని నిర్మించడంతో ఈ గుడి నెమలిగుండ్ల రంగనాయక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధిచెందింది. అయితే, వైకుంఠాన్ని వదిలిన విష్ణువును వెతుకుతూ లక్ష్మీదేవి నెమలిగుండ్లకు చేరుకుంది. అయితే ఇక్కడకు వచ్చినాక స్వామి వివాహం గురించి తెలుసుకుని.. విలపిస్తూ ఆలయానికి చేరువలో శిలగా మారిపోయిందట. ఆ కన్నీటికి నిదర్శనంగా ఇప్పటికీ ఇక్కడ బొట్టుబొట్టుగా నీరు ప్రవహిస్తోందని సమాచారం .

దాడి చేసే తేనెటీగలు: ఇక వారంలో ఒక్క శనివారం మాత్రమే దర్శనం ఇచ్చే రంగనాథ స్వామిని దర్శించుకునేందుకు పలు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు వస్తారు. ఈ స్వామిని చూడాలంటే మెట్లెక్కి పైకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేవలం శనివారం మాత్రమే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసం శుద్ధ పౌర్ణమి నుంచి తదియ వరకు బ్రహ్మోత్సవాల్లో నిర్వహిస్తారు.

ఇక గిరిజనులు తమ ఆరాధ్య దైవంగా కొలిచే ఈ స్వామికి తేనెటీగలు కాపలా ఉంటాయట. ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు నియమనిష్ఠలతో లేకపోయినా, ఏ మాత్రం మైలతో ఉన్నా తేనె టీగలు దాడి చేసి నెమలిగుండం దరిదాపుల్లోకి రానీయకుండా అడ్డుకుంటాయట. అలా తేనెటీగల దాడిలో భక్తులు గాయపడిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయని చెబుతారు స్థానికులు.

ఎలా చేరుకోవాలి: ఈ ఆలయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ వైపు నుంచి వచ్చేవారు రోడ్డు మార్గం ద్వారా మార్కాపురం జిల్లా కంభం చేరుకొని, అక్కడి నుంచి అటవీ మార్గంలో నెమలిగుండం రావాల్సి ఉంటుంది. అదే, రాయలసీమ నుంచి రావాలనుకునేవారు గిద్దలూరు మీదుగా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. ఇక, ప్రతి శనివారం ఆర్టీసీ ఈ రెండు ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తోంది.

