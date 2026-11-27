వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి ఆలయం- ఇక్కడ ఉన్న హుండీలోని డబ్బులను భక్తులకు పంచి పెడతారంట!- ఎందుకో తెలుసా?
Vengamamba Perantalu Temple : ఆ గ్రామంలో ఉన్న ఆలయ హుండీ నుంచి భక్తులు డబ్బులు రుణంగా తీసుకెళ్తారట! ఈ విశిష్టమైన ఆలయం ఎక్కడ ఉంది, ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 27, 2026 at 3:01 AM IST
సాధారణంగా మనం ఆలయాలకు వెళ్లినప్పుడు మనం చేస్తున్న వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కలిసి రావాలని, సంపదలు చేకూరాలని పూజలు చేసి, మొక్కులు మొక్కుకుంటూ ఉంటాం. ఇందుకోసం హుండీలో కానుకలు కూడా సమర్పించడం తెలిసిందే! దేవాలయాల్లో దైవానుగ్రహం కోసం కానుకలు సమర్పించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆనవాయితీ! అయితే ఒక చోట మాత్రం ఆలయ హుండీ నుంచి డబ్బులు భక్తులకు పంచి పెడతారంట! ఈ విశిష్టమైన ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి ఆలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక ప్రత్యేకమైన అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ భక్తులు అమ్మవారి హుండీలో డబ్బులు వేయడమే కాదు, తమ వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టడానికి అదే హుండీకి సంబంధించిన నిధుల నుంచి రుణంగా డబ్బులు కూడా తీసుకెళ్తారు! ఈ విశిష్టమైన ఆలయం పేరు శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి ఆలయం.
పేరంటాల అమ్మవారి ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఈ ఆలయం నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరు మండలం నర్రవాడ గ్రామంలో ఉంది. దత్తలూరు మండలం చుట్టుపక్కల గ్రామాలతో పోలిస్తే చాలా పెద్ద పట్టణం. ఈ పట్టణం మధ్యలో అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. దీని పరిసరాల్లో ఉలవవారిపాలెం, గూదేవరిపాలెం, వద్దిపాలెం అనే మూడు గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు గ్రామాలు కలిసి నర్రవాడలో ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు గ్రామాల కూడలిలో నర్రవాడలో ఉన్న వెంగమాంబ ఆలయం గొప్ప వైభవంతో, లక్షలాది భక్తులకు పవిత్రమైన క్షేత్రంగా అలరారుతోంది.
'వెంగమ్మ డబ్బు'- ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయం
ఈ ఆలయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయం ఉంది. భక్తులు తమ జీవితంలో కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించేటప్పుడు లేదా కుటుంబంలో శుభకార్యాలు వంటి ఏ ఇతర ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టేటప్పుడు అమ్మవారి హుండీ నుంచి కొంత మొత్తాన్ని రుణంగా తీసుకెళ్లి మొదటి పెట్టుబడిగా ఉపయోగిస్తారు. ఆ డబ్బును తిరిగి అమ్మవారికి వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లిస్తారు. గతంలో వ్యాపారులు తీసుకునే ఈ రుణాన్ని 'వెంగమ్మ డబ్బు' అని పిలిచేవారు. అంతేకాదు తీసుకున్న మొత్తాన్ని వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించే సంప్రదాయం కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహంతో తమ వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి చరిత్ర గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి చరిత్ర
అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయానికి సుమారు 400 నుంచి 500 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. స్థానిక స్థలపురాణం ప్రకారం, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో అంటే 16వ శతాబ్దంలో నర్రవాడ సమీపంలోని వడ్డిపాలెం గ్రామంలో పచ్చవ వెంగమనాయుడు, సాయమ్మ దంపతులకు వెంగమాంబ జన్మించినట్లు చెబుతారు. రేణుక దేవి అనుగ్రహంతో జన్మించిన అమ్మవారిగా భక్తులు ఆమెను ఆరాధిస్తారు.
సామాజిక చైతన్యం తెచ్చిన ధీరురాలు
శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారి జీవితంలో మరో గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో బలంగా పాతుకుని ఉన్న కులవివక్ష, అంటరానితనం వంటి సామాజిక అసమానతలను వ్యతిరేకిస్తూ అందరూ సమానమేననే సందేశాన్ని తన ఆచరణ ద్వారా చాటిన మహనీయురాలిగా స్థానిక సంప్రదాయంలో ఆమెకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
ఆలయ ప్రత్యేకతలు
భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయం అనేక ప్రత్యేకతలు నిలయం! శ్రీ వెంగమాంబ పేరంటాల అమ్మవారిని కొలిస్తే సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఉత్సవాలు- వేడుకలు
ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే ఆదివారం నుంచి గురువారం వరకు 5 రోజుల పాటు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ తిరునాళ్లలో భాగంగా ఈ ఉత్సవాలకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ సందర్భంగా పసుపు దంచే కార్యక్రమం, గ్రామోత్సవం, రథోత్సవం, వాహన సేవలు, కల్యాణోత్సవాలు, బండ్ల పొంగళ్లు, ప్రసిద్ధ ఎద్దుల బండ్ల పందాలు వంటివి వేడుకగా జరుగుతాయి.
విశేష అన్నదానం
ఉత్సవాల అనంతరం 16 రోజుల పాటు నిత్య అన్నదానంతో పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే నెల రోజులకు గురువారం రోజున 'నెల పొంగళ్లు' నిర్వహిస్తారు. ఒకవైపు భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ, మరోవైపు వ్యాపారాలు ప్రారంభించేవారికి ఆర్థికంగా తోడ్పడే ఒక ప్రత్యేక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఈ క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శించి అమ్మవారి నుంచి ఆర్థిక సాయం అందుకుని ఐశ్వర్యవంతులమవుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
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