ఐదో రోజు స్కందమాతగా భ్రమరాంబికమ్మ! సంతాన ప్రదాతగా పూజలు- అమ్మవారి అవతార పురాణ రహస్యాలివే!
శరన్నవరాత్రుల ఐదో రోజు నవదుర్గల్లో ఐదవ రూపమైన స్కందమాతను ఆరాధిస్తారు. ఒడిలో కుమారస్వామితో, పద్మాలను ధరించి కనిపించే స్కందమాత రూపం మాతృప్రేమకు, ధైర్యానికి, రక్షణకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.
Published : October 15, 2026 at 1:46 AM IST
Skandamata Devi Navaratri Day 5 2026 : దేశవ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దసరా సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శ్రీశైలంలో వెలసిన శ్రీ మల్లిఖార్జున స్వామి, భ్రమరాంబిక సన్నిధిలో శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక సంతాన ప్రదాత అయిన స్కంద మాతగా దర్శమనివ్వనున్నారు. అమ్మవారి ఈ అవతార విశేషాల గురించి ప్రస్తావించుకుందాం.
అమ్మల గన్నయమ్మ- ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ!
శ్రీ బమ్మెర పోతనామాత్యుడు రచించిన శ్రీమద్భాగవతం ఆరంభంలోనే ఒక అద్భుత పద్యం ఉంటుంది. "అమ్మలఁ గన్నయమ్మ, ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ, చాలఁ పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ" అంటూ మొదలై "దుర్గ, మాయమ్మ, కృపాబ్ధి నిచ్చుత మహత్త్వకవిత్వ పటుత్వ సంపదల్" అంటూ ముగిసే ఈ పద్యంలో ఆ జగన్మాత వైభవం అద్భుతంగా వర్ణించి ఉంటుంది. లోకాలను కన్నతల్లి అయిన ఆ జగన్మాత శరన్నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు సంతాన ప్రదాత అయిన స్కందమాతగా దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారిని ఈ అవతారంలో దర్శించినా, పూజించినా సంతానం లేని వారికి సత్సంతానం కలుగుతుందని పురాణోక్తి! అమ్మవారి ఈ స్కందమాత అవతార విశిష్టత గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
స్కందమాత స్వరూపం
శ్రీశైలంలో జరిగే శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలలో ఐదో రోజు శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక స్కందమాత అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. ముద్దులొలికే కుమారస్వామిని తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని సాక్షాత్కరించే అమ్మవారు మంచి సంతానాన్ని ప్రసాదించడమే కాదు, వారిని సంరక్షించుకోవడానికి అవసరమైన ధైర్యాన్ని, సంపదలను కూడా ప్రసాదిస్తుంది. ఒక తల్లి తన బిడ్డలను తీర్చిదిద్దే క్రమంలో పిల్లలతో గడిపే సమయాన్ని, అవసరాన్ని స్కందమాత అవతారం ద్వారా తెలియజేస్తుంది.
స్కందమాత విశిష్టత
నవదుర్గల్లో ఐదో అవతారం అయిన స్కందమాతను సంతాన ప్రదాతగా కొలుస్తారు. 'స్కంద' అనగా కార్తికేయుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి! 'మాత' అనగా తల్లి. అంటే స్కందుని తల్లి అని అర్థం. కుమారస్వామి దేవ సేనాధిపతిగా మారడానికి ఈ అమ్మవారే స్ఫూర్తి.
స్కందమాత అవతార విశేషం
స్కందమాతగా దర్శనమిచ్చే ఈ తల్లి సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి చతుర్భుజాలతో దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారి చతుర్భుజాల్లో ఒక చేతిలో తన కుమారుడైన స్కందుడిని ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకొని ఉంటారు. మరో చేతిలో అభయ ముద్ర, మిగిలిన చేతుల్లో పద్మాలను ధరించి దర్శనమిస్తారు. అందుకే ఈ తల్లిని 'పద్మాసినీ' అని కూడా పిలుస్తారు.
స్కందమాత అవతార పురాణ కథ
స్కాంద పురాణం ప్రకారం తారకాసురుడనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ గురించి కఠోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మ నుంచి అమరత్వాన్ని వరంగా పొందుతాడు. వరగర్వంతో తారకాసురుడు దేవతలను, ఋషులను, గంధర్వులను తీవ్రంగా బాధించాడు. ఈ రాక్షసుని బాధలు తట్టుకోలేక దేవతలు స్వర్గాన్ని విడిచి వెళ్లిపోతారు. అప్పుడు దేవతలంతా తారకాసురుని నుంచి విముక్తి కలిగించమని పరమ శివుని వేడుకుంటారు. తారకాసురుని సంహరించే శక్తివంతమైన పుత్రుడు శివపార్వతులకు కలిగితేనే రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది. అందుకే దేవతలంతా కలిసి శివపార్వతులకు వివాహం జరిపిస్తారు.
స్కందుని జననం
శివపార్వతులకు కార్తికేయుడనే నామధేయంతో స్కందుడు జన్మిస్తాడు. లోకాలను పట్టి పీడిస్తున్న తారకాసురుని స్కందుడు సంహరిస్తాడు. ఆనాటి నుంచి పార్వతి స్కందమాత లోక విఖ్యాతి చెందింది. నవదుర్గ మాతల్లో స్కందమాత కూడా ఒక స్వరూపంగా పూజలందుకుంటోంది. దేవీ నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు దుర్గాదేవిని స్కందమాతగా ఆరాధించే సంప్రదాయం అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉండేది.
ఏ రంగు పూలు? ఏ నైవేద్యం? ఏ రంగు వస్త్రం?
సాధారణంగా కుజ గ్రహం, గురు గ్రహం అనుకూలత వల్లనే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. అందుకే స్కందమాతగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి ఈ రోజు ఎరుపు లేదా బంగారు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. పసుపు పచ్చని చేమంతులతో, ఎర్రని మందారాలతో అమ్మను పూజించాలి. అమ్మవారికి ఈ రోజు నిమ్మకాయ పులిహోర, రవ్వకేసరి, దానిమ్మ పండు వంటి ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
ఈ శ్లోకం పఠించాలి!
నవరాత్రులలో ఐదో రోజు స్కందమాతను దర్శించి "సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రిత కరద్వయా శుభమస్తు సదా దేవి స్కందమాతా యశస్వినీ" అనే శ్లోకాన్ని పఠించాలి.
పూజాఫలం
శరన్నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు స్కందమాతను దర్శించి పూజిస్తే సంతానం లేని వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం. అలాగే ఈ అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే జ్ఞానం, ఆరోగ్యం, విజయం సిద్ధిస్తాయని, భక్తుల భయాలన్నీ తొలగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఓం శ్రీ స్కందమాతాయై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
మహా చండీదేవిగా కనకదుర్గమ్మ- అమ్మవారి ఈ ఉగ్రరూపం వెనుక ఉన్న విశేషాలివే!
కూష్మాండ దేవిగా శ్రీశైల భ్రమరాంబిక- ఈ అవతారం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇదే!