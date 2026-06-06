కుంభకోణం చుట్టూ నవగ్రహ దేవాలయాలు - గ్రహ దోషాలను తొలగించే 9 మహా క్షేత్రాలు!
తమిళనాడులోని కుంభకోణం పరిసర ప్రాంతాల్లో నవగ్రహాలకు అంకితమైన తొమ్మిది ప్రత్యేక దేవాలయాలు - ఈ క్షేత్రాలను దర్శించడం ద్వారా గ్రహ దోషాలు తొలగి నవగ్రహ అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం
Published : June 6, 2026 at 2:58 AM IST
Navagraha Temples Around Kumbakonam : తమిళనాడు ఆలయాలకు పుట్టినిల్లుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అందునా ఈ రాష్ట్రంలోని ఒక్క కుంభకోణంలోనే దాదాపు 2000 ఆలయాలు వెలసి ఉన్నాయి. అందుకే తమిళనాడు యాత్రలో కుంభకోణం దర్శనం ప్రధానమైనది. సాధారణంగా శివాలయంలో కానీ వేరే ఇతర ఆలయాలలో కానీ నవగ్రహాలను ప్రతిష్టించి ఉండడాన్ని చూస్తాం. కానీ కుంభకోణం చుట్టూతా నవగ్రహాల్లో ఒక్కో గ్రహానికి ఒక్కో ప్రత్యేక ఆలయం వెలసి ఉండడం విశేషం. ఈ కథనంలో కుంభకోణం పరిసరాల్లో వెలసిన నవగ్రహాల ఆలయాల విశేషాలు చూద్దాం.
నవ గ్రహ దేవాలయాలు
నవగ్రహాలు తొమ్మిది. తమిళనాడులోని కుంభకోణం క్షేత్రానికి అతి సమీపంలో ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క దేవాలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయాలను దర్శిస్తే చాలు గ్రహపీడలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఈ ఆలయాలనే నవగ్రహ స్థలాలు అని అంటారు. నవగ్రహ దేవాలయాల విశేషాలు చూద్దాం.
సూర్యనార్ కోయిల్ - తిరుమంగళం కుడి
నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యుడు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కుంభకోణం నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో సూర్యనార్ కోయిల్ పేరుతో సూర్యభగవానునికి ప్రత్యేక సూర్య దేవాలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలో సూర్య భగవానుడు ఆయన సతీమణులు అయిన ఉష, ఛాయా సమేతంగా వెలసి ఉన్నారు. ఈ ఆలయాన్ని క్రీ . శ 1075 -1120 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో నిర్మించినట్లు ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో కాశీ విశ్వేశ్వరుడు విశాలక్ష్మీని, నవగ్రహాలచే ప్రతిష్టించిన వినాయకుని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడం వలన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
తిరువైయార్ చంద్రగ్రహ దేవాలయం
తమిళనాడులోని తిరువైయారుకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో చంద్ర గ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. తిన్గాలుర్ కోవిల్ అని పిలువబడే చంద్ర దేవాలయంలోని చంద్ర భగవానుని దర్శనం మానసిక ప్రశాంతత, ఐహిక సుఖాన్ని, దీర్ఘాయుష్షును ప్రసాదిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాలలో వచ్చే ఫల్గుణ నక్షత్ర సమయాలలో చంద్రకాంతి ఇక్కడి ఆలయములోని శివలింగంపై సరాసరిగా ప్రసరించే దృశ్యం అద్భుతం.
అంగారక (కుజ) గ్రహ దేవాలయం - వైదీశ్వరన్ కోయిల్
తిరువైయార్కు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో కుజ దేవాలయం ఉంది. ఈ ఆలయానికి వైథీశ్వరన్ కోవిల్అని పేరు. అంగారకుడు అంటే కుజుడు అనేక వ్యాధులను పోగొడతాడని విశ్వాసం. ధైర్యం విజయం శక్తికి అంగారకుడే కారణం. ఇక్కడే జటాయువు, గరుడుడు, సూర్యుడు అంగారకుని పూజించారని స్థలపురాణం చెపుతోంది. వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగడంతో ఇబ్బందులు ఉన్నవారు ఈ అంగారక క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
బుధగ్రహ దేవాలయము - తిరువెన్నాడు
అంగారక ఆలయానికి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో బుధగ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. దాదాపు 3000 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో స్వామి శ్వేతా రన్యేశ్వరుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ అమ్మవారు బ్రహ్మ విద్య అంబికా దేవిగా కొలువై ఉన్నారు. వాల్మీకి రామాయణంలో కూడా ఈ దేవాలయం గురించిన ప్రసక్తి ఉందని పెద్దలు చెబుతారు. మహిమాన్వితమైన ఈ బుధగ్రహ దేవాలయాన్ని దర్శించిన వారికి వ్యాపారాభివృద్ధి, బుద్ధిబలం చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
బృహస్పతి (గురు) గ్రహ దేవాలయం ఆలంగుడి
కుంభకోణానికి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆలంగుడిలో గురు గ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. దీనినే గురుస్థానం అని కూడా అంటారు. గురు దక్షిణామూర్తి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్రం తమిళనాడులో ప్రఖ్యాతి గాంచిన దివ్యక్షేత్రము. దీనిని క్రీ.శ 1131 లో విక్రమ చోళ చక్రవర్తి నిర్మిచారని ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. సాక్షాత్తు శివుడే దేవ గురువు బృహస్పతిగా, గురు దక్షిణామూర్తిగా పూజలందుకుంటున్న ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని గురుడికి ఇష్టమైన గురువారం నాడు దర్శిస్తే ఆటంకాలు తొలగి, ఇక పూర్తి కావు అని అనుకున్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయని విశ్వాసం.
శుక్ర గ్రహ దేవాలయం - కామ్చనూరు.
సూర్యనార్ కోవిల్ నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో శుక్ర గ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రానికి పలాశవనం, బ్రహ్మపరి, అగ్నిస్థలము అని పేర్లు కూడా ఉండడం విశేషం. ఇక్కడే బ్రహ్మ దేవుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల వివాహాన్ని దర్శించాడట. ఇక్కడ భర్తలు తమ భార్యల ఆరోగ్యం కోసం పూజలు చేస్తారు. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం వలన ఐశ్వర్యం, సుఖభోగాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
శని గ్రహ దేవాలయం - తిరునల్లార్
కుంభకోణానికి 53 కిలోమీటర్ల దూరంలో, కరైకాల్కు 5 కి.మీ దూరంలో తిరునల్లార్ శనీశ్వర దేవాలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలో వెలిసిన స్వామి వారి పేరు దర్భా రణ్యేశ్వరుడు. ఇక్కడ వెలసి ఉన్న నల తీర్థంలో స్నానం చేస్తే సర్వపాపాలు హరించి పోతాయని విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే ఏలినాటి శని బాధలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
రాహు గ్రహ దేవాలయం - తిరునాగేశ్వరం.
కుంభకోణానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో రాహుగ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. ప్రపంచంలోనే రాహువుకు ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఏకైక ఆలయం ఇదే! ఇక్కడి శివుడు నాగనాద స్వామి. అమ్మవారు గిరి గుజాంబికా దేవి. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ రాహుకాల సమయంలో శివునికి పాలాభిషేకం చేస్తారు. ఆ పాలాభిషేకం జరిపినప్పుడు రాహువు శిరస్సు పై నుంచి పాలు పోస్తే కంఠ భాగం అంటే మెడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి పాలు అన్ని నీలం రంగులోకి మారతాయి. ఇక్కడ పూజలు చేసుకునే వారికి రాహు దోషాలు పోతాయని విశ్వాసం.
కేతు గ్రహ దేవాలయం - కిల్ పేరుంపళ్లమ్.
తిరువేన్నాడ్ నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేతు గ్రహ దేవాలయం వెలసి ఉంది. ఇక్కడి శివుడు మహా మహిమాన్వితుడు. రాహుకేతువులు జంట సర్పాకారంలో కలిసి ఉండి, క్షీర సాగర మథనం లో శివునికి సాయం చేశారని ప్రతీతి. ఈ ఆలయములో కేతు గ్రహ దోషానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. నవగ్రహాలకు సంబంధించిన ఈ 9 క్షేత్రాలలో ఉన్న 9 పుష్కరిణిలలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి, 12 వారాలు నవగ్రహాలను ఆరాదిస్తే, నవగ్రహాలకు సంబంధించిన సకల దోషాలు తొలగుతాయని, నవగ్రహాల అనుగ్రహంతో సుఖశాంతిమయమైన జీవనం గడుపుతారని శాస్త్రవచనం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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