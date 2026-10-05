ఆ పరమేశ్వరుని ఆలయంలో పూజలు చేస్తే- శని, రాహు, కేతు దోషాలు మటుమాయం!
అసోంలోని గువాహటిలో నవగ్రహ ఆలయంలో సాధారణ గ్రహ విగ్రహాలకు బదులుగా తొమ్మిది శివలింగాలు- మధ్యలోని శివలింగం సూర్యునికి ప్రతీక మిగిలిన ఎనిమిది లింగాలు ఇతర గ్రహాలకు ప్రతీక
Published : October 5, 2026 at 3:00 AM IST
Navagraha Temple Guwahati : చిత్రాచల్ శిఖరాలపై నవగ్రహాల రూపంలో పరమేశ్వరుడు కొలువై ఉన్నాడు. శివలింగాల రూపంలో వెలసిన నవగ్రహాలు, శివుడే నవగ్రహాలుగా మారిన వైనం ఇది. తొమ్మిది శివలింగాలు తొమ్మిది రంగుల వస్త్రాలతో అలంకారించి ఉంటాడు. సాధారణంగా ఆలయాల్లోని నవగ్రహాల మండపంలో ఆయా గ్రహాలకు అధిపతులైన సూర్యుడు, చంద్రుడు, రాహువు, శని, బృహస్పతి, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు, కేతువు విగ్రహాలను దర్శించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు, అభిషేకాలు చేయడం ఆనవాయితీ. కానీ అసోం రాష్ట్రంలోని గువాహటిలోని చిత్రాచల్ శిఖరాలపై వెలసి ఉన్న నవగ్రహాల మందిరంలో మాత్రం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే నవగ్రహాల రూపంలో కొలువై పూజలందుకుంటున్నాడు. దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ నవగ్రహ ఆలయాల్లో ఈ ఆలయం కూడా ఒకటి. ఈ అరుదైన, అద్భుతమైన ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆలయ విశిష్టత
సాధారణంగా నవగ్రహ ఆలయాల్లో నవగ్రహాల విగ్రహాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ నవగ్రహ ఆలయంలో మాత్రం నవగ్రహాలు విగ్రహాల రూపంలో కాకుండా, తొమ్మిది వేర్వేరు శివలింగాల రూపంలో కొలువై ఉండటం విశేషం.
ఆలయ చరిత్ర
పరమ శివుడు నవగ్రహాల రూపంలో కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయం అస్సాంలోని అత్యంత పురాతన దేవాలయాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయాన్ని మొదట ఎవరు స్థాపించారనే దానిపై కచ్చితమైన సమాచారం అందుబాటులో లేనప్పటికీ 16వ శతాబ్దంలో కోచ్ రాజులు మొదటిసారిగా ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 1697వ సంవత్సరంలో సంభవించిన అతిపెద్ద భూకంపంలో ఈ ఆలయం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. తదనంతర కాలంలో ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన అహోం స్వర్గదేవ్ రాజేశ్వర సింహ అనే రాజు 1752లో ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించి ఆలయంలో శివలింగాల రూపంలో నవగ్రహాలను ప్రతిష్టించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
గ్రహ దోషాలు పోగొట్టే గ్రహ లింగాలు
ఈ ఆలయంలో శివలింగాల రూపంలో వెలసిన నవగ్రహాలను గ్రహ లింగాలని అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ తొమ్మిది లింగాలు తొమ్మిది ఖగోళ గ్రహాలకు సంకేతమని భక్తులు భావిస్తారు. ఆ గ్రహాలకు సంకేతంగా తొమ్మిది శివలింగాలకు తొమ్మిది రంగు వస్త్రాలను ఆలయ అర్చకులు అలంకరించడం విశేషం.
నవగ్రహాల విశేషాలు
శివలింగాల రూపంలో కొలువై ఉన్న నవగ్రహాలలో మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన లింగం గ్రహాధిపతి సూర్య భగవానుని సూచిస్తుంది. సూర్యునికి వృత్తాకార వలయంలో ఇతర నవగ్రహాలు కొలువై ఉంటారు.
శిల్పుఖురి
ఈ నవగ్రహ ఆలయానికి అనుసంధానంగా, దాని దక్షిణపు లోయలో ఒక నవకుణ్య చెరువును తవ్వారు. ఈ చెరువును శిల్పుఖురి అని పిలుస్తారు. నవగ్రహ లింగాల దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు ఈ చెరువులో స్నానం చేసి నవగ్రహ లింగాలను దర్శనం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ!
ఆలయ పూజావిధానాలు
ఆలయంలో ప్రతిరోజు నవగ్రహాలకు నిత్య పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే ఆదివారం సూర్యునికి, సోమవారం చంద్రునికి, మంగళవారం కుజునికి, బుధవారం బుధునికి, గురువారం బృహస్పతికి, శుక్రవారం శుక్రునికి, శనివారం శని భగవానునికి ఇలా ఆయా వారాలను అనుసరించి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు జరుగుతాయి.
పర్వదినాలు- ప్రత్యేక పూజలు
ఈ క్షేత్రంలో నిత్య పూజలతో పాటు ఆలయంలో జరిగే రోజువారీ నవగ్రహ పూజలతో పాటు, ప్రతి సంవత్సరం మాఘ, ఫాల్గుణ మాసాల్లో, సంక్రాంతి పర్వదినాలలో మూడు రోజుల పాటు మహా యజ్ఞం నిర్వహిస్తారు. అసోంలోని ఇతర శక్తి పీఠాలు, సిద్ధ పీఠాల మాదిరిగా ఈ ఆలయంలో యజ్ఞశాల లేదు. వివిధ గ్రహ లింగ పూజలతో పాటు, గ్రహ శాంతి హోమాలు, వివిధ రకాల నైవేద్యాలు, బలిదానాలు ఆయా సంప్రదాయాలను అనుసరించి నిర్వహిస్తుంటారు.
గ్రహ దోష పరిహార పూజలు
జాతకంలో నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నవారు, శని దోషాలతో ఇబ్బంది పడేవారు, రాహు కేతు, కాలసర్ప దోష సమస్యలు ఉన్నవారు ఇక్కడ జరిగే విశేష పూజలు, గ్రహ దోష నివారణ పూజలు జరిపించుకోవడం వలన అన్ని రకాల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అసోంలోని గువాహటికి చేరుకోవడానికి రైలు, విమాన సౌకర్యాలున్నాయి. గువాహటి నగరంలోని సిల్పుఖురి ప్రాంతంలో ఉన్న చిత్రాచల్ కొండపైకి ఆటోలు, ట్యాక్సీల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. సకల గ్రహ దోషాలు తొలగించే ఈ నవగ్రహ లింగాల ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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