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నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు ఇలా చేస్తే- అన్ని గ్రహదోషాల నుంచి ఉపశమనం ఖాయం!

జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలో నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ప్రత్యేకమైన పద్ధతి, సంఖ్యలు- ఏ గ్రహానికి ఏ రోజు ప్రదక్షిణ చేయాలి?- రాహు, కేతువులకు ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేయాలి?

Navagraha Pradakshina Rules
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 3:02 AM IST

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Navagraha Pradakshina Rules and Benefits : నవగ్రహాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి. అందుకే పద్ధతి ప్రకారం నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రదక్షిణలు చేయడంలో కొన్ని నియమాలు పాటించడం వలన సంపూర్ణ ఫలం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.

గ్రహగతుల తో జీవన గమనం!
నవగ్రహాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి. కానీ నవగ్రహాలను దర్శించడానికి, పూజించడానికి భక్తులు కొంత భయపడుతుంటారు. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు ఎలా చేయాలి ? ఎన్నిసార్లు చేయాలి? అనే సందేహం ఉండడం వలన ఈ అపోహ నెలకొంటుంది. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఏ నియమాలు పాటించాలో తెలియకపోవడం కూడా ఈ భయానికి ఒక కారణం. అయితే నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ఒక పద్ధతి ఉంది. పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జీవన గతి మార్చే గ్రహగతి
మానవ జీవితం, మానసిక పరిస్థితి ప్రధానంగా వారి వారి గ్రహాల స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. గ్రహస్థితిలో మార్పులు వల్లనే ఎవరి జీవితంలో అయినా ఒడిదుడుకులు ఎదురవ్వడం లేదా లాభాలు, సంతోషాలు కలిసి రావడం జరుగుతుంటాయి. నవగ్రహాలకు చేసే ప్రదక్షిణలు మనిషి కష్టనష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకుంటుంది. నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతి వుంది. ఆ పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది.

నవగ్రహాలను తాకరాదు
కొంతమంది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నప్పుడు నవగ్రహాలను తాకుతూ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటారు. సాధ్యమైనంత వరకూ ఇలా తాకకుండానే ప్రదక్షిణలు చేయాలి.

పరిక్రమ విధానం
నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయడానికి మంటపంలోకి ప్రవేశించే ముందు, సూర్యుడిని చూస్తూ లోపలికి ప్రవేశించి ఎడమ వైపు నుంచి అంటే చంద్రుని వైపు నుంచి కుడివైపునకు తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయడం ఉత్తమం. ప్రదక్షిణలు పూర్తయ్యాక కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు రాహువు, కేతువులను స్మరిస్తూ మరో రెండు ప్రదక్షిణలు చేయాలి. చివరగా నవగ్రహాల్లో ఒక్కొక్క గ్రహం పేరు స్మరించుకుంటూ ఒక ప్రదక్షిణ చేసి, నవగ్రహాలకు వీపు చూపకుండా వెనుకకు రావాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

శుచి శుభ్రత ముఖ్యం
నవగ్రహాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి. అందుకే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నవగ్రహాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు. శుచిగా స్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించినప్పుడు మాత్రమే నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేయాలి. సాధారణంగా శివాలయాల్లో నవగ్రహాలకు ప్రత్యేకమైన సన్నిధి ఉంటుంది. ముందుగా మూలవిరాట్టు అయిన శివుని దర్శించుకుని బయటికి వచ్చాక నవగ్రహాలను దర్శించి ప్రదక్షిణలు చేయాలి.

ఈ శ్లోకం పఠించాలి
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నప్పుడు "ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమ:!" అనే శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయాలి. ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నంత సేపూ నవగ్రహ స్తోత్రాలు చదవాలి. 9 గ్రహాలను స్తుతిస్తూ శ్లోకాలు చదివి 9 ప్రదక్షిణలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాహు, కేతువులకు మరో రెండు ప్రదక్షిణలు అంటే మొత్తం 11 చేస్తే చాలా మంచిదంటారు. అసురులైన రాహుకేతువులను ఈ విధంగా సంతృప్తిపర్చడం వల్ల వారి కారణంగా ఆటంకాలు వుండవని నమ్మకం.

ఏ రోజుల్లో చేయాలి?
సాధారణంగా నవగ్రహాలకు శనివారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచిది. అయితే ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆయా గ్రహాలకు నిర్దేశించిన ప్రత్యేక రోజుల్లో చేయడం మంచిది. అదెలాగంటే, సూర్య గ్రహ అనుకూలత కోసం ఆదివారం, చంద్ర గ్రహ అనుకూలత కోసం సోమవారం, కుజ గ్రహ అనుకూలత కోసం మంగళవారం, బుధ గ్రహ అనుకూలత కోసం బుధవారం, గురు గ్రహ అనుకూలత కోసం గురువారం, శుక్రగ్రహ అనుకూలత కోసం శుక్రవారం, శని గ్రహ అనుకూలత కోసం శనివారం ప్రదక్షిణలు చేయడం మంచిది. అయితే ఏ రోజు చేసినా రాహుకేతువులు కలుపుకుని మొత్తం 11 ప్రదక్షిణలు తప్పనిసరిగా చేయాలి. అప్పుడే నవ గ్రహాల అనుకూలత లభిస్తుంది.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.


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