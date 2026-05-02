ETV Bharat / spiritual

జీవిత సమస్యలన్నింటికీ నవగ్రహాలే కారణమా? ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ పరిహారం చేయాలి?

జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యల వెనుక నవగ్రహాల ప్రభావం- ఏ సమస్యకు ఏ గ్రహం కారణం? వాటి నివారణకు ఏ పరిహారాలు పాటించాలి?

Navagraha
Navagraha (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 2:27 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Navagraha Dosha Remedies Solutions : సమస్య లేని మనిషంటూ ఉండడు. పరిష్కారం లేని సమస్యంటూ ఉండడు. జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య లేని వారంటూ ఈ భూమిపై ఎవరు ఉండరు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో విధమైన సమస్య. మన పురాణాల ప్రకారం చూస్తే ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. అయితే ఆ పరిష్కారాన్ని కనుగొనడంలోనే మనిషి గొప్పతనం ఉంటుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్యకు నవగ్రహ సంచారమే కారణమని తెలుస్తోంది. అయితే ఏ సమస్యకు ఏ గ్రహం కారణమవుతోంది? ఏ సమస్య నివారణకు ఏ గ్రహానికి ఎలాంటి పరిహారాన్ని పాటించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నవగ్రహ సంచారం - అత్యంత శక్తివంతం
నిత్యజీవితంలో సమస్యలకు నవగ్రహాల కదలికలు కారణం. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని పరిశీలించి ఏ గ్రహ సంచారం వలన సమస్యలు కలుగుతున్నాయో కనుగొని ఆయా గ్రహ దోషాలకు పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్య అకస్మాత్తుగా తొలగక పోయినా సమస్యను ఎదుర్కోగల ధైర్యం, స్థైర్యం లభిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ గ్రహ దోషం వలన ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? వాటి నివారణకు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

1.సమస్య - ఆర్థిక సమస్యలు
నవగ్రహాలలో శుక్రుడు ధనకారకుడు, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించేవాడు. జాతకం ప్రకారం శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు వేధిస్తాయి. అలాంటప్పుడు శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించాలి. ఆ పరిహారాలేంటో చూద్దాం.

పరిహారం - ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ఐశ్వర్యం కలగాలంటే ఏం చేయాలి?
శుక్రవారం రోజు మహాలక్ష్మి దేవిని ఆరాధించాలి. తెల్లని వస్త్రాలు, పాలు లేదా పెరుగు దానం చేయాలి. ప్రతి శుక్రవారం శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తరం, శ్రీసూక్తం చదువుతూ, ముత్తైదువులకు పసుపు కుంకుమలు ఇవ్వాలి. ఇంట్లో పరిశుభ్రత పాటించడం శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కూడా పరిశుభ్రత ఉన్నచోటే స్థిరనివాసం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే మనం నివసించే ఇల్లు, ఇంటి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

2. సమస్య - పిల్లలతో సమస్య ఉంటే
జాతకం ప్రకారం గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే సంతానానికి సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఉదాహరణకు సంతానం వృద్ధిలోకి రాకపోవడం, చదువులో వెనక పడడం, సంతానం కలగడంలో ఇబ్బందులు వంటి సమస్యలు తొలగాలంటే బృహస్పతి గ్రహ దోషానికి పరిహారాలు పాటించాలి.

పరిహారం - పిల్లల ఎదుగుదల లేదా సంతాన సమస్యల కోసం ఏం చేయాలి?
గురువారం రోజు దక్షిణామూర్తిని లేదా దత్తాత్రేయ స్వామిని పూజించాలి. శనగలు దానం చేయడం మంచిది. గురువారం రోజు పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. అరటి చెట్టుకు నీరు పోసి నమస్కరించుకోవాలి. పెద్దలను, గురువులను గౌరవించడం వల్ల గురు అనుగ్రహం వేగంగా లభిస్తుంది. సంతానానికి సంబంధించిన సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి.

3. సమస్య - అనారోగ్య సమస్యలు
జాతకం ప్రకారం అంగారకుడు బలహీనంగా ఉంటే అనారోగ్య సమస్యలు ముఖ్యంగా బీపీ, రక్తానికి సంబంధించిన సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు తొలగాలంటే అంగారక గ్రహ దోషానికి పరిహారాలు పాటించాలి.

పరిహారం - శారీరక సమస్యలు, రక్త సంబంధిత ఇబ్బందుల కోసం ఏం చేయాలి?
అంగారకుడు ప్రధానంగా ఆరోగ్యాన్ని, ధైర్యాన్ని ప్రసాదించేవాడు ఈ గ్రహ దోష పరిహారానికి మంగళవారం రోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని లేదా హనుమంతుడిని పూజించాలి. కందిపప్పు దానం చేయాలి. మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పఠించాలి. ఎర్రటి పువ్వులతో పూజ చేయడం శ్రేయస్కరం. హనుమంతుని సింధూరంతో పూజించడం కూడా మంచి పరిహారం.

4. సమస్య - మానసిక అశాంతి, మనో వ్యాధులు
జాతకం ప్రకారం చంద్ర గ్రహం అనుకూలంగా లేనప్పుడు మానసిక ప్రశాంత లేకపోవడం, డిప్రెషన్ వంటి మానసిక వ్యాధులు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు చంద్ర గ్రహ దోషాన్ని తొలగించే పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి.

పరిహారం - మానసిక ఆందోళనలు తొలగి ప్రశాంతత కలగాలంటే ఏం చేయాలి?
నవగ్రహాలలో చంద్రుడు ప్రధానంగా మనఃకారకుడు. ఈ గ్రహానికి సంబంధించిన దోషాలు తొలగాలంటే సోమవారం రోజు శివపార్వతులను పూజించాలి. బియ్యం లేదా పాలు దానం చేయాలి. ప్రతి సోమవారం రాత్రి చంద్ర దర్శనం చేసుకోవాలి. ధ్యానం చేయడం వల్ల చంద్రుని ప్రభావం సానుకూలంగా మారుతుంది. తల్లిని గౌరవించడం చంద్రగ్రహ దోషానికి ప్రధాన పరిహారం.

5. సమస్య - సమాజంలో గౌరవభంగం, తరచూ అవమానాలు
జాతకం ప్రకారం సూర్య గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం వాటిల్లుతుంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు తగ్గుతాయి. తరచుగా అవమానాలకు గురి కావాల్సివస్తుంది. అలాంటప్పుడు సూర్య గ్రహ దోషాన్ని తొలగించే పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి.

పరిహారం - సమాజంలో గౌరవం, తండ్రి తరపు ఆస్తి, ప్రభుత్వ పనుల్లో విజయం కోసం ఏం చేయాలి?
నవగ్రహాలలో సూర్యుడు ప్రధానంగా గౌరవం, కీర్తి కలిగించేవాడు. ఈ గ్రహానికి సంబంధించిన దోషాలు తొలగాలంటే ఆదివారం రోజు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. గోధుమలు దానం చేయాలి. ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో 'ఆదిత్య హృదయం' పఠించాలి. రాగి పాత్రలో ఎర్రని పూలు, అక్షింతలు వేసిన నీటిని సూర్యునికి అర్ఘ్యంగా సమర్పించాలి.

6. సమస్య - ఉద్యోగం లేకపోవడం, నిరుద్యోగం
జాతకం ప్రకారం శని గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే ఉద్యోగం దొరకక పోవడం, ఉన్న ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లేకపోవడం, తరచుగా ఉద్యోగాలు మారాల్సి రావడం వంటి ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శనిగ్రహ దోషాలను తొలగించే పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి.

పరిహారం - పనిలో ఆటంకాలు, నిరుద్యోగ సమస్యల కోసం ఏం చేయాలి?
నవగ్రహాల్లో శనీశ్వరుడు ప్రధానంగా ఉద్యోగం, వృత్తి పరమైన ప్రయోజనాలు కలిగించేవాడు. శని అనుకూలంగా లేనప్పుడు శని గ్రహ దోషాలు తొలగాలంటే శనివారం రోజు ఆంజనేయ స్వామిని, వేంకటేశ్వర స్వామిని పూజించాలి. నవగ్రహాల వద్ద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి. శనివారం శనికి తైలాభిషేకం చేయించాలి. శనివారం నాడు నల్ల నువ్వులు దానం చేయాలి. శ్రామికులకు, కార్మికులకు పేదవారికి సహాయం చేయడం వల్ల శని దేవుడు త్వరగా ప్రసన్నుడవుతాడు.

7. సమస్య - కుటుంబ సమస్యలు
జాతకం ప్రకారం రాహు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే కుటుంబ సమస్యలు, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి వివాదాలు, కోర్టు సమస్యలు అధికంగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు రాహుగ్రహ దోష నివారణకు పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగించుకోవచ్చు.

పరిహారం - కుటుంబంలో గొడవలు, మానసిక భ్రమల నుంచి బయటపడటానికి ఏం చేయాలి?
నవగ్రహాలలో రాహువు ప్రధానంగా కుటుంబ సౌఖ్యానికి కారకుడు. రాహు గ్రహ దోష నివారణకు శనివారం కానీ, మంగళవారం, శుక్రవారం రాహుకాల సమయంలో దుర్గా దేవిని పూజించాలి. మినుములు దానం చేయాలి. రాహుకాలంలో దుర్గా దేవికి నిమ్మకాయ దీపం వెలిగించడం చాలా శక్తివంతమైన పరిహారం. కుక్కలకు ఆహారం పెట్టడం కూడా మంచిది.

8. సమస్య - ఒంటరితనం, వైరాగ్యం, చర్మ సమస్యలు
జాతకం ప్రకారం కేతువు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే ఒంటరితనం, ఆధ్యాత్మిక వైరాగ్యం, చర్మ సమస్యలు వంటివి ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు కేతుగ్రహ దోషానికి పరిహారాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి.

పరిహారం - ఒంటరితనం, ఆధ్యాత్మిక వైరాగ్యం, చర్మ సమస్యల కోసం ఏం చేయాలి?
నవగ్రహాలలో కేతువు ప్రధానంగా ఒంటరితనం, ఆధ్యాత్మిక వైరాగ్యం వంటి వాటికీ అధిపతి. కేతుగ్రహ దోష పరిహారం కోసం మంగళవారం లేదా బుధవారం వినాయకుడిని పూజించాలి. నవధాన్యాలు దానం చేయాలి. ప్రతిరోజూ గణపతి అథర్వశీర్షం లేదా సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం చదవాలి. వీలైనప్పుడల్లా పక్షులకు గింజలు వేయాలి.

9. సమస్య - రుణబాధలు, వ్యాపారంలో నష్టాలు
జాతకం ప్రకారం బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే వ్యాపార పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు లేకపోవడం, అప్పులు పెరగడం, వ్యాపారంలో పురోగతి లేకపోవడం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కోసం బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించాలి.

పరిహారం - వ్యాపారంలో నష్టాలు, వ్యాపార వృద్ధి లేనప్పుడు ఏమి చేయాలి?
నవగ్రహాలలో బుధుడు వ్యాపార స్థానానికి చెందిన గ్రహం. బుధ గ్రహ దోషానికి బుధవారం రోజు పెసర పప్పు పొంగలి, పచ్చని అరటి పళ్ళు వినాయకునికి నివేదించి అనంతరం పేదలకు దానం చెయ్యాలి. బుధవారం రోజున విష్ణుమూర్తి అవతారాలు సంబంధించిన ఆలయాలను దర్శించడం వలన బుధ గ్రహ దోషం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది. వివిధ రకాల సమస్యలకు కారణమైన ఆయా గ్రహాల అనుగ్రహం పొందడానికి చేయవలసిన సులభమైన, ప్రభావవంతమైన పరిహారాలు పాటించడం వలన సుఖమయ జీవితాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఏ పరిహారమైనా పూర్తి నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో, భక్తితో మాత్రమే చేయాలి. క్రమం తప్పకుండా 11 లేదా 21 వారాలు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

NAVAGRAHA EFFECTS
ASTROLOGY REMEDIES TELUG
ASTROLOGY REMEDIES TELUGU
LIFE PROBLEMS ASTROLOGY
NAVAGRAHA DOSHA REMEDIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.