శరన్నవరాత్రుల్లో 9 రూపాల్లో అమ్మవారిని ఎందుకు పూజిస్తారు? ఒక్కో రూపం వెనుక ఉన్న విశిష్టత ఇదే!
దేవీ నవరాత్రుల్లో ఆదిశక్తి అమ్మవారికి తొమ్మిది రూపాలుగా నవ దుర్గా పూజ దర్శనమిస్తారు. నవదుర్గలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే ధైర్యం, జ్ఞానం, శాంతి, శ్రేయస్సు కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.
Published : October 9, 2026 at 4:23 AM IST
Nine Forms Of Goddess Durga : ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ప్రారంభం కానున్న దేవి నవరాత్రులు! శక్తి ఆరాధనకు శ్రేష్ఠమైన శరన్నవరాత్రులు! నవదుర్గలుగా తొమ్మిది రూపాల్లో పూజలందుకునే ఆదిశక్తి! అభీష్ట సిద్ధిని కలిగించే నవదుర్గల ఆరాధన
నవదుర్గల విశిష్టత
దేవీ నవరాత్రుల్లో ఆది శక్తిని తొమ్మిది రూపాలుగా పూజించటం జరుగుతుంది ఇవే! ఈ స్వరూపాలే నవదుర్గలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ తొమ్మిది రూపాలను శ్రద్ధాభక్తులతో పూజిస్తే సకల విజయాలు, సుఖశాంతులు, అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. అసలు ఇంతకూ ఎవరీ నవదుర్గలు? ఆ స్వరూపాల విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ప్రథమ రూపం - శైలపుత్రి విశిష్టత
పర్వతరాజైన హిమవంతుని కుమార్తె పార్వతి దేవిని శైలపుత్రి అంటారు. ఈ అమ్మ వారినే గిరిజ అని, హైమవతి అని కూడా పిలుస్తారు! ఈ తల్లి ఒక చేతిలో శూలం మరొక చేతిలో కమలధరించి ఉంటుంది! ఈమె వృషభాన్ని వాహనంగా కలిగి ఉంటుంది. కోరిన కోర్కెలు తీర్చగల తల్లి అయిన శైలపుత్రిని పూజిస్తే స్థైర్యం, ధైర్యం కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ద్వితీయ రూపం- బ్రహ్మచారిణి విశిష్టత
ఆదిశక్తి ఈ స్వరూపం తపస్సును ఆచరించే రూపం. ఈ అమ్మ వారిని తపశ్చారణి అని అంటారు! ఈ తల్లి తన కుడి చేతిలో జప మాల, ఎడమ చేతిలో కమండలంతో శ్వేత వస్త్రాలను ధరించి ఉంటుంది! జ్ఞాన దాయిని, మెాక్ష ప్రసాదిని అయిన బ్రహ్మచారిణి ఆరాధిస్తే జ్ఞానం, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయని విశ్వాసం.
తృతీయ రూపం- చంద్రఘంట విశిష్టత
ఆదిశక్తి ఈ స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే జగదాంబ సింహ వాహిని. ఈ తల్లి ధనుస్సు, బాణం గద, శూలం, పాశం మొదలగు ఆయుధాలు, పద్మ కమండలం, అభయ, వరద హస్తాలతో పది చేతులలో కలిగి ఉంటుంది. నవరాత్రుల్లో జగదాంబను చంద్రఘంట స్వరూపంలో పూజిస్తే ఆ తల్లి దైర్యాన్ని వీరత్వాన్ని సకలాభిష్టాలను నెర వేరుస్తుందని విశ్వాసం.
చతుర్థ రూపం - కుష్మాండ స్వరూపం విశిష్టత
తన మందహాసంతో విశ్వాన్ని సృష్టించిన ఆదిశక్తి స్వరూపమే ఈ కూష్మాండ! గుమ్మడి రూపంలో భూమండలావ్ని కల్పించిన తల్లి ఈ జగదాంబ! ఈ తల్లి తన అమృత హస్తాల్లో చక్రం, గద, ధనుస్సు, బాణం మొదలగు ఆయుధాలను, కమండలం, అమృత కలశం, జపమాల, పద్మంలను ధరించి ఉంటుంది. ఈ కుష్మాండ దేవి తనను ఆరాధించిన భక్తులకు ఆయురారోగ్యాలను ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది.
పంచమ రూపం - స్కంధమాత విశిష్టత
శరన్నవరాత్రుల్లో ఆదిశక్తిని స్కందమాత స్వరూపంలో కుమార స్వామి తల్లిగా, సింహవాహినిగా, అష్టభుజ దేవిగా ఆరాధిస్తారు! ఈ తల్లి తనను ఆశ్రయించిన భక్తులకు మోక్షాన్ని, జ్ఞానాన్ని, శాంతి సౌఖ్యాలను ప్రసాదిస్తుంది. ఈ మాతను కొలిస్తే సంతాన సౌభాగ్యం కలుగుతుంది.
షష్ఠ రూపం - కాత్యాయనీ దేవి విశిష్టత
ఆదిశక్తి కాత్యాయన మహర్షి తపస్సుకు మెచ్చి ఆయన ఇంట పుత్రికగా జన్మించిందని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది. అందుకే ఈ తల్లిని కాత్యాయని అంటారు. త్రిమూర్తుల, సర్వ దేవీ దేవతల శక్తులతో కూడిన మహిషాసుర మర్ధినిగా ప్రసిద్ధం. వీరత్వానికి, ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన ఈ తల్లిని పూజిస్తే కష్టాలు, బాధలు తొలగి మనోభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని అంటారు.
సప్తమ రూపం - కాళరాత్రి విశిష్టత
దుష్ట శిక్షణకు భయంకరమైన రూపం దాల్చిన దుర్గాదేవి స్వరూపమే కాళరాత్రి! సర్వ దుష్ట భయంకరి శిష్ట అభయంకరి అయిన ఈ తల్లి గాడిద మీద శిరోజాలు విరబోసుకుని ఉంటుంది. తనను ఆశ్రయించిన భక్తులకు ఈమె సర్వదా శుభాలను కలిగిస్తుంది. ఈ తల్లిని పూజిస్తే శత్రు బాధలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
అష్టమ రూపం - మహాగౌరి విశిష్టత
ఆదిశక్తి అష్టమ స్వరూపమే మహాగౌరీ! ఈమెనే భైరవీ స్వరూపం అని కూడా అంటారు. ఈ తల్లి శ్వేత వర్ణంలో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. తన అమృత హస్తాల్లో డమరుకం, త్రిశూలం, అభయ, వరద ముద్రలతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. సర్వ మంగళ కారిణి అయిన ఈ తల్లి తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల పాపాలను హరించి, సకల కోరికలను నెరవేరుస్తుంది.
నవమ రూపం - సిద్ధిధాత్రి విశిష్టత
దుర్గాదేవి ఈ సిద్ధిదాత్రి స్వరూపం అణిమ, గరిమ మొదలైన అష్ట మహా సిద్ధులు ప్రసాదిస్తుంది. ఈ తల్లి తన చతుర్భుజాల్లో శంఖ,చక్ర, గదా, పద్మాలను ధరించి, కమలవాసినియై దర్శనమిస్తుంది. సర్వ సిద్ధి ప్రదాయిని అయిన ఈ తల్లి తన భక్తులకు సర్వైశ్వర్యాలను, సర్వాభిష్టాలను ప్రసాదిస్తుంది. దేవి నవరాత్రులలో ఈ తొమ్మిది రూపాలను శ్రద్ధాభక్తులతో పూజిస్తే సకల విజయాలు, జ్ఞానం, సుఖశాంతులు, అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని శాస్త్రవచనం.
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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