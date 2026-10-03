నవదుర్గల రూపంలో శ్రీశైల భ్రమరాంబిక దర్శనం- మల్లన్నకు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే వాహన సేవలివే!
అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకు శ్రీశైలంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - తొమ్మిది రోజుల పాటు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు శైలపుత్రి నుంచి సిద్ధిదాత్రి వరకు నవదుర్గల వివిధ రూపాల్లో దర్శనం
Published : October 3, 2026 at 3:14 AM IST
Srisailam Sharannavaratri 2026: శ్రీశైలంలో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు! నవ దుర్గ రూపంలో భక్తులను అనుగ్రహించనున్న భ్రమరాంబిక! తొమ్మిది రోజుల పాటు శ్రీశైల మల్లన్నకు జరగనున్న వివిధ వాహన సేవలు!గురించి పూర్తి కథనం మీకోసం.
శ్రీశైల ఆలయానికి శరన్నవరాత్రి శోభ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాల్లో శ్రీశైల మల్లికార్జున భ్రమరాంబిక ఆలయం ఒకటి.అమ్మవారి అష్టాదశ పీఠాల్లో ఒకటిగా శ్రీశైల భ్రమరాంబిక ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందినది. అష్టాదశ శక్తి పీఠాలన్నింటిలో శ్రీశైలానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇటు శక్తిపీఠంగా, అటు జ్యోతిర్లింగంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీశైలంలో అక్టోబర్ 11 నుంచి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. శ్రీశైలంలోని శ్రీ భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున స్వామి వారి దేవస్థానంలో దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల విశిష్టత
నవరాత్రుల సమయంలో శ్రీ భ్రమరాంబికా దేవికి నవదుర్గ అలంకారాలు చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో విశేష రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. శరన్నవరాత్రి శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి నవావరణ పూజలు, చండీయాగం, రుద్రయాగం నిర్వహిస్తారు. ఇక నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు భ్రమరాంబిక అమ్మవారు ఏ రోజు ఏ అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారో చూద్దాం.
శరన్నవరాత్రుల్లో ముఖ్యమైన పూజా కార్యక్రమాలు
- అక్టోబర్ 11, ఆదివారం మొదటి రోజు
ఉత్సవాల ప్రారంభం సూచకంగా శాస్త్రోక్తంగా యాగశాల ప్రవేశం, గణపతి పూజ, కలశ స్థాపన, ఘట స్థాపన, అఖండ దీపారాధన నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు శైలపుత్రిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 12, సోమవారం రెండో రోజు
దేవి నవరాత్రుల్లో రెండో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు బ్రహ్మచారిణిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 13, మంగళవారం మూడో రోజు
దేవి నవరాత్రుల్లో మూడో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు చంద్రఘంట అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 14, బుధవారం నాలుగో రోజు
దేవి నవరాత్రుల్లో నాలుగో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు కూష్మాండ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 15, గురువారం ఐదో రోజు
దేవి నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు స్కందమాత అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 16, శుక్రవారం ఆరో రోజు
శ్రీ దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు కాత్యాయనీ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 17, శనివారం ఏడో రోజు
శ్రీ దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏడో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు కాళరాత్రి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 18, ఆదివారం ఎనిమిదో రోజు
శ్రీ దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఎనిమిదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు మహాగౌరి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 19, సోమవారం తొమ్మిదో రోజు
శ్రీ దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొమ్మిదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు సిద్ధిదాత్రి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
- అక్టోబర్ 20, మంగళవారం పదవ రోజు
విజయదశమి - శ్రీ దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారు, శ్రీ భ్రమరాంబా దేవి నిజరూప అలంకారం అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
నిత్య అనుష్ఠానాలు
నవరాత్రుల్లో ప్రతిరోజూ అమ్మవారికి విశేష కుంకుమార్చనలు, నవావరణార్చనలు, చండీహోమం, చతుర్వేద పారాయణలు, సువాసిని-కుమారీ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
వాహన సేవలు
ప్రతిరోజు రాత్రి వేళల్లో భృంగి వాహనం, మయూర వాహనం, రావణ వాహనం, హంస వాహనం, శేష వాహనం, గజ వాహనం, అశ్వ వాహనాలపై స్వామి అమ్మవార్లను శ్రీశైల క్షేత్ర పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తూ గ్రామోత్సవం జరిపిస్తారు.
ముగింపు వేడుకలు
నవరాత్రుల్లో చివరి రోజైన విజయదశమి రోజున పూర్ణాహుతి, ఆయుధ పూజ, జమ్మి పూజ, శమీ పూజ అనంతరం లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయ సమీపంలోని పుష్కరిణిలో వైభవంగా తెప్పోత్సవం నిర్వహించడంతో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. శ్రీశైలంలో నవరాత్రి సందర్భంగా శ్రీ భ్రమరాంబిక దేవిని, శ్రీ మల్లిఖార్జున స్వామిని దర్శించడం వల్ల ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని, మోక్షం కలుగుతుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ దసరాకు శ్రీశైలం తరలి వెళ్దాం. శ్రీ భ్రమరాంబిక దేవిని, శ్రీ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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