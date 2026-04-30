పవిత్ర వైశాఖ మాసంలో నృసింహ జయంతి- ఆ రోజున స్వామిని భక్తితో పూజిస్తే అనేక శుభాలు!
విష్ణువు దశావతారాలలో నాలుగవ అవతారంగా నృసింహా స్వామి- హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం కోసమే ఉద్భవించిన అవతారం
Published : April 30, 2026 at 3:24 AM IST
Narasimha Jayanti Significance : పరమ పవిత్రమైన వైశాఖ మాసంలో ప్రతిరోజూ పండుగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! శ్రీ మహావిష్ణువుకు సంబంధించిన దశావతారాల్లో మూడు అవతారాలు ఒక్క వైశాఖ మాసంలోనే రావడం విశేషం. అంతేకాదు ఎందరో గురువులు, మహానుభావుల జననంతో వైశాఖ మాసం మరింత పవిత్రతను సంతరించుకుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ప్రధానమైన నరసింహ అవతారం వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి రోజునే ఆవిర్భవించినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజు నృసింహ జయంతిగా జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ సందర్భంగా నృసింహ జయంతి విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నృసింహ జయంతి ఎప్పుడు?
అంతరంగంలో కరుణ, ఆహార్యంలో రౌద్రాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ కోసం వెలసిన అవతార స్వరూపం నరసింహ స్వామి. తన భక్తుని కోసం వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి రోజు స్తంభంలో స్వయంగా ఉద్భవించిన స్వయంభు అవతారమూర్తి నరసింహమూర్తి. ఏప్రిల్ 30, గురువారం నృసింహ జయంతి సందర్భంగా నృసింహ అవతార విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
నృసింహ అవతార విశిష్టత
హిందూ పురాణాల ప్రకారం త్రిమూర్తుల్లో విష్ణువు లోకపాలకుడు. సాధు పరిరక్షణ కొరకు, దుష్టశిక్షణ కొరకు ఆయన ఎన్నో అవతారాలలో యుగయుగాన అవతరిస్తాడు. అలాంటి అవతారాల్లో 21 ముఖ్య అవతారాలను ఏకవింశతి అవతారములు అంటారు. వాటిలో అతి ముఖ్యమైన 10 అవతారాలను దశావతారాలు అంటారు. ఈ దశావతారాలలో నాలుగో అవతారమే నృసింహావతారము. హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం కోసమే ఉద్భవించిన అవతారం నృసింహావతారం.
ఎవరీ హిరణ్య కశ్యపుడు
కశ్యప ప్రజాపతి భార్య దితికి జన్మించిన అసురులు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్య కశ్యపుడు. హిరణ్యాక్షుడు బలగర్వితుడై దేవతలను యద్ధంలో ఓడిస్తూ అందరినీ భయభీతులను చేస్తున్న సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు వరాహావతారంలో హిరణ్యాక్షుని సంహరిస్తాడు. సోదరుని మరణానికి చింతించిన హిరణ్యకశ్యపుడు ఎలాగైనా శ్రీహరిని అంతమొందించడం కోసం రాజ్యభారాన్ని మంత్రులకు అప్పగించి మంధర పర్వతానికి వెళ్లి ఘోరమైన తపస్సు చేయసాగాడు. అతని తపస్సుకు ముల్లోకాలు కంపించి పోసాగాయి. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు.
హిరణ్య కశ్యపుడు కోరుకున్న వరం
హిరణ్య కశ్యపుడు విధాతకు మొక్కి తనకు గాలి, ఆకాశం, భూమి, నీరు, అగ్ని, రాత్రి, పగలు, దేవ, దానవ, మనుష్యులు, జంతువులు, ఆయుధములు, ఇంట, బయట వేటి కారణంగానైనా మరణం ఉండరాదని కోరాడు. అలాగే అని బ్రహ్మ వరాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఇంక వరగర్వంతో హిరణ్యకశిపుడు విజృంభించాడు. అప్పుడు దేవతలు విష్ణువును ప్రార్ధించగా 'హిరణ్య కశ్యపుడు తన కన్నకొడుకుకు ఆపద తలపెట్టిన రోజున వాడిని సంహరిస్తానని' దేవతలకు అభయమిస్తాడు.
ప్రహ్లాద జననం
హిరణ్యకశ్యపుని భార్య లీలావతి గర్భం ధరించింది. అతిలోక సౌందర్యవతి అయిన ఆమెపై మొహంతో ఇంద్రుడు ఆమెను అపహరించుకొని పోతుండగా నారద మహర్షి అడ్డుకుని లీలావతి తన ఆశ్రమంలో ఆశ్రయమిచ్చి కాపాడుతాడు. నిరంతరం హరి నామ స్మరణతో మారుమ్రోగే ఆ ఆశ్రమ పరిసరాల్లో ఉన్నందున తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ప్రహ్లాదుడు గొప్ప హరిభక్తి పరాయణుడవుతాడు.
పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు
ప్రహ్లాదుడు పుట్టి పుట్టగానే హరి నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ తన తండ్రి ఆగ్రహానికి కారణమవుతాడు. అసలే విష్ణు ద్వేషి అయిన హిరణ్య కశ్యపుడు తన సొంత కుమారుడు నిరంతరం హరి నామాన్ని స్మరించడం కంటగింపుగా మారింది. హరినామ స్మరణ మానమని పసిప్రాయంలో ఉన్న ప్రహ్లాదుని ఎన్నో కఠినమైన శిక్షలకు గురి చేస్తాడు. కానీ అపార కరుణా మూర్తి అయిన ఆ శ్రీహరి తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని అనేక ఆపదల నుంచి రక్షిస్తాడు.
నరసింహుని ఉద్భవం
చివరకు ఒకరోజు హిరణ్య కశ్యపుడు విసిగిపోయి "ఎక్కడ ఉన్నాడురా! నీ శ్రీహరి, ఇప్పుడే చూపించు" అని ఆగ్రహంతో ప్రశ్నిస్తాడు. ఆ సమయంలో హిరణ్య కశ్యపుడు దేనిని చూపించి అందులో హరిని చూపించమంటాడేమో అని ఆ శ్రీహరి సర్వాంతర్యామిగా చరాచర సృష్టి మొత్తం వ్యాపించాడు. ఆ సమయంలో హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదునితో 'ఈ స్తంభంలో హరిని చూపించమని' అంటాడు.
నృసింహుని ఆవిర్భావం
ఆ సమయంలో బ్రహ్మాండ కటాహం బ్రద్దలయ్యే ఛటఛట ఫటఫటారావములు ధ్వనించాయి. పదిదిక్కుల నిప్పులు చెదిరాయి. దిక్కులు పిక్కటిల్లే శబ్దంతో నరసింహావతారంలో శ్రీహరి స్థంభం నుంచి ఉద్భవించాడు. మహా రౌద్రమైన స్వరూపంతో ఉన్న ఆ నరసింహ స్వామిని సామాన్యులు చూడలేక పోయారు. హిరణ్య కశ్యపుడు కోరుకున్నట్లే నరుడు కాదు జంతువూ కాదు అయిన నరసింహావతారంలో, పగలు రాత్రి కానీ సంధ్యా సమయంలో, ఇంటా బయటా కాకుండా గడప మీద, ప్రాణమున్నవి, లేనివి అయిన గోర్లతో నరసింహ స్వామి హిరణ్య కశ్యపుని కడుపును చీల్చి సంహరించాడు. ఇదంతా జరిగింది వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి రోజు. ఆనాటి నుంచి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి రోజును నృసింహ జయంతిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది.
నృసింహ జయంతి రోజు ఏం చేయాలి?
నృసింహ జయంతి రోజు భక్తులు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో నరసింహ స్వామికి అభిషేకం, పూజ చేస్తారు. ఈ రోజు శ్రీ నరసింహ కవచం, శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ కరావలంబ స్తోత్రాలు పఠించడం చాలా మంచిది. నరసింహ జయంతి రోజున దుష్టశిక్షణకు, శిష్టరక్షణకు ప్రతీక అయిన నరసింహ స్వామిని పూజించడం వల్ల శత్రుబాధలు తొలగుతాయని, కోర్టు వివాదాలు, ఆస్థి తగాదాలు, ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయని శాస్త్రవచనం. రానున్న నృసింహ జయంతి రోజు మనం కూడా నరసింహ స్వామిని భక్తితో పూజిద్దాం, సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం