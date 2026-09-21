ETV Bharat / spiritual

నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం- సోమవారం నుంచి పవిత్రోత్సవాలు- దీని చరిత్ర మీకు తెలుసా?

కడప జిల్లాలోని జమ్మలమడుగులో పెన్నానది తీరాన వెలసిన శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం - నారాయణమ్మ పేరు నుంచి 'నారాయణపురం', ఆపై 'నారాపురం'గా పేరు మారిందనే చారిత్రక కథనం

Narapura Venkateswara Swamy
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: ETV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 3:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Narapura Venkateswara Swamy Temple : విజయనగర రాజు తన భార్య పేరిట నిర్మించిన ఆలయం శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం! కులమతాలకు అతీతంగా జరిగే ఉత్సవాలు. సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం నుంచి టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉత్సవాల కోసం ప్రత్యేక కథనం.

యుగధర్మం
కృతయుగే నారసింహాయ, త్రేతా యుగే రామచంద్రాయ, ద్వాపరే శ్రీకృష్ణాయ, కలియుగే వేంకటనాథాయ! అని పురాణాలు శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రస్తుతిస్తున్నాయి. కలియుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు వేంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించాడని పురాణం వచనం. ఒక్క తిరుమలలోనే కాదు వేంకటేశ్వర స్వామి ఎన్నో ప్రాంతాలలో తన భక్తుల కోరిక మేరకు అవతరించి వారి అభీష్టాలను నెరవేరుస్తున్నాడు. అలాంటి ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రమే శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం. సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం నుంచి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా ఈ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని పెన్నానది తీరంలో శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలో భక్తులు కులమతాలకు అతీతంగా స్వామిని సేవించడం విశేషం.

ఆలయ చరిత్ర
విజయనగర రాజు విజయ దేవరాయలు జమ్మలమడుగులో విష్ణు దేవాలయం నిర్మించదలచి ఈ ప్రాంతాన్ని తన భార్య నారాయణమ్మతో కలిసి సందర్శించాడు. కోవెల నిర్మించదలచిన ప్రదేశం తన భార్య నారాయణమ్మ పేరు కలిసి వచ్చే విధంగా ఆ అగ్రహారానికి నారాయణపురమని పేరు పెట్టాడు. కాలక్రమేణా అదే నారాపురంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

స్థల పురాణం
పూర్వం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన నారాపురయ్య అనే ఒక భక్తునికి స్వప్నంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనమిచ్చి తనకు ఆలయాన్ని నిర్మించామని ఆదేశించాడంట! ఆ ఆదేశాన్ని అనుసరించి ఆ భక్తుడు అక్కడ మడుగులో లభించిన వేంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ఉత్తర దిశలోని ఇసుక తిన్నెల్లో ప్రతిష్టించాడు. అందువల్ల ఈ ఆలయం ఆ భక్తుని పేరిట నారాపురం వేంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 70 ఏళ్లకు పైగా దేవాదాయశాఖ పరిధిలో ఉన్న ఈ ఆలయం 2008 లో తిరుమ తిరుపతి దేవస్థానంలో విలీనమైంది.

పూజోత్సవాలు
శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా నిత్య పూజలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా రథోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈ రథోత్సవం రోజున కులమతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వామి రథాన్ని లాగడం సామాజిక ఐక్యతకు నిదర్శనం. ఇక ప్రతి శనివారం, విజయదశమి, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి విశేష పండగ రోజులలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు

పవిత్రోత్సవాలు
ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలో నారాపురం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం నుంచి సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ పవిత్రోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ పవిత్రోత్సవాల విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

పవిత్రోత్సవాల విశిష్టత
ఆగమ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఆలయంలో ఏడాది పొడవునా జరిగే పూజల్లో తెలియక జరిగే తప్పులు, లోపాలు ఏవైనా ఉంటే వాటికి ప్రాయశ్చిత్తంగా మరియు ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటానికి ఈ పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో, ఆలయ అర్చకుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ వేడుకలు ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం వైభవంగా కొనసాగుతాయి.

ప్రత్యేక పూజలు
ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు, స్వర్ణ పుష్పార్చన మరియు పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాలు వంటివి శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతాయి. ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటానికి ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం ఈ పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు.మనం కూడా జమ్మలమడుగు శ్రీ నారాపురం వేంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రానికి తరలి వెళ్దాం. పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

కోరికలు తీరితే 'కొబ్బరిబొండాల' అభిషేకం! - ఈ ఫేమస్ 'ఆంజన్న టెంపుల్' ఎక్కడ ఉందంటే?

కూర్మయంత్రంతో ప్రసిద్ధి చెందిన సూర్యక్షేత్రం- తెలుగు నేలపై ఉన్న ఈ ఆలయ విశేషాలు మీకు తెలుసా?

TAGGED:

NARAPURA VENKATESWARA SWAMY TEMPLE
JAMMALAMADUGU VENKATESWARA TEMPLE
VENKATESWARA SWAMY TEMPLE KADAPA
NARAPURA TEMPLE HISTORY
NARAPURA VENKATESWARA SWAMY TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.