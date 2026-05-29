నరదృష్టి వల్ల ఇబ్బందులా?- ఈ పరిహారాలు చేస్తే సానుకూల ఫలితాలు!

నరదృష్టి మన జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని చాలా మంది విశ్వాసం - దీని వల్ల ఆరోగ్య, ఆర్థిక, మానసిక సమస్యలు !

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 4:00 AM IST

Nara Drishti Pariharalu and Spiritual Remedies : నరదృష్టికి నల్లరాయి కూడా పగులుతుందని పెద్దలు అంటారు. నరదృష్టికి అంతటి ప్రతికూల శక్తి ఉందని పెద్దల అభిప్రాయం. నరదృష్టి కారణంగా అనేక ప్రతికూలతలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంతేకాదు నరదృష్టి వలన ఒక్కోసారి జీవితం దుర్లభమవుతుందని కూడా అంటారు. మరి ఇలాంటి నరదృష్టి నుంచి విముక్తి కోసం శాస్త్రం కొన్ని పరిహారాలు సూచించింది.

నరదృష్టి అంటే?
నరదృష్టి లేదా నరదిష్టిని చాలామంది విశ్వసిస్తుంటారు. నరదిష్టి మనిషి జీవితాన్ని అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తుందని, ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో నరదిష్టి బారిన పడకుండా ఉండాలన్నా, లేదా ఇప్పటికే ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నా కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఈ నరదిష్ఠి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చునని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. విశేషించి శుక్రవారం, అమావాస్య, ఆదివారాల్లో ఈ పరిహారాలు పాటించడం వలన జీవితంలో ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగి సానుకూల ప్రభావాలు పెరుగుతాయని నమ్మకం. ఆ పరిహారాలేంటో తెలుసుకునే ముందు అసలు నరదృష్టి వలన ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయో చూద్దాం.

నరదృష్టి వలన కలిగే ఇబ్బందులు
నరదృష్టి వలన ఆకస్మికంగా అనారోగ్యం బారిన పడడం, వైద్య పరీక్షల్లో కూడా అంతుచిక్కని వ్యాధులు సంక్రమించడం, హఠాత్తుగా సిరి సంపదలు కోల్పోయి అప్పుల పాలవడం, మొదలు పెట్టిన పనులు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవడం, ప్రమాదాలకు గురి కావడం, కారణం లేకుండా చిరాకు, నిద్రలేమి వంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. అయితే శాస్త్రంలో నరదృష్టి నుంచి బయట పడటానికి అద్భుతమైన పరిహారాలున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.

సముద్రపు నీటితో పరిహారం
సముద్రపు జలాలకు నరదిష్టి పోగొట్టే శక్తి ఉందట! అందుకే వీలున్నప్పుడు సముద్రపు జలాలను ఒక సీసాలో తెచ్చుకుని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం మంచిది. శుక్రవారం రోజు సముద్ర జలాలను ఇంట్లో నాలుగు మూలల్లో, వ్యాపారంలో డబ్బు ఉంచే ప్రదేశంలో చల్లడం మంచిది. ఇలా చేయడం వలన ఇంట్లో అకారణ కలహాలు తగ్గి కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి.

నరదృష్టికి ఉప్పుతో దిష్టి
నరదిష్టి కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతుంటే శుక్రవారం రోజు సముద్రపు ఉప్పుతో ఇంట్లోని పెద్దవారిచే దిష్టి తీయించుకోవాలి. అలాగే శుక్రవారం స్నానం చేసే నీటిలో చిటికెడు సముద్రపు ఉప్పు కలుపుకుని తల స్నానం చేయాలి. ఉప్పుకు ప్రతికూల శక్తిని పారద్రోలే శక్తి ఉంది కాబట్టి మన పెద్దలు ఏడాదికోసారి కానీ, పౌర్ణమి, అమావాస్య తిథుల్లో కానీ సముద్ర స్నానం చేయమని సూచించారు.

నరదృష్టిని పారద్రోలే సాంబ్రాణి ధూపం
నరదృష్టిని పోగొట్టే శక్తి సాంబ్రాణి ధూపానికి ఉంది. ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ఇంట్లో నాలుగు మూలల్లో, వ్యాపార ప్రదేశంలో సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం వలన నరదృష్టి కారణంగా ఏర్పడే ప్రతికూల శక్తులను తొలగించుకోవచ్చు.

మరో శక్తివంతమైన పరిహారం
శుక్రవారం రోజు ఒక ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని తీసుకుని అందులో కొంచెం సముద్రపు ఉప్పును ఉంచి మూటకట్టి, ఆ మూటను ఇంటి ప్రధాన గుమ్మానికి కానీ, వ్యాపార స్థలం ముందు కానీ కట్టాలి. ప్రతి శుక్రవారం ఇందులోని ఉప్పును నీటిలో కలిపేసి తిరిగి కొత్త ఉప్పును ఉంచాలి. ఇలా ప్రతి శుక్రవారం చేస్తే నరదృష్టి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.

కర్పూర పరిహారం
ప్రతి శుక్రవారం పచ్చ కర్పూరంతో హారతి వెలిగించి ఆ హారతి కాంతి ఇంట్లో అన్ని మూలలా ప్రసరించేలా చూసుకోవడం వలన కూడా నరదృష్టి సులభంగా తొలగిపోతుంది.

కన్ను దిష్టి గణపతి
ఇంటి ప్రధాన గుమ్మానికి శుక్రవారం రోజు కన్నుదిష్టి గణపతి పటాన్ని తగిలించడం వలన కూడా ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తులు ప్రవేశించలేవు. నరదృష్టి ని తొలగించే ఈ అద్భుత పరిహారాలు పాటించి మనం కూడా సకల శుభాలు పొందుదాం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

