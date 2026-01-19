ETV Bharat / spiritual

యాగంటిలో నందీశ్వరుడు నిజంగానే పెరుగుతున్నాడా? రాతి విగ్రహం పెరుగుతుందంటే శాస్త్రం ఏమంటోంది?

నంద్యాల జిల్లా యాగంటిలోని ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు

Nandyala Uma Maheswara Temple
Nandyala Uma Maheswara Temple (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Nandyala Uma Maheswara Temple Significance : ఆంధ్రప్రదేశ్​ నంద్యాల జిల్లా యాగంటిలోని ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఓ విశిష్టత ఉంది. 15వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇక ఈ ఆలయంలో శివుడికి అభిముఖంగా ఉండే నందీశ్వరుడి విగ్రహానికి సంబంధించి కూడా ఆసక్తికర కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ఈ నందీశ్వరుని చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేసేంత స్థలం ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రదక్షిణలు చేసుకునేందుకు కూడా వీల్లేకుండా నందీశ్వరుడు పెరిగాడని అంటారు. ఇది నిజమేనా! రాతి విగ్రహాలు పెరుగుతాయా? ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు పెరిగి పెరిగి ఈ బసవన్న పెద్దగా రంకె వేసినప్పుడు కలియుగం అంతం అవుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాటలు నిజమేనా! ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏటా కొంత మేర పెరిగే బసవన్న
యాగంటి ఉమా మహేశ్వరుడి ఆలయ ప్రాంగణం లోని నందీశ్వరుని భక్తులు బసవన్న అని పిలుచుకుంటారు. కొన్నేళ్ల కిందట ఈ విగ్రహం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసేంత స్థలం ఉండేదంట! కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. విగ్రహం పెరగడం వల్ల ఒక స్తంభాన్ని కూడా తొలగించారట. రాతి విగ్రహాలకు పెరిగే స్వభావం ఉందా? ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి వింతలు ఉన్నాయా? ఆలయ స్థల పురాణం ఏం చెబుతోంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.

యాగంటి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
కర్నూలు నుంచి సుమారు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన యాగంటి క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి కర్నూలు, బనగాన పల్లి, నంద్యాల నుంచి నిత్యం బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రకృతి అందాల మధ్య కొలువుదీరిన ఈ క్షేత్రం భక్తులనే కాదు, పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే, ఈ ఆలయంలో ఉన్న నంది విగ్రహం ఎలా పెరుగుతుంది? దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? ఈ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆలయ చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిందే!

ఎంతో ప్రత్యేకం యాగంటి
కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట దక్షిణ భారత యాత్ర చేస్తున్న అగస్త్య మహర్షి బనగానపల్లికి 10 కిమీల దూరంలో నల్లమల్ల కొండల మధ్య వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని వైష్ణవ పద్ధతిలో నిర్మించారు. అయితే ఆలయంలో ప్రతిష్టించేందుకు వేంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని చెక్కుతున్న సమయంలో విగ్రహానికి ఉన్న బొటన వేలు విరిగింది. అవయవ లోపం ఉన్న విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టిస్తే కీడు తప్పదని భావించిన అగస్త్యుడు తాను చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకునేందుకు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు.

ప్రత్యక్షమైన శివుడు
అగస్త్య మహర్షి చేస్తున్న తపస్సుకు మెచ్చి శివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అగస్త్యుని చింత తెలుకున్న శివుడు అగస్త్యుని చింతించ వద్దని ఈ ప్రాంతం కైలాసాన్ని తలపిస్తున్నందున ఈ క్షేత్రంలో తానే కొలువు తీరుతానని చెప్పి అగస్త్యుని ఊరడించి అక్కడే ఉమామహేశ్వర స్వామిగా వెలుస్తాడు.

స్వయంగా వెలిసిన నంది
శివుడు ఉమామహేశ్వర స్వామిగా వెలసిన తరువాత అగస్త్యుడు వేంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ఆలయం పక్కనే ఉన్న ఓ కొండ గుహలో భద్రపరచి ఉమా మహేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ఆలయంలో ప్రతిష్టిస్తాడు. ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత చిన్న నంది విగ్రహం ఇక్కడ స్వయంగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

నంది విగ్రహం పెరుగుతుందా!
400 ఏళ్ల కిందట ఈ నంది విగ్రహం చాలా చిన్నగా ఉండేదని, భక్తులు దాని చుట్టు ప్రదక్షిణలు కూడా చేసేవారని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు ఆ నంది విగ్రహం సైజు పెరగడం వల్ల ప్రదక్షిణలు సాధ్యం కావడం లేదని అంటారు.

పురావస్తు అధికారులు ఏమి చెబుతున్నారు?
నంది విగ్రహం పెరగడంపై పురావస్తు అధికారులు కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. 20 సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ నంది విగ్రహం కేవలం ఒక్క అంగుళం మాత్రమే పెరిగింది. అంటే ఏడాదికి కేవలం ఒక్క మిల్లీ మీటరు చొప్పున నంది ఎదుగుతోంది. నంది పెరుగుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఆ ఆలయంలో విగ్రహం చుట్టూ ఉన్న స్తంభాలను చూస్తే అర్థమవుతుంది.

శాస్త్రీయ కోణం
నంది విగ్రహం పెరగడం భగవంతుని మాయ, మహత్యం అని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు అంటుంటే దీని వెనుక ఒక శాస్త్రీయ కోణం ఉందని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

సజీవ రాళ్లు
రొమేనియాలో రాళ్లను సజీవ రాళ్లుగా చెబుతారు. ఈ రాళ్లు జీవించడమే కాకుండా వాటి చుట్టూ చిన్న చిన్న చిన్న వలయాలుగా మరికొన్ని రాళ్లు పెరుగుతుంటాయి. వాటినే ఆ రాళ్లకు పుట్టిన పిల్లలు అంటారు. కేవలం కొన్ని రసాయనిక క్రియల వల్లే అది సాధ్యం అని శాస్త్రవేత్తలు అంటారు.

కర్మభూమి
ఏది ఏమైనా భారత భూమి కర్మభూమి. ఈ గడ్డపై భగవంతుని లీలలు ప్రత్యక్షంగా చూసినా మునులు, ఋషులు వారి వారసులు ఎన్నో తపస్సులు చేసి తరించిన పుణ్యభూమి ఇది. ఈ పుణ్యభూమిలో ఇవన్నీ జరగడం దేవుని మహత్యం తప్ప మరొకటి కాదు. శాస్త్రజ్ఞులు ఈనాడు రుజువు చేసిన అంశాలు మన పురాణాలు ఎప్పుడో నిర్ధారించాయి. ఈనాటికి హిమాలయాల్లో దివ్యమైన శిలల రూపంలో ఎందరో మహానుభావులు అదృశ్యంగా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారన్నది జగమెరిగిన సత్యం. చరిత్ర ఒప్పుకున్న నిజం!

మన కర్తవ్యం
ఇలాంటి మహిమాన్విత ప్రదేశాలు దర్శించి ఆ మహిమలను అందరికీ చాటడం మన కర్తవ్యం. యాగంటి లోని నందీశ్వరుడు కలియుగాంతంలో రంకె వేస్తాడని బ్రహ్మం గారు తన కాలజ్ఞానంలో వివరించారు. అది జరిగినప్పుడు చూడటానికి మనం ఉండకపోయినా మన వారసులు తప్పకుండా ఆ సంఘటనకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు కావచ్చునేమో!
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

