ఈ ఆలయంలో నందికి కొమ్ములు ఎందుకు లేవు? రత్నాల దొంగలను తరిమికొట్టిన ఈ నందీశ్వరుడు క్షేత్రం అద్భుత మహిమ!

పరమేశ్వరునికి అత్యంత ప్రియమైన భక్తుడు శిలాదుని కుమారుడే నందీశ్వరుడు - నందీశ్వరుని మహిమను చాటే ఓ అద్భుత క్షేత్ర కథనం.

Nandi Velugu Temple
Nandi Velugu Temple (Source : ETV Bharat (Representative Image))
Published : April 6, 2026 at 3:15 AM IST

Nandivelugu Temple Story: పరమేశ్వరునికి అత్యంత ప్రియమైన భక్తుడు శిలాదుని కుమారుడే నందీశ్వరుడు. పుట్టుకతోనే శివభక్తి పరాయణుడైన నందీశ్వరుడు శివుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆయనకు ఎదురుగా తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాడు. శిలా రూపంలో కనిపించే నందీశ్వరుడు, అనుక్షణం స్వామివారి క్షేత్రాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ వుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో నందీశ్వరుడు చేసిన మహిమలు ఎన్నో అక్కడి స్థలపురాణాలుగా వినిపిస్తుంటాయి. నందీశ్వరుని మహిమను చాటే ఓ అద్భుత క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ధర్మ స్వరూపం
మహాశివుని ఎదుట ఉండే నంది ధర్మ స్వరూపం. నంది నాలుగు పాదాలు నాలుగు వేదాలకు ప్రతీక. కలియుగంలో ధర్మం ఒంటిపాదంపై నడుస్తుందనడానికి నిదర్శనంగా నంది ముందర కుడిపాదం పైకి లేచి ఉంటే, మిగిలిన మూడు పాదాలు లోపలకు మడిచి ఉంటాయి. శివాలయానికి రక్షణ కవచంగా నందీశ్వరుడు ఎప్పుడూ కాపలా కాస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఒక ప్రాచీన క్షేత్రంలో దొంగలను నందీశ్వరుడు ఎలా తరిమి కొట్టాడు? ఆ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? అనే విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నందివెలుగు
సాధారణంగా మహర్షుల తపస్సుకు మెచ్చి, వారి అభ్యర్థన మేరకు పరమశివుడు అనేక ప్రాంతాల్లో లింగరూపంలో ఆవిర్భవించాడు. అలా సదాశివుడు వెలసిన ప్రతిచోటా ఆయనకి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు కొలువుదీరి కనిపిస్తుంటాడు. అలాంటి క్షేత్రాల్లో గుంటూరు జిల్లాలోని 'నందివెలుగు' క్షేత్రం కూడా ఒకటి.

అగస్త్య ప్రతిష్ఠిత లింగం
ఈ క్షేత్రంలో శివలింగాన్ని అగస్త్య మహర్షి ప్రతిష్టించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అత్యంత విశిష్టమైనదిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయాన్ని కాలక్రమేణా చాళుక్యరాజు విష్ణువర్ధనుడు అభివృద్ధి చేశాడు. ఈ క్రమంలో రాజు శివలింగం ఎదురుగా నందీశ్వరుడినీ, గణపతిని ప్రతిష్టించాడు. అంతేకాదు వినాయకుడి బొజ్జలో, నంది కొమ్ములలోను విలువైన రత్నాలను ఉంచాడు.

శివయ్యకు రత్నాభిషేకం
సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుడి కిరణాలు వినాయకుడి బొజ్జలో గల రత్నాలపైపడి, ఆ కాంతి కిరణాలు నంది కొమ్ముల పైకి ప్రసరించేవి. ఆ కిరణాలు నంది కొమ్ములలోని రత్నాలతో పరావర్తనం చెందిన కిరణాలు శివలింగంపై పడేవి. అలా అనునిత్యం స్వామివారికి రత్నాల కిరణాలతో అభిషేకం, హారతి జరిగేది.

రత్నాలు చోరీ చేసిన దోపిడీ దొంగలు
ఈ అద్భుతాన్ని కళ్లారా వీక్షించిన కొందరు దోపిడీ దొంగలు ఈ రత్నాలు కాజేయడానికి పన్నాగం పన్నారు. అదును చూసి వినాయకుడి బోజ్జలోని రత్నాలను, నంది కొమ్ములు విరిచి అక్కడి రత్నాలను దొంగిలించి పలాయనం చిత్తగించారు.

దొంగలను తరిమి తరిమి చంపిన నంది కొమ్ములు
ఇలా వారు రత్నాలు దొరికాయన్న ఆనందంతో పారిపోతున్న సమయంలో విరిచి వేయబడిన నంది కొమ్ములు ఆ దొంగలను వెంటాడటం మొదలుపెడతాయి. భయంతో ఆ దొంగలు తలో దిక్కుకి పరుగులు తీస్తారు. అయినా నంది కొమ్ముల బారి నుంచి తప్పించుకోలేక వాటికి బలైపోయారు.

కొమ్ములు లేని నంది - దెబ్బ తిన్న బొజ్జతో వినాయకుడు
ఈ కారణంగానే ఇప్పటికి ఈ ఆలయంలో నంది కొమ్ములు లేకుండా కనిపిస్తాడనీ, దెబ్బతిన్న బొజ్జతో వినాయకుడు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడని అంటారు. రత్నాల వెలుగులో ప్రకాశించే నందీశ్వరుడు ఉన్న ఆలయం కాబట్టి ఈ ఆలయానికి నందివెలుగు అని పేరు వచ్చింది.

నందీశ్వరుడు ప్రత్యక్షంగా కొలువైన క్షేత్రం
ఇంతటి ఘన చరిత్ర కలిగిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం ప్రస్తుతం సాధారణంగా ఆలయం లాగా కనిపిస్తున్నా, ఆనాటి మహిమాన్వితమైన సంఘటనకు సాక్షీభూతంగా నిలిచిఉంది. నందీశ్వరుడు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కొలువై ఉన్నాడనే కారణంగానే ఈ క్షేత్రం నంది పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఆలయ విశేషాలు
అగస్త్య మహర్షి ప్రతిష్ఠిత లింగం కాబట్టి ఇక్కడ స్వామి అగస్తేశ్వర స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

పూజోత్సవాలు
ఈ క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం స్వామికి అభిషేకం, విశేష పూజలు జరుగుతాయి. మాసంలో రెండు సార్లు వచ్చే ప్రదోషంలోను, మాసశివరాత్రికి విశేష పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే మహాశివరాత్రికి ఇక్కడ పెద్ద జాతర జరుగుతుంది. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజులు దీపాల కాంతులతో ఆలయం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
గుంటూరు జిల్లా కేంద్రం నుంచి నందివెలుగు చేరుకోవడానికి బస్సు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి - నందీశ్వరుడు ప్రత్యక్షంగా వెలసి ఉన్న నందివెలుగు ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం, తరిద్దాం.

నందివెలుగు- ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

NANDIVELUGU TEMPLE LOCATION
SHIVA TEMPLES IN ANDHRA PRADESH
AGASTHEESWARA SWAMY TEMPLE
NANDEESHWARA TEMPLES ANDHRA PRADESH
NANDIVELUGU TEMPLE

