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కూర్మయంత్రంతో ప్రసిద్ధి చెందిన సూర్యక్షేత్రం- తెలుగు నేలపై ఉన్న ఈ ఆలయ విశేషాలు మీకు తెలుసా?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నందికొట్కూరులో వెలసిన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి - ధనుర్మాసం నుంచి ఉత్తరాయణ ప్రారంభం వరకు ఉదయ సూర్యకిరణాలు స్వామివారి విగ్రహాన్ని తాకేలా ఆలయ నిర్మాణం

Sri Suryanarayana Swamy
శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 3:01 AM IST

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Nandikotkur Suryanarayana Temple : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరుదుగా కనిపించే సూర్య దేవాలయాలు. ఈ భానుని ఆలయంలో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో స్వామి పాదాలను స్పృశించే సూర్య కిరణాలు. ఆలయ మధ్యభాగంలో వెలసి ఉన్న కూర్మయంత్రం మరో ప్రత్యేకత!

ఆదివారం సూర్యవారం
ఆదివారం ఈ దేవుని కొలిస్తే పట్టిందల్లా బంగారమే! ప్రతిరోజు మనం ఏదో ఒక దేవుని పార్థిస్తూ ఉంటాము. సోమవారం శివుడు, మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి, బుధవారం వినాయకుడు, గురువారం రోజు సాయిబాబా, శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని, శనివారం వేంకటేశ్వర స్వామిని అంటూ ఇలా ప్రతిరోజు దేవుళ్లను ఆరాధిస్తూ ఉంటాము. మరి ఆదివారం ఏ దేవుడి పూజిస్తారో చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటి వారు ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానుని పూజిస్తే వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అంటున్నారు ఈ సూర్య ఆలయ అర్చకులు. ఇంతకు ఈ అరుదైన సూర్య దేవాలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం ఎక్కడుంది?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్య భగవానుని ప్రధాన దేవాలయాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి అరుదైన సూర్య క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు లోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం భక్తుల కోరికలు తీరుస్తూ వారి పాలిట కొంగు బంగారమై విరాజిల్లుతోంది.

చారిత్రక నేపథ్యం
ఈ అరుదైన సూర్య దేవాలయం 13 వ శతాబ్దం కాలంలో సిరిసింగరాయుడు అనే రాజు నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన పురాతనమైన ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి సూర్య భగవానుని పూజిస్తే అనారోగ్య సమస్యలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. స్థానిక చరిత్ర, స్థలపురాణం ప్రకారం, సుమారు 13వ శతాబ్దంలో చోళవంశానికి చెందిన సిరిసింగరాయలు అనే రాజు ఈ ప్రాంతానికి వేటకు వచ్చిన సమయంలో చెట్టు నీడన విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా సూర్యభగవానుడు స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి, తనకు అక్కడ ఆలయం నిర్మించమని ఆదేశించాడని చెబుతారు. ఆ దైవాజ్ఞను అనుసరించి సూర్యనారాయణ స్వామికి అరణ్యంలో ఈ ఆలయం నిర్మించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

అలరించే అరుదైన దృశ్యం
ఈ క్షేత్రానికి చారిత్రకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. మకర సంక్రాంతి నుంచి వచ్చే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఉదయ భానుని కిరణాలు స్వామి వారి పాదాలను తాకేలా ఆలయ నిర్మాణం ఉండటం ఈ క్షేత్రం యొక్క ప్రత్యేకత!

కూర్మయంత్రం – ఆలయ విశిష్టత
ఆలయ మధ్యభాగంలో కూర్మయంత్రం ఉండటం మరో ప్రత్యేకత. ఇక్కడ సూర్యారాధన చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని అర్చకులు, భక్తుల విశ్వాసం. కాలక్రమంలో ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ప్పటికీ, భక్తుల కృషితో ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ జరిగి, తిరిగి పునర్వైభవాన్ని సంతరించుకుంది.

ఆలయ విశేషాలు - మూలవిరాట్టు దర్శనం
గర్భాలయంలో వెలసిన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారు కుడిచేతిలో తెల్లని పద్మాన్ని ధరించి, ఎడమచేతితో అభయముద్రలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

పూజోత్సవాలు
నందికొట్కూరు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి రోజూ నాలుగు కాలాల్లో నిత్య పూజలు సాంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతాయి. ప్రతి ఆదివారం రోజు స్వామివారికి అభిషేకం, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఇక ఈ ఆలయంలో రథసప్తమి ప్రధాన పండుగ.

రథసప్తమి ఉత్సవం
ప్రతి సంవత్సరం మాఘశుద్ధ సప్తమిని రథసప్తమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రథసప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, స్వామివారి కల్యాణోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో సూర్య భగవాన్ హోమాలు, స్వామి వారి ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు, అన్నదానం, రథోత్సవం వంటి కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి పరిసర ప్రాంతాలు, జిల్లాల నుంచి అనేక మంది భక్తులు తరలి వచ్చి ఉత్సవాల్లో పాల్గొని సూర్యనారాయణ స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్!
ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్! అని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆరోగ్యానికి సూర్యభగవానుడు అధిపతి అని మన సంప్రదాయం చెబుతుంది. సూర్య నమస్కారాలు మన భారతీయ యోగ సంప్రదాయంలో ప్రాధాన్యమైన సాధనగా ఉన్నాయి.

ప్రత్యక్ష దైవం
ప్రతిరోజూ తూర్పున ఉదయించే సూర్యుడు మానవాళికి కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవం. ఈ ప్రత్యక్ష దైవం చీకటి ఎంత ఉన్నా వెలుగు తప్పక వస్తుందని, కాలం ఎంత కఠినమైనా ముందుకు సాగాలనే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తాడు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్నూలు నుంచి ఆత్మకూరు వెళ్లే మార్గంలో సుమారు 35 కి.మీ. దూరంలో నందికొట్కూరు ఉంటుంది. ఈ పట్టణంలోనే శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన ఆలయం నందికొట్కూరు శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం. మనం కూడా నందికొట్కూరు శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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