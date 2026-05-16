ETV Bharat / spiritual

దేవతలు కట్టిన "ఆలయం"! - ఇది ఎక్కడుందంటే?

చిరుమందహాసంతో, అభయహస్తంతో దర్శనమిచ్చే సౌమ్యనాథుడు - మహిమాన్వితుడిగా, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి!

Soumyanatha Temple Significance
Soumyanatha Temple Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Soumyanatha Temple Significance : దేశంలో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. ఇప్పటికి ఇవి ఎన్నో వింతలు, విశేషాలతో అలరారుతున్నాయి. అలాంటిదే సౌమ్యనాథస్వామి దేవాలయం. ఈ గుడిని దేవతలే కట్టించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఇదెక్కడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా? అన్నమయ్య జిల్లా నందలూరులో ఈ క్షేత్రం ఉంది. ఇక్కడ నారాయణుడు సౌమ్యనాథస్వామిగా అవతరించాడు. చిరుమందహాసంతో, అభయహస్తంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తూ కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

స్థలపురాణం ఇదే :

పురాణాల ప్రకారం ఓసారి నారద మహర్షి కోరిక మేరకు నారాయణుడు భూలోక వింతలు చూసేందుకు బయల్దేరాడట. ఈ పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకున్నప్పుడు ఇక్కడి వాతావరణాన్ని చూసి స్వామి ముగ్ధుడవడాన్ని నారదుడు గమనించాడు. అప్పుడు నారదుడు స్వామి వారిని కలియుగంలో ఈ ప్రాంతంలోనే కొలువై భక్తులను కాపాడమంటూ ప్రార్థించాడట. అప్పుడు నారాయణుడు ఒకప్పుడు నెలందలూరుగా పిలిచే ఈ ప్రాంతంలోనే శిల రూపం దాల్చాడు. ఇది తెలిసిన దేవతలు ఇక్కడ చెయ్యేరు నది ఒడ్డున దేవాలయాన్ని నిర్మిస్తే నారదుడు స్వామి విగ్రహాన్ని అందులో ప్రతిష్ఠించాడట.

క్రమంగా ఈ దేవాలయం శిథిలమైపోగా 11వ శతాబ్దంలో కులోత్తుంగచోళుడు ఈ గుడి నిర్మాణానికి పూనుకున్నాడనీ అలా పునఃప్రారంభమైన ఈ క్షేత్ర నిర్మాణంలో కాకతీయ, పాండ్య విజయనగర రాజులు సైతం పాల్గొన్నారనీ చరిత్ర చెబుతోంది. విశాలమైన ప్రాంగణంలో నాలుగు రాజగోపురాల మధ్య పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, పూర్తిగా ఎర్రరాతిని ఉపయోగించి ఈ గుడిని నిర్మించారు. ఇక్కడ 108 స్తంభాలుంటే అన్నింటిపైనా భాగవతం రచించి ఉండటం చూడొచ్చు. అంతేకాక ఈ గుడిని ఒకప్పుడు అన్నమాచార్యులు కూడా దర్శించుకునేవాడని, స్వామిపైన పదహారు కీర్తనలు కూడా రాశాడనీ అంటారు.

కోర్కెలు తీర్చే దేవుడు :

ఇక్కడి గర్భగుడిలోని సౌమ్యనాథస్వామి విగ్రహం ఏడు అడుగుల ఎత్తుతో దర్శనమిస్తూ తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామిని పోలినట్లుగా ఉంటుంది. గర్భగుడికీ ఆలయ ప్రధాన ద్వారానికీ మధ్య 120 గజాల దూరం ఉన్నా ద్వారం నుంచి మూలవిరాట్టు రూపం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అంటారు. అదే విధంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో స్వామి పాదాలపైన సూర్యకిరణాలు కూడా పడటమూ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ గుడికి వచ్చిన భక్తులు మనసులో ఏదైనా అనుకుని స్వామిని ధ్యానిస్తూ తొమ్మిదిసార్లు మందిరం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఆ కోరిక చాలా తక్కువ సమయంలో నెరవేరుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఆ తర్వాత కోరిక తీరిన భక్తులు 108 ప్రదక్షిణలు చేసి తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారని ఆలయ పూజారులు చెబుతారు.

ఈ ప్రాంగణంలోనే ఆంజనేయుడు, గరుత్మంతుడు, యోగ నారసింహుడు ఉపాలయాలనూ దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్వామికి ప్రతిరోజూ నిర్వహించే పూజలు ఒకెత్తయితే ఆషాఢమాసంలో నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాలూ ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు చేసే లక్ష తులసీ అర్చనా మరొక ఎత్తు. ఇవే కాకుండా శ్రావణ, ధనుర్మాసాల్లో నిర్వహించే ఉత్సవాలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు.

ఎలా చేరుకోవచ్చు :

బస్సులు, రైళ్లో రావాలనుకునే వారు నందలూరు రైల్వేస్టేషన్‌, బస్‌స్టేషన్‌లో దిగాలి. అక్కడి నుంచి దేవాలయం ఒకటి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా వైఎస్సార్​ కడప నుంచి తిరుపతి, రాజంపేటకు వెళ్లే బస్సులన్నీ నందలూరులో ఆగుతాయి. విమానంలో రావాలనుకునేవారు కడప విమానాశ్రయంలో దిగితే అక్కడి నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గుడికి బస్సులో చేరుకోవచ్చు.

రైతుల కోసం దిగివచ్చిన "లక్ష్మీనృసింహుడు" - తొలి పంటంతా ఆ స్వామికే!

ఇంట్లో ఎటువంటి శివలింగం ఉంచాలి? - శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి!

TAGGED:

NANDALUR SOWMYANATHA SWAMY TEMPLE
SOUMYANATHA TEMPLE HISTORY
SOUMYANATHA TEMPLE SIGNIFICANCE
సౌమ్యనాథస్వామి దేవాలయం
NANDALUR SOUMYANATHA SWAMY TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.