రోజురోజుకు పెరిగే హనుమంతుడు- పైకప్పు లేకుండా 1500 ఏళ్లుగా నిలిచిన ఆలయం!
నామక్కల్ స్థల పురాణం- ఆలయ విశేషాలు మీ కోసం!
Published : February 3, 2026 at 4:00 AM IST
Namakkal Hanuman Temple : రామభక్త హనుమాన్ ఎందరికో ఆరాధ్యదైవం. ఒక్క హనుమంతుని పూజిస్తే సీతారామలక్ష్మణులు, శివుడు, శనీశ్వరుడు అందరి అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అందుకే ఆంజనేయస్వామి ఆలయం లేని ఊరు ఉండదు. హనుమంతుడికి దేశంలో అనేక ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయాలున్నాయి. అలాంటి దేవాలయాల్లో ఒకటి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నామక్కల్ జిల్లాలో ఉంది. ఈ కథనంలో నామక్కల్ హనుమాన్ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
నామక్కల్ హనుమాన్ ఆలయం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని నామక్కల్ జిల్లాలోని నామక్కల్ కొండ దిగువన ఈ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. నామక్కల్లో నిలువెత్తు రూపంలో ఆంజనేయస్వామి భక్తులతో పూజలను అందుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం దాదాపు 20 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది.
స్థల పురాణం
పూర్వం హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం తర్వాత నరసింహ స్వామి ఈ ప్రాంతంలో హనుమంతునికి దర్శనమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామికి ఎదురుగా నరసింహ స్వామి విగ్రహం కూడా ఉంటుంది. నామక్కల్లో హనుమ స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
రోజురోజుకు పెరిగే హనుమ
ఈ హనుమాన్ ఆలయానికి పైకప్పు లేకపోవడం విశేషం. ఒకవేళ ఎవరైనా పైకప్పు నిర్మించదలచినా అది కూలిపోవడం, మధ్యలో ఆగిపోవడం జరిగేది. అందుచేత ఇక ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆంజనేయ స్వామికి ఎదురుగా ఉన్న లక్ష్మి నరసింహ స్వామి ఆలయానికి కూడా పైకప్పు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి కూడా లేదని కొందరు అంటారు. ఇవన్నీ కాకుండా ఇక్కడ వెలసిన హనుమాన్ విగ్రహం రోజురోజుకు పెరుగుతున్నందున కూడా హనుమాన్ ఆలయానికి పైకప్పు వేయడం సాధ్యం కాదని ఆలయ అర్చకులు అంటారు.
ఆలయ చరిత్ర
నామక్కల్లోని దేవాలయం సుమారు 1500 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగి ఉంది. నామక్కల్ కోట దిగువ భాగంలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో నరసింహ స్వామి ఆలయానికి సుమారు వంద మీటర్లు ఎదురుగా హనుమాన్ ఆలయం ఉంటుంది. ఈ దేవాలయంలో ప్రధాన ఆకర్షణ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం. నమక్కల్ హనుమాన్గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆంజనేయుడు చేతులు జోడించి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి, సాలగ్రామం వైపు తిరిగి నమస్కరిస్తున్న భంగిమలో ఉంటాడు. ఆంజనేయుడి విగ్రహం నరసింహ స్వామి మూర్తికి అభిముఖంగా ఉండటం విశేషం.
ఇతర ఉపాలయాలు
నామక్కల్ దుర్గాన్ని 16 వ శతాబ్దంలో రామచంద్ర నాయకర్ నిర్మించారు. నామగిరి కోటగా పిలువబడే ఈ కోటకు ఇరువైపులా ఉన్న గుహలలో నరసింహ స్వామి, రంగనాథ స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. కొండరాయితో మలచిన విగ్రహాలు కావటంతో అవి నేటికి చెక్కు చెదరకుండా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ కొండలలో ఎనిమిది కొలనులు ఉన్నాయి. వీటిలో అన్ని కాలాల్లోనూ విరిసిన తామర పువ్వులు ఉండడం విశేషం.
పూజోత్సవాలు
నామక్కల్ హనుమాన్ ఆలయంలో రోజుకు నాలుగు సార్లు ఆలయ ఆచారాలు నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 8:00 గంటలకు కలసంధి , మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ఉచికల పూజ, సాయంత్రం 6:00 గంటలకు సాయరక్ష , రాత్రి 8:45 గంటలకు అర్ధజామ పూజ. ప్రతి ఆచారానికి అలంకారం, నైవేద్యం, దీప ఆరాధన అనే మూడు దశలు ఉంటాయి. అలాగే హనుమాన్ జయంతి, శ్రీరామనవమి వంటి పర్వదినాలు ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే ప్రతి మాసంలో హనుమంతుని జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం రోజు ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి
తమిళనాడు తమిళనాడులోని నామక్కల్ జిల్లా నుంచి సేలం వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కేంద్రాల నుంచి రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి.
నామక్కల్ హనుమ దర్శన ఫలం
చెడు అలవాట్లు, వ్యసనాలతో ఇబ్బంది పడేవారు నామక్కల్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శించవచ్చు. ఇక్కడి హనుమంతుని శక్తి ఎంతటి దుర్వ్యసనాల నుంచైనా బయట పడేస్తుందంట!
మనం కూడా నామక్కల్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. హనుమంతుని అనుగ్రహంతో కార్యసిద్ధిని, శత్రుజయాన్ని పొందుదాం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం