సంతాన ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు మీ కోరిక నెరవేరడం ఖాయం!

సంతాన ఆంజనేయ క్షేత్రం స్థల పురాణం- విశిష్టత మీ కోసం!

Santana Anjaneya Swamy Temple
Santana Anjaneya Swamy Temple (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 4:01 AM IST

3 Min Read
Santana Anjaneya Swamy Temple : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సాధారణంగా ఆలయాలు స్వయంభువు ఆలయాలుగా కానీ, దేవ ముని ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలుగా కానీ ఉండడం చూస్తుంటాం. ఒక్కోసారి రాజులు కూడా ఆలయాలను నిర్మించినట్లుగా చరిత్రలో చూస్తుంటాం. సాధారణంగా భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భగవంతునికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మొక్కులు వివిధ రూపాల్లో ఉంటాయి. సంతానం కోసం తనను ఆశ్రయించిన ఒక భక్తుని తన కోసం ఆలయాన్ని నిర్మించామని హనుమ ఆదేశించాడంట! హనుమ ఆదేశం మేరకు ఆ భక్తుడు నిర్మించిన ఈ ప్రసిద్ధ హనుమాన్ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సంతాన ఆంజనేయ క్షేత్రం
ఆంజనేయ స్వామి అనగానే ధైర్యానికి, జయానికి ప్రతీకగా భావిస్తూ ఉంటాం. తనను నమ్మిన భక్తులకు అభయాన్నిచ్చి ఆపదలను తొలగించడంలో ఆంజనేయస్వామి ముందుంటాడు. హనుమ మహా శక్తిమంతుడు కావడం వలన దుష్ట ప్రయోగాలను తిప్పికొట్టి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు. అంతేకాదు ఆంజనేయ స్వామిని నమ్ముకుంటే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం తప్పకుండా కలుగుతాయని విశ్వాసం. శనీశ్వరునికి కూడా ఆంజనేయ స్వామి తన శక్తి సామర్థ్యాలు చూపించాడు కనుక, హనుమ భక్తులకి శని దూరంగా ఉంటాడని చెబుతుంటారు. అలాగే ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం వుంటే సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఇలా హనుమ సంతాన ఆంజనేయ స్వామిగా కొలువైన క్షేత్రం ఎక్కడిది? ఆ విశేషాలేమిటో చూద్దాం.

సంతాన ఆంజనేయ క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
సంతాన ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నల్గొండ పట్టణంలో వెలసి ఉంది. ఒక భక్తునిచే సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మింప జేసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
సాధారణంగా సంతానం కోరుకునే భక్తులు పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తూ, సేవిస్తూ ఉంటారు. ఇక తమ కోరికను నెరవేర్చిన స్వామికి కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మొక్కుబడులు చెల్లిస్తుంటారు. అయితే మొక్కుబడిగా స్వామికి ఆలయాలు నిర్మించిన భక్తులు కూడా లేకపోలేదు. ఆ కోవలోకి చెందినదే ఈ సంతాన ఆంజనేయ క్షేత్రం. నల్గొండ పట్టణంలో చారిత్రక నేపథ్యం గల ఎన్నో ఆలయాలు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో వెలసిన ఈ సంతాన ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది.

భక్తునికి స్వామి స్వప్న సాక్షాత్కారం
పూర్వం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ భక్తుడు సంతానం కోసం స్వామిని ఆరాధించసాగాడు. ఓ రోజు ఆయనకు ఆంజనేయ స్వామి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి తనకు సంతానాన్ని తప్పకుండా ప్రసాదిస్తానని, అయితే అందుకు కృతజ్ఞతగా తనకు ఆలయం నిర్మించాలని ఆదేశించాడంట! అనతికాలంలోనే ఆయనకి సంతానం కలగడం తో, స్వామి వారికి ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. ఆనాటి నుంచి ఇక్కడి స్వామిని భక్తాంజనేయుడిగా, సంతాన ఆంజనేయుడిగా పూజిస్తూ ఉంటారు.

దర్శనఫలం
సంతాన లేమితో బాధపడుతున్న వారు ఇక్కడి స్వామిని దర్శించి సేవించిన తర్వాత ఏడాదిలోపు సంతాన భాగ్యాన్ని పొందడం విశేషం. ఈ క్షేత్రంలో ప్రతి సంవత్సరం హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ప్రతి మంగళవారం, శనివారం స్వామికి ఆకు పూజ, సింధూర పూజలు కూడా జరుగుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలో సుందరకాండ పారాయణ, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ కూడా విశేషంగా జరుగుతుంది.

మనం కూడా సంతాన ఆంజనేయ క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.

జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

